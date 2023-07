Risen Energy unterzeichnet 1GW HJT-Modul-Liefervertrag mit Athein

NINGBO, China, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co, Ltd, ein führendes vertikal integriertes Solarunternehmen, hat einen Liefervertrag mit Athein Holding Pte Ltd, einer in Singapur gegründeten Plattformgesellschaft für unabhängige Stromerzeuger (IPP), unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht vor, dass Risen Energy bis zu 1 GWp hochmoderner Heterojunction with Intrinsic Thin Layer (HJT) Photovoltaikmodule an die Athein Holding Pte Ltd liefert. Damit festigt Risen Energy seine Position als führendes Unternehmen im Bereich der HJT-Technologie und der Innovation im Bereich erneuerbare Energien.

Als IPP-Plattformunternehmen spielt die Athein Holding Pte Ltd eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Infrastruktur für erneuerbare Energien in Südostasien und Indien. Durch dieses Vorhaben wird Risen Energy zur Aufgabe der Athein Holding Pte Ltd. beitragen, Solarprojekte in diesen Regionen zu erwerben, zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben. Diese strategische Vereinbarung zeigt das Engagement von Risen Energy, die Entwicklung sauberer Energielösungen weltweit voranzutreiben, und passt perfekt zur Vision des Unternehmens, eine nachhaltige Zukunft für alle zu schaffen.

Die HJT-Technologie ist eine hochmoderne PV-Technologie, die einen hohen Wirkungsgrad mit geringer Degradation kombiniert und im Vergleich zu herkömmlichen PV-Modulen eine überlegene Leistung bietet. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der HJT-Technologie ist Risen Energy in der Lage, qualitativ hochwertige und leistungsstarke HJT PV-Module zu liefern, die den besonderen Anforderungen der Athein Holding Pte Ltd entsprechen und deren Expansionspläne in den APAC-Regionen und auf dem indischen Markt unterstützen. Darüber hinaus wird Risen Energy zusätzliche Dienstleistungen wie technische Unterstützung, Schulungen und Kundendienst anbieten, um einen reibungslosen Ablauf für Athein Holding Pte Ltd. zu gewährleisten.

„Die HJT-Module von Risen Energy eröffnen uns einen neuen Weg, um die wachsende globale Nachfrage nach sauberen Energielösungen zu befriedigen", erklärte Milan Koev, der CEO von Athein. „Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein für Athein dar, da wir unsere Position als führendes Unternehmen in der Branche der erneuerbaren Energien weiter festigen wollen."

„Wir sind begeistert, diese strategische Partnerschaft mit Athein einzugehen, die einen bedeutenden Moment in unseren Bemühungen darstellt, die Entwicklung erneuerbarer Energietechnologien weltweit zu stärken", ergänzte B.V.Chaudary, Vertriebs- und Marketingleiter (CSMO) von Risen Energy. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere hochwertigen und zuverlässigen HJT PV-Module Athein helfen werden, seine Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen und zum Wachstum der Branche beizutragen."

Diese Liefervereinbarung unterstreicht die Position von Risen Energy als führendes Unternehmen im Bereich der HJT-Technologie und sein Engagement für die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Lösungen für Kunden in aller Welt. Durch die Zusammenarbeit mit zukunftsorientierten Unternehmen wie der Athein Holding Pte Ltd ist Risen Energy gut positioniert, um die Einführung von sauberen und nachhaltigen Energielösungen weltweit zu beschleunigen.

Informationen zu Risen Energy

Risen Energy ist ein weltweit führender Tier-1-Hersteller von Hochleistungs-Solar-Photovoltaikprodukten und Anbieter von Gesamtlösungen für die Stromerzeugung. Das 1986 gegründete und 2010 börsennotierte Unternehmen schafft Mehrwert für seine Kunden weltweit und hat in über 60 Ländern, darunter China, Europa, USA, Indien, Brasilien, Kolumbien, Chile und Australien, einen beachtlichen Marktanteil erreicht. Risen Energy ist gut gerüstet, um seinen Kunden im Versorgungs-, Gewerbe- und Privatkundenmarkt hervorragende Dienstleistungen und langfristige Partnerschaften zu bieten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.risenenergy.com

Informationen zu Athein

Athein ist eine Joint-Venture-Partnerschaft zwischen 5 Unternehmen in Südostasien und Indien. Das Plattformunternehmen hat sich verpflichtet, seinen multinationalen Kunden aus der Fertigungsindustrie dabei zu helfen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen, und plant, bis 2026 1 GWp an erneuerbaren Anlagen zu betreiben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.athein.net

