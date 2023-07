Risen Energy assina contrato de fornecimento do módulo HJT de 1GW com Athein

NINGBO, China, 3 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Risen Energy Co., Ltd., uma das principais empresas de energia solar verticalmente integrada, assinou um contrato de fornecimento com a Athein Holding Pte Ltd, uma empresa de plataforma de produção independente de energia (IPP) constituída em Cingapura. O acordo fará com que a Risen Energy forneça até 1 GWp de módulos fotovoltaicos de ponta de Heterojunção com Camada Fina Intrínseca (Heterojunction with Intrinsic Thin layer - HJT) para a Athein Holding Pte Ltd, uma ação que consolida a posição da Risen Energy como líder em tecnologia e inovação em energia renovável.

Como uma empresa de plataforma IPP, a Athein Holding Pte Ltd tem um papel fundamental na condução do desenvolvimento de infraestrutura de energia renovável no Sudeste Asiático e na Índia. Por meio desse empreendimento, a Risen Energy contribuirá para a missão da Athein Holding Pte Ltd de adquirir, desenvolver, construir e operar projetos solares em escala de serviços públicos e em telhados nessas regiões. Este acordo estratégico demonstra o compromisso da Risen Energy em impulsionar o desenvolvimento de soluções de energia limpa em todo o mundo e está perfeitamente alinhado com a visão da empresa de criar um futuro sustentável para todos.

A tecnologia HJT é uma tecnologia fotovoltaica de ponta que combina alta eficiência com baixa degradação, oferecendo desempenho superior em comparação com os módulos fotovoltaicos tradicionais. Como líder global em tecnologia HJT, a Risen Energy está posicionada de forma única para oferecer módulos fotovoltaicos HJT de alta qualidade e alto desempenho que atendam às necessidades da Athein Holding Pte Ltd e suportem seus planos de expansão em todas as regiões da APAC e no mercado indiano. Além disso, a Risen Energy oferecerá serviços adicionais, como suporte técnico, treinamento e serviços pós-venda para garantir uma experiência perfeita para a Athein Holding Pte Ltd.

"Os módulos HJT da Risen Energy abrem um novo caminho para aprimorarmos nossa capacidade de atender à crescente demanda global por soluções de energia limpa", disse Milan Koev, CEO da Athein. "Esta colaboração representa um marco significativo para a Athein à medida que continuamos a solidificar nossa posição como líder no setor de energia renovável".

"Estamos entusiasmados em firmar esta parceria estratégica com a Athein, que representa um marco significativo em nossos esforços para impulsionar o desenvolvimento de tecnologias de energia renovável em todo o mundo", disse B.V.Chaudary, Diretor de vendas e Marketing (CSMO) da Risen Energy. "Por meio dessa parceria, estamos confiantes de que nossos módulos fotovoltaicos HJT de alta qualidade e confiáveis ajudarão a Athein a atingir suas metas de energia renovável e contribuir para o crescimento do setor de energia renovável".

Este acordo de fornecimento destaca a posição da Risen Energy como líder em tecnologia HJT e seu compromisso de oferecer soluções inovadoras e sustentáveis a clientes em todo o mundo. Ao fazer parceria com empresas com visão de futuro como a Athein Holding Pte Ltd, a Risen Energy está bem posicionada para acelerar a adoção de soluções de energia limpa e sustentável em todo o mundo.

Sobre a Risen Energy

A Risen Energy é uma fabricante líder global de nível 1 de produtos solares fotovoltaicos de alto desempenho e fornecedora de soluções comerciais completas para geração de energia. Fundada em 1986 e listada na bolsa em 2010, a empresa fornece produtos de geração energética de alta qualidade a seus clientes globais, obtendo uma notável participação de mercado em mais de 60 países, incluindo China, Europa, EUA, Índia, Brasil, Colúmbia, Chile e Austrália, entre outros. A Risen Energy está bem posicionada para oferecer excelentes serviços e parcerias de longo prazo a seus clientes nos mercados de serviços públicos, comerciais e residenciais. Para mais informações, acesse nosso site: www.risenenergy.com

Sobre a Athein

A Athein é um empreendimento conjunto entre 5 empresas no Sudeste Asiático e na Índia. A empresa de plataforma tem o compromisso de ajudar seus clientes multinacionais de manufatura a atingir suas metas de zero líquido e planeja operar 1 GWp de ativos renováveis até 2026. Para mais informações, acesse nosso site: www.athein.net

FONTE Risen Energy Co., Ltd

