RoboSense представляет стратегию ИИ-робототехники и передовые инновации на мероприятии по глобальному запуску 2025 года

ЛАС-ВЕГАС, 5 января 2025 г. /PRNewswire/ -- RoboSense, новаторская компания в области робототехники, управляемой ИИ, провела первое в мире онлайн-мероприятие по глобальному запуску ИИ-робототехники 2025 года, Hello Robot. Мероприятие ознаменовало собой поворотный момент в эволюции компании, продемонстрировав ее стратегическое видение глобальной робототехнической технологической платформы и продемонстрировав новаторские достижения. Среди особенностей была серия передовых продуктов, которые дебютируют на выставке CES 2025, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе.

RoboSense launched the world’s first AI robotics online event of 2025 - ‘Hello Robot’. On January 2, 2025, at 07:00 PM (PST), we unveiled our strategy as a robotics technology platform and introduced innovative products that debuted at CES 2025. Mark (CEO) with New Products

Переосмысление идентичности и возможностей RoboSense

Опираясь на десятилетие технологических инноваций, компания RoboSense продемонстрировала беспрецедентный опыт в разработке LiDAR и интеллектуальной робототехнике. На мероприятии по запуску был представлен прототип робота-гуманоида RoboSense, универсальная платформа разработки, которая иллюстрирует глубокое понимание компанией интеллектуальной робототехники. Эта комплексная платформа закладывает основу для будущих достижений в области зрения, тактильного восприятия, мобильности и решений для манипуляций.

Полностью цифровая эра для LiDAR

В основе презентации RoboSense лежали три высокопроизводительных цифровых LiDAR-продукта, предназначенных как для автомобильной, так и для робототехнической промышленности. Эти инновации знаменуют переход к полностью цифровой эпохе LiDAR, достигнув беспрецедентных прорывов в размере, разрешении и точности:

1. EM4 — революция на автомобильном рынке

EM4 — это первый в мире сверхдальний автомобильный цифровой LiDAR «Тысяча лучей». Обладая 1080 лучами и дальностью обнаружения до 600 метров, EM4 обеспечивает транспортным средствам 3D-восприятие высокой четкости 1080P, расширяя границы передового интеллектуального вождения и полностью автономных возможностей.

2. E1R — прорыв в робототехнике LiDAR

E1R — это первый в мире полностью твердотельный цифровой LiDAR для робототехники. Разработанный с надежностью автомобильного класса, он оснащен запатентованными чипами SPAD-SoC и 2D VCSEL от RoboSense. Благодаря компактной диафрагме и ультраширокому полю обзора 120° × 90° E1R отлично преуспевает в предотвращении препятствий, картировании и навигации, поддерживая промышленные, коммерческие и встроенные интеллектуальные роботы в различных операционных средах.

3. Airy – полусферическое зрение для робототехники

Airy — это первый в мире полусферический цифровой LiDAR из 192 линий, обеспечивающий сверхширокое поле обзора 360° × 90° в компактной конструкции, сопоставимой с мячом для пинг-понга. Он имеет дальность обнаружения 120 метров, 1,72 миллиона точек в секунду и точность ±1 см, что делает его идеальным для роботов, требующих всенаправленного восприятия в сложных сценариях.

Пионер новой эры робототехнических решений

В рамках своей миссии стать «мировым лидером в области робототехнических технологических платформ» компания RoboSense представила свой прототип робота-гуманоида для ускорения разработки компонентов и решений для робототехники. Эта платформа объединяет три основных направления:

1. Визуальные решения:

Компания RoboSense представила Active Camera, интеллектуальную экосистему, состоящую из аппаратных датчиков, вычислительных ядер и алгоритмов ИИ. Объединяя сигналы LiDAR и данные камеры, Active Camera обеспечивает активное восприятие окружающей среды, преодолевая такие проблемы, как изменчивость освещения и визуальные иллюзии. Разработчики могут использовать свой SDK для бесшовной интеграции отображения, локализации и предотвращения препятствий, сокращая время разработки и сложность системы.

2. Манипуляционные решения:

Компания RoboSense продемонстрировала свое второе поколение руки с гибкими возможностями Papert 2.0 с 20 степенями свободы, включая координацию рук и глаз для создания замкнутой системы. Это нововведение значительно повышает универсальность и сложность в широком спектре задач.

3. Решения для мобильности:

Основываясь на своем обширном автомобильном опыте, компания RoboSense представила интеллектуальное решение Robo FSD для интегрирования в мобильную робототехнику, что позволяет роботам достигать автономной мобильности «точка-точка» в различных сценариях.

Инкрементные компоненты для роботов следующего поколения

В дополнение к своей цифровой линейке LiDAR, компания RoboSense представила несколько новых компонентов, адаптированных к различным потребностям робототехники:

FS-3D: Датчик силы, оптимизированный для роботов с ногами.

Датчик силы, оптимизированный для роботов с ногами. LA-8000: Линейный двигатель высокой мощности, предназначенный для роботизированных тазобедренных и коленных суставов.

Линейный двигатель высокой мощности, предназначенный для роботизированных тазобедренных и коленных суставов. DC-G1: Контроллер, поддерживающий восприятие в реальном времени, мультимодальные большие модели, реализованные интеллектуальные операции и расширенные алгоритмы управления движением.

Испытайте будущее робототехники на выставке CES 2025

Недавно выпущенные продукты RoboSense будут представлены на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе с 7 по 10 января на стенде 6700, West Hall, LVCC.

Для получения дополнительной информации посетите www.robosense.ai.

О RoboSense

Компания RoboSense (2498.HK), основанная в 2014 году, является технологической компанией, управляемой ИИ, которая поставляет ведущие в отрасли дополнительные компоненты и решения для рынка робототехники. Компания стремится «стать мировым лидером в области робототехнических технологических платформ», а ее миссия — «Безопасный мир, умная жизнь».

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=1syLJFkD-g8

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2590090/Mark_CEO__New_Product_Line.jpg