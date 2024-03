Roborock rapporteert financiële resultaten voor het volledige jaar 2023

Baanbrekend financieel succes en historisch hoogterecord in totaal vermogen

HONG KONG, 29 maart 2024 /PRNewswire/ -- Roborock, een wereldwijde leider in ultra-intelligente thuisrobotica ontworpen om het dagelijks leven te vereenvoudigen, heeft vandaag zijn financiële resultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2023.

Roborock behaalde opmerkelijk financieel succes tijdens de rapportageperiode, met een omzet van 8,65 miljard Yuan (US$ 1,22 miljard), goed voor een aanzienlijke stijging van 30,55% op jaarbasis. Het bedrijf boekte een nettowinst van 2,05 miljard Yuan (US$ 288 miljoen), met een jaarlijkse groei van 73,32%.

Het totaal vermogen van Roborock bereikte een recordhoogte van 14,38 miljard Yuan (US$ 2,02 miljard), met een groei op jaarbasis van 32,71%. Met deze prestaties versterkt Roborock zijn positie als een van de toonaangevende spelers in de slimme vacuümindustrie. Ook in het buitenland boekte het bedrijf indrukwekkende inkomsten. Het bedrijf zag een groei van 21,42%, met een totaal aan verzendingen van meer dan 2 miljoen robotstofzuigers.

"Sinds de oprichting van Roborock in 2014 hebben onze langetermijnvisie en onwrikbare toewijding om echte waarde aan onze klanten te leveren ons gebracht we nu zijn. Het is een geweldige reis geweest en we zijn er echt trots op dat we ons nu wereldwijd marktleider kunnen noemen op het gebied van slimme stofzuigers," aldus Richard Chang, oprichter en CEO van Roborock.

"Met ons 10-jarig jubileum in het vooruitzicht, introduceren wij met groot enthousiasme onze geavanceerde stofzuigers, waaronder de S8 MaxV Ultra die we al presenteerden op CES 2024. Deze vlaggenschipinnovatie is onze technologisch meest geavanceerde one-stop schoonmaakoplossing tot op vandaag. Hij belichaamt onze benadering van een verrijkte levensstijl binnen het smart home ecosysteem van de toekomst, en een hogere levenskwaliteit voor onze klanten wereldwijd. "

Financiële prestaties

Omzet en nettowinst

De totale omzet bedroeg 8,65 miljard Yuan ( US$ 1 ,22 miljard).

,22 miljard). Van dit bedrag wordt 4,23 miljard Yuan (US $595 miljoen) toegeschreven aan de buitenlandactiviteiten van Roborock, goed voor 49% van de totale omzet.

De buitenlandactiviteiten van Roborock boekten een omzetgroei van 21,42% in vergelijking met het voorgaande jaar.

Het bedrijf behaalde een nettowinst van 2,05 miljard Yuan ( US$ 288 miljoen), met een jaarlijkse groei van 73,32%.

miljoen), met een jaarlijkse groei van 73,32%. Het totaal vermogen van Roborock bereikte een historisch hoogtepunt van 14,38 miljard Yuan ( US$ 2,02 miljard), wat een opmerkelijke groei van 32,71% op jaarbasis betekent.

Groei in productcategorieën

Roborock's totale zendingen van robotstofzuigers overschreden de 2 miljoen eenheden, wat een inkomen genereerde van 8,09 miljard Yuan ( US$ 1,14 miljard) en een groei op jaarbasis van 27,14%.

miljard) en een groei op jaarbasis van 27,14%. Roborock kende een snelle groei in alle nieuwe productcategorieën (productportfolio's met uitzondering van robotstofzuigers), met inkomsten van 554 miljoen Yuan ( US$ 78 miljoen) en een groei op jaarbasis van 109,4%.

Onderzoek en ontwikkeling

De O&O-uitgaven bedroegen 619 miljoen Yuan ( US$ 87 miljoen), goed voor 7,15% van de totale inkomsten. Dit vertegenwoordigt een groei op jaarbasis van 26,69%.

miljoen), goed voor 7,15% van de totale inkomsten. Dit vertegenwoordigt een groei op jaarbasis van 26,69%. Tijdens de verslagperiode werden 522 nieuwe patenten aangevraagd in binnen- en buitenland.

Belangrijkste boekhoudgegevens en financiële indicatoren in de afgelopen 3 jaar

(Eenheid: Yuan; Valuta: RMB)



2023 2022 Groei

op jaarbasis (%) Totaal vermogen 14.376.641.614 10.833.053.890 32,71 Nettovermogen

toerekenbaar aan

aandeelhouders van

beursgenoteerde ondernemingen 11.380.526.122 9.556.378.416 19,09 Inkomsten 8.653.783.788 6.628.716.402 30,55 Nettowinst

toerekenbaar aan

aandeelhouders van

beursgenoteerde ondernemingen 2.051.217.414 1.183.476.942 73,32 Nettowinst

toerekenbaar aan

aandeelhouders van

beursgenoteerde ondernemingen

na aftrek van

eenmalige

baten en lasten 1.826.089.668 1.197.719.439 52,46 Nettokasstroom

uit

bedrijfsactiviteiten 2.185.931.368 1.120.467.567 95,09

Over Roborock

Roborock zet zich in voor innovatie op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie van huishoudelijke schoonmaakapparaten, met name robotstofzuigers, snoerloze stofzuigers en nat- en droogzuigers. Elk Roborock-product is ontworpen met het oog op het oplossen van echte problemen, zodat Roborock-klanten een beter leven kunnen leiden. Momenteel is Roborock verkrijgbaar in meer dan 40 landen, waaronder de VS, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Het bedrijf opereert vanuit vier locaties, met kantoren in Beijing, Shanghai, Shenzhen en Hong Kong. Ga voor meer informatie naar https://us.roborock.com/ .

Informatie over wisselkoersen

Deze aankondiging bevat uitsluitend voor het gemak van de lezer omrekening van bepaalde bedragen in RMB naar US dollars tegen een bepaalde koers. Tenzij anders vermeld, worden alle omrekeningen van RMB naar US dollar en van US dollar naar RMB gemaakt tegen een koers van 7,1132 Yuan naar US$ 1,00, de spotkoers op de jaarlijkse rapportagedatum van 31 december 2023. Het bedrijf kan niet garanderen dat de bedragen in RMB of US dollars waarnaar wordt verwezen, kunnen worden omgezet in US dollars of RMB, al naar gelang het geval, tegen een bepaalde koers of helemaal niet.

