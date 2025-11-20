RoboMarkets amplía las oportunidades de trading con más de 1.300 nuevas acciones y ETF estadounidenses
Nov 20, 2025, 03:26 ET
FRÁNCFORT DEL MENO, Alemania, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- RoboMarkets continúa mejorando su plataforma, ofreciendo a traders e inversores herramientas avanzadas, datos reales del mercado sin coste y operaciones sin comisiones en miles de instrumentos globales. Hoy en día, la plataforma dispone de más de 8.000 acciones y ETF de las principales bolsas del mundo, consolidándose como uno de los entornos más completos tanto para principiantes como para traders experimentados.
1.300 nuevas acciones y ETF de EE. UU.
Los traders ahora tienen acceso a más de 1.300 nuevos instrumentos estadounidenses cotizados en NASDAQ y NYSE, que cubren sectores clave.
Entre las incorporaciones más destacadas se incluyen:
- Tecnología: Microchip Technology Inc. (MCHP.nq), Ondas Holdings Inc. (ONDS.nq), Coya Therapeutics Inc. (COYA.nq)
- Finanzas: Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL.ny), BlackRock Income Trust Inc. (BKT.ny), Tompkins Financial Corp. (TMP.ny)
- Energía: PrimeEnergy Resources Corp. (PNRG.nq), Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT.nq), Eos Energy Enterprises Inc. (EOSE.nq)
- Salud y Biotecnología: Valneva SE (VALN.nq), Electromed Inc. (ELMD.ny)
- Fondos Diversificados e Ingresos: AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund (ACV.ny), BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ.ny)
Con operaciones sin comisiones y datos de mercado en tiempo real gratuitos, RoboMarkets permite a los traders explorar el mercado más líquido del mundo —el estadounidense— mientras diversifican sus carteras de forma eficiente y transparente.
Integración mejorada con TradingView
Disfruta de una cobertura gráfica más amplia y de herramientas de análisis mejoradas: los gráficos de TradingView ahora admiten acciones de la UE, Reino Unido y Suiza, ETF UCITS y principales acciones de EE. UU. Esto significa que podrás seguir más mercados, comparar tendencias y perfeccionar tus estrategias de trading, todo dentro de la interfaz familiar de TradingView.
Nuevo RoboBuilder: automatización inteligente para todo trader
- Nuevo diseño visual: interfaz intuitiva para seleccionar, configurar y lanzar estrategias
- Elige, personaliza, realiza backtesting y lanza —todo en un solo lugar
- Trading automatizado 24/5 mediante la nube — sin necesidad de PC
Chatbot con inteligencia artificial
Ahora disponible en las aplicaciones web, iOS y Android, el chatbot con IA de RoboMarkets ofrece respuestas instantáneas, asistencia personalizada y orientación específica por jurisdicción, ayudando a los clientes a navegar por temas de trading y soporte más rápido que nunca.
Otras mejoras clave de la plataforma
RoboMarkets continúa perfeccionando su plataforma para ofrecer una experiencia más fluida y eficiente. Los clientes ahora se benefician de:
- Un margen tan bajo como el 0,15 % sobre el spread de mercado: los clientes de RoboMarkets pueden operar acciones y ETF sin comisiones adicionales de ejecución, manteniendo los costos totales entre los más bajos del mercado.
- Indicadores editables en los gráficos móviles para un mejor análisis en movimiento.
- Visualización clara del costo de la orden en las terminales web y móviles.
- Búsqueda y filtros mejorados, mostrando solo instrumentos activos y con filtros separados para acciones y ETF.
- Reporte más rápido de incidencias mediante la nueva opción "Reportar un error" en la terminal web.
"Nuestra misión es hacer que el trading global sea accesible, eficiente e inteligente", afirma Denis Kiselev, Director de Producto. "La ampliación de acciones estadounidenses, las herramientas mejoradas de TradingView, el chatbot con IA y el nuevo sistema de automatización RoboBuilder reflejan nuestro compromiso de ofrecer libertad a los traders —para analizar, operar y automatizar con facilidad—."
Más información en www.robomarkets.de/en.
Acerca de RoboMarkets
RoboMarkets es una marca registrada que incluye:
- RoboMarkets Deutschland GmbH – un bróker alemán que ofrece servicios financieros exclusivamente a residentes de países de la UE/EEE, regulado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) con el número de registro 10154068.
- RoboMarkets Ltd – un bróker europeo regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), bajo la licencia 191/13. La empresa proporciona a los traders profesionales un acceso fiable a múltiples mercados financieros con condiciones competitivas.
- RM Investment Bank Ltd – un banco de inversión asiático regulado por la Labuan FSA bajo la licencia 210138BI.
- RFund AIFLNP V.C.I.C. Ltd – un Fondo de Inversión Alternativo europeo regulado por CySEC bajo la licencia LPAIF118/2014.
