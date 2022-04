RoboMarkets a dépollué un parc de Limassol

Le week-end dernier, plus d'une centaine d'employés de RoboMarkets et les membres de leur famille se sont réunis au Monument du Volontariat à Limassol pour nettoyer l'un des plus grands espaces verts de la ville, le parc Garyllis River Linear Park. L'équipe de l'entreprise s'est divisée en plusieurs groupes et, en trois heures et demie, a nettoyé les 5 kilomètres du parc, collectant plus de 300 sacs de déchets. Après l'événement, le personnel de l'entreprise et leurs proches ont participé à une séance photo en compagnie de fonctionnaires municipaux et du maire de Limassol, puis se sont rendus à un brunch spécial pour faire le bilan de leur travail.