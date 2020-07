Risen Energy stellt 600W+ Module mit niedriger Spannung vor - Bigger Than Bigger, High to Low

NINGBO, China, 29. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Risen Energy hat auf dem fünften PV Power Plant Design and Equipment Selection-Seminar und dem gemeinsam veranstalteten „210 Technology Trend Seminar", das von PVmen and Risen Energy organisiert wurde, Pläne zur Einführung seiner 600W+ PV-Module der Titan-Serie angekündigt. An dieser gemeinsamen Veranstaltung, die vom 23. bis 25. Juli in Guizhou stattfand, waren Branchenexperten und Unternehmensvertreter aus der Industrie beteiligt, die eine angeregte Diskussion über die ausgereiften unterstützenden Einrichtungen für 210-Technologie in Industriekette und technologischer Forschung führten. Positiv diskutiert wurden auch Risen Energys neue 600W + Module, die sich durch hohe Stromstärke und niedrige Spannung auszeichnen.