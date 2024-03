Roborock présente ses résultats financiers pour l'exercice 2023

Succès financier record et record historique du total des actifs

HONG KONG, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Roborock , un leader mondial de la robotique domestique ultra-intelligente conçue pour simplifier la vie quotidienne, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'ensemble de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Roborock a connu un succès financier remarquable au cours de la période considérée, affichant un chiffre d'affaires de 8,65 milliards de yuans (1,22 milliard de dollars américains), soit une augmentation significative de 30,55 % en glissement annuel. La société a enregistré un bénéfice net de 2,05 milliards de yuans (288 millions de dollars américains), soit un taux de croissance annuel de 73,32 %.

Le total des actifs de Roborock a atteint le chiffre record de 14,38 milliards de yuans (2,02 milliards de dollars américains), ce qui représente une croissance annuelle de 32,71 %. Ces résultats renforcent la position de Roborock comme l'un des principaux acteurs de l'industrie des aspirateurs intelligents. L'entreprise a également enregistré un chiffre d'affaires impressionnant à l'étranger, avec une croissance de 21,42 %, tandis que les expéditions totales d'aspirateurs robots ont dépassé les 2 millions d'unités.

« Depuis que nous avons fondé Roborock en 2014, notre état d'esprit à long terme et notre engagement inébranlable à nous focaliser sur la fourniture d'une véritable valeur à nos clients constituent les facteurs qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Ce fut un voyage extraordinaire, et nous sommes vraiment fiers d'émerger en tant que leader mondial des aspirateurs intelligents », a déclaré Richard Chang, fondateur et PDG de Roborock.

« À l'approche de notre dixième anniversaire, nous sommes ravis de présenter davantage de nos aspirateurs de pointe, notamment le S8 MaxV Ultra que nous avons dévoilé au CES 2024. Cette innovation phare représente notre solution de nettoyage unique la plus avancée sur le plan technologique à ce jour, soulignant notre volonté d'enrichir les modes de vie futurs au sein de l'écosystème de la maison intelligente afin d'améliorer la qualité de vie de nos clients dans le monde entier. »

Faits saillants des résultats financiers

Chiffre d'affaires et bénéfice net

Le chiffre d'affaires total s'élève à 8,65 milliards de yuans (1,22 milliard de dollars américains)

De ce montant, 4,23 milliards de yuans (595 millions de dollars) sont attribués aux opérations de Roborock à l'étranger, ce qui représente 49 % du chiffre d'affaires total

Le chiffre d'affaires des activités de Roborock à l'étranger a augmenté de 21,42 % par rapport à l'année précédente

La société a réalisé un bénéfice net de 2,05 milliards de yuans (288 millions de dollars), soit un taux de croissance annuel de 73,32 %

Le total des actifs de Roborock a atteint un niveau historique de 14,38 milliards de yuans (2,02 milliards de dollars américains), ce qui représente une croissance remarquable de 32,71 % en glissement annuel.

Croissance pour toutes les catégories de produits

Les expéditions totales de robots aspirateurs de Roborock ont dépassé les 2 millions d'unités, générant un revenu de 8,09 milliards de yuans (1,14 milliards de dollars) et une croissance annuelle de 27,14 %

Roborock a connu une croissance rapide dans de nouvelles catégories de produits (portefeuilles de produits à l'exception des aspirateurs robots), avec un revenu de 554 millions de yuans (78 millions de dollars américains) et une croissance de 109,4 % en glissement annuel

Recherche et développement

Les dépenses de R&D se sont élevées à 619 millions de yuans (87 millions de dollars), ce qui représente 7,15 % du chiffre d'affaires total. Cela représente une croissance de 26,69 % en glissement annuel

Au cours de la période considérée, 522 nouveaux brevets nationaux et étrangers ont été déposés

Principales données comptables et indicateurs financiers au cours des trois derniers exercices

( Unité : Yuan ; Devise : RMB)



2023 2022 Croissance en glissement annuel Total des actifs 14 376 641 614 10 833 053 890 32,71 Actif net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 11 380 526 122 9 556 378 416 19,09 Chiffre d'affaires 8 653 783 788 6 628 716 402 30,55 Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 2 051 217 414 1 183 476 942 73,32 Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées après déduction des gains et pertes non récurrents 1 826 089 668 1 197 719 439 52,46 Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation 2 185 931 368 1 120 467 567 95,09

À propos de Roborock

Roborock s'engage à innover dans la recherche, le développement et la production d'appareils de nettoyage domestique, en particulier les robots, les aspirateurs sans fil et les aspirateurs humides / secs. Chaque produit Roborock a été conçu dans le but de résoudre des problèmes réels, afin que les clients de Roborock puissent mener une vie meilleure. Actuellement, Roborock est disponible dans plus de 40 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, la France et l'Espagne. La société opère à partir de quatre sites, avec des bureaux à Pékin, Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://us.roborock.com/ .

Informations sur les taux de change

Le présent communiqué contient des conversions de certains montants en yuans (RMB) en dollars américains à un taux spécifié, uniquement pour la commodité du lecteur. Sauf indication contraire, toutes les conversions du yuan en dollar américain et du dollar américain en yuan sont effectuées au taux de 7,1132 yuans pour 1,00 dollar américain, soit le taux de change au comptant à la date de publication du rapport annuel, le 31 décembre 2023. La société ne prétend pas que les montants en yuans ou en dollars américains mentionnés pourraient être convertis en dollars américains ou en yuans, selon le cas, à un taux particulier ou pas du tout.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2374470/Roborock_2023_Financial_Results.jpg