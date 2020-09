Spoločnosť Risen podpisuje synergetickú dohodu v objeme 140 MW so spoločnosťou UPC-AC Energy Solar

NINGBO, Čína, Sept. 14, 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Risen Energy Co., Ltd, popredný výrobca vysoko výkonných solárnych fotovoltaických produktov prvého stupňa, práve oznámila štruktúrovanú zmluvu na dodávku 140 MWp so spoločnosťou UPC-AC Energy Solar Asia Limited (UPC-AC Energy SA).

Dohoda s viacerými stranami, ktorá uspokojí rôzne požiadavky zainteresovaných strán, spočíva v tom, že budú poskytnuté osvedčené moduly Mono PERC spoločnosti Risen na prelome tohto roka a začiatkom roku 2021.

UPC-AC Energy SA je spoločný podnik spoločností UPC Renewables a AC Energy. Spoločne tvoria potenciálneho kandidáta pod značkou „watch this space". So solárnymi projektami s výkonom viac ako 1 GW v oblasti ázijsko-pacifického regiónu sa táto entita stáva známou v oblasti slnečnej energie v regióne.

Pán Pranab Kumar Sarmah, generálny riaditeľ spoločnosti UPC-AC Energy SA, vysvetľuje viac: „Náš spoločný podnik si kladie za cieľ dosiahnuť najlepšie možné výsledky pre všetky zúčastnené strany zapojené do našich projektov; od každého oddelenia v našich dvoch príslušných spoločnostiach, technického, obchodného a právneho, až po zodpovedajúce oddelenia v rámci nášho vybraného poskytovateľa EPC a následné formovanie do zmluvy s našimi dodávateľmi. S potešením oznamujem, že spoločnosť Risen pozorne načúvala našim rôznym a skutočne variabilným požiadavkám a odpovedala tak, aby nám poskytla uskutočniteľné, ziskové a na mieru šité riešenie, ktoré spĺňa naše komplexné požiadavky.

„Intenzívna cesta k realizácii." potvrdil Bypina Veerraju Chaudary, CSMO zo spoločnosti Risen. „Naším cieľom je vždy byť viac ako iba poskytovateľ prvotriednych produktov. Plne chápeme zložitosť pozadia zabezpečenia skutočne nákladovo efektívnej solárnej fotovoltaickej inštalácie, v ktorej sú zastúpené a chránené záujmy všetkých strán, a sme radi, že sme opäť mohli preukázať našu základnú schopnosť vyvážiť každú potrebu v rámci tejto zmluvy. Tešíme sa na ďalšiu účasť na ďalšom rozširovaní spoločnosti UPC-AC Energy SA s ďalšími zákazkami na mieru zameranými na poskytnutie konkrétnejších výsledkov. "

Vyčerpanie posledného fragmentu dodatočnej hodnoty z akejkoľvek dohody sa môže ukázať ako problematické, vždy keď majú viacerí účastníci svoje vlastné kritériá na splnenie, ale v dnešnom vysoko konkurenčnom solárnom prostredí sa všetky zisky počítajú k zabezpečeniu neustáleho úspechu a je rozhodujúce pre strany odhodlané urýchliť ich rast z obojstranne výhodnej finančnej situácie. Keď sa každá strana spojí a smeruje rovnakým smerom, následná synergia prináša úspech, a to do tej miery, že spomínané motto „sledujte tento priestor" bude nepochybne naplnené ďalšími hviezdnymi novinkami.

O spoločnosti Risen

Risen Energy je popredný globálny výrobca a dodávateľ vysoko výkonných solárnych fotovoltaických produktov a poskytovateľ riešení pre výrobu energie. Firma má úverový rating "AAA", bola založená v roku 1986 a v roku 2010 sa stala verejne obchodovateľnou spoločnosťou. Jej cieľom je vytvárať pre svojich zákazníkov na celom svete maximálne hodnoty. Solárne fotovoltaické riešenia firmy Risen sú charakteristické technickými a ekonomickými inováciami a neprekonateľnú kvalitou a podporou a patria medzi najvýkonnejšie a súčasne cenovo najpriaznivejšie riešenia v obore. Firma Risen má silné finančné zázemie a kvalitný úverový rating, pôsobí na jednotlivých lokálnych trhoch, kde buduje vzájomne prospešnú spoluprácu so svojimi partnermi a snaží sa maximálne využiť stále sa zvyšujúcich hodnôt zelenej energie .

O spoločnosti UPC-AC Energy Solar

UPC-AC Energy Solar je spoločný podnik rozdelený v pomere 50 - 50 medzi spoločnosti AC Energy (prostredníctvom AC Renewables International Pte. Ltd.) a UPC Renewables (prostredníctvom UPC Solar Asia Pacific Limited). Spoločnosť sa zameriava na vývoj, výstavbu a prevádzku solárnych projektov v Ázijsko-pacifickom regióne.

