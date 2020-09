Risen podpisuje z UPC-AC Energy Solar umowę na dostawę produktów o łącznej mocy 140 MW

NINGBO, Chiny, 13 września 2020 r. /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, wiodący producent wysokowydajnych produktów fotowoltaicznych, posiadający rating Tier 1, ogłosił dziś zawarcie z UPC-AC Energy Solar Asia Limited (UPC-AC Energy SA) umowy na dostawę produktów o łącznej mocy 140MWp.

Umowa, obejmująca kilka zainteresowanych stron oraz różne wymagania uczestników kontraktu, przewiduje dostawę sprawdzonych modułów Mono PERC pod koniec bieżącego roku i na początku 2021 r.

UPC-AC Energy SA to spółka joint venture obejmująca UPC Renewables i AC Energy, tworzące wspólnie podmiot z potencjałem, którego rozwój warto obserwować. Dzięki planowanym obecnie projektom w zakresie energetyki słonecznej o łącznej mocy powyżej 1GW w Azji i na Pacyfiku spółka joint venture wywiera silny wpływ na rynek solarny w regionie.

Pranab Kumar Sarmah, dyrektor zarządzający UPC-AC Energy SA, wyjaśnia: „Nasza współpraca joint venture została zawarta z myślą o osiągnięciu najlepszych możliwych wyników dla wszystkich uczestników naszych projektów: od każdego z wydziałów w każdej z naszych firm, działu technicznego, sprzedaży i prawnego, po odpowiadające im wydziały u wybranego dostawcy EPC, a następnie opracowana jako kontrakt z naszymi dostawcami. Z radością donoszę, że spółka Risen z uwagą przeanalizowała przeróżne wymagania i przygotowała realne, opłacalne i spersonalizowane rozwiązanie, które będzie w stanie im sprostać".

„Intensywna podróż w kierunku realizacji - potwierdza Bypina Veerraju Chaudary, główny dyrektor ds. marketingu i sprzedaży Risen. - Naszym celem zawsze jest bycie czymś więcej niż tylko dostawcą najwyższej klasy produktów. Doskonale rozumiemy wszelkie zawiłości stojące za przygotowaniem prawdziwie oszczędnej instalacji solarnej, w ramach której są reprezentowane i podlegają ochronie wszystkie interesy stron uczestniczących. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że byliśmy znów w stanie zademonstrować naszą zdolność do zachowania równowagi pomiędzy potrzebami każdej ze stron tej umowy. Z radością weźmiemy udział w dalszej ekspansji UPC-AC Energy SA oraz będziemy zawierali umowy, których celem będzie dostarczenie jeszcze bardziej wymiernych rezultatów końcowych".

Wypracowanie dodatkowych wartości z umów może okazać się problematyczne w sytuacji, gdy wśród wielu uczestników każdy ma własne kryteria, według których podejmuje decyzje o wydatkowaniu pieniędzy. We współczesnym środowisku energetyki słonecznej, które cechuje bardzo wysoka konkurencyjność, wszelkie zyski zaliczane są jednak na poczet zapewnienia stabilnego sukcesu, co jest ważne dla przyspieszenia wzrostu przy zachowaniu korzystnej pozycji finansowej wszystkich uczestników. Synergia powstała z faktu, że każdy gracz dąży w tym samym kierunku, prowadzi do sukcesu na dużą skalę, co niewątpliwie będzie się wiązało z kolejnymi bardzo pozytywnymi ogłoszeniami dotyczącymi utworzonego podmiotu.

Risen Energy to wiodący, międzynarodowy producent wysokowydajnych produktów fotowoltaicznych i dostawca całościowych rozwiązań w zakresie energetyki, posiadający rating AAA i Tier1. Założona w 1986 roku spółka została oficjalnie notowana w 2010 roku i przyciąga międzynarodowych klientów, oferując im wymierne korzyści. Innowacje w zakresie technologicznym i sprzedażowym, poparte znakomitą jakością i wsparciem, to cechy charakterystyczne całościowych rozwiązań Solar PV firmy Risen, które ustawiają te produkty w grupie rozwiązań o najwyższej mocy i opłacalności w branży. Dzięki silnej obecności na rynku lokalnym i wysokiej zdolności kredytowej, firma jest zaangażowana i zdolna do budowania strategicznych i obopólnie korzystnych partnerstw, w oparciu o rosnące znaczenie zielonej energii.

UPC-AC Energy Solar to spółka joint venture 50/50 pomiędzy AC (poprzez Renewables International Pte. Ltd.) i UPC Renewables (przez UPC Solar Asia Pacific Limited), która zajmuje się opracowaniem, budową i powadzeniem projektów z zakresu energetyki słonecznej w Azji i Oceanii.

