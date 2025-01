RoboSense przedstawia strategię robotyki opartej na AI i przełomowe innowacje podczas globalnego wydarzenia inauguracyjnego 2025

LAS VEGAS, 3 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- RoboSense, pionierska firma zajmująca się technologią robotyczną opartą na sztucznej inteligencji, była gospodarzem pierwszego na świecie globalnego wydarzenia online wprowadzającego rozwiązania z zakresu robotyki oparte na AI 2025 „Hello Robot". Wydarzenie to stanowiło kluczowy moment w ewolucji firmy, które podkreśla jej strategiczną wizję jako globalnej platformy technologii robotyki i ujawnia przełomowe osiągnięcia. Wśród najważniejszych wydarzeń znalazła się seria najnowocześniejszych produktów, jakie zadebiutują na targach CES 2025, które odbędą się w dniach 7-10 stycznia w Las Vegas.

RoboSense launched the world’s first AI robotics online event of 2025 - ‘Hello Robot’. On January 2, 2025, at 07:00 PM (PST), we unveiled our strategy as a robotics technology platform and introduced innovative products that debuted at CES 2025. Mark (CEO) with New Products

Nowa tożsamość i zdolności RoboSense

Bazując na dekadzie innowacji technologicznych, spółka RoboSense wykazała się niezrównaną wiedzą specjalistyczną w zakresie rozwoju LiDAR i inteligentnej robotyki. Podczas premiery zaprezentowano prototyp humanoidalnego robota RoboSense, uniwersalną platformę rozwojową, która jest przykładem dogłębnego zrozumienia przez spółkę robotyki opartej na rozwiązaniach inteligentnych. Ta kompleksowa platforma stanowi podstawę dla przyszłych postępów rozwiązań w zakresie widzenia, czujników dotykowych, mobilności i manipulacji.

W pełni cyfrowa era dla LiDAR

Najważniejszymi punktami prezentacji RoboSense są trzy cyfrowe produkty o wysokich parametrach wyposażone w technologię LiDAR przeznaczone zarówno do zastosowań motoryzacyjnych, jak i robotycznych. Innowacje te oznaczają przejście do w pełni zdigitalizowanej ery LiDAR i bezprecedensowy przełom w zakresie rozmiarów urządzeń, rozdzielczości i precyzji:

1. EM4 - rewolucja na rynku motoryzacyjnym

EM4 to pierwszy na świecie cyfrowy LiDAR klasy motoryzacyjnej o ultradalekim zasięgu z tysiącem wiązek. Wyposażony w 1080 wiązek i zasięg wykrywania do 600 metrów EM4 zapewnia pojazdom percepcję 3D w wysokiej rozdzielczości 1080P, przesuwając granice zaawansowanej inteligentnej jazdy i w pełni autonomicznych możliwości.

2. E1R - przełom w dziedzinie LiDAR dla robotyki

E1R to pierwszy na świecie w pełni półprzewodnikowy cyfrowy LiDAR dla robotyki. Charakteryzujący się niezawodnością klasy motoryzacyjnej system posiada opatentowane przez RoboSense chipy SPAD-SoC i 2D VCSEL. Dzięki kompaktowej aperturze i ultraszerokiemu polu widzenia 120° × 90° E1R doskonale radzi sobie z unikaniem przeszkód, mapowaniem i nawigacją, wspierając inteligentne roboty przemysłowe, komercyjne i sztuczną inteligencję wcieloną w postać robotów w różnych środowiskach operacyjnych.

3. Airy - hemisferyczne pole widzenia dla robotyki

Airy to pierwszy na świecie 192-liniowy hemisferyczny cyfrowy LiDAR, zapewniający ultraszerokie pole widzenia 360° × 90° w kompaktowej formie porównywalnej do piłeczki pingpongowej. Charakteryzuje się zasięgiem wykrywania wynoszącym 120 metrów, 1,72 miliona punktów na sekundę i precyzją +/-1 cm, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla robotów wymagających wielokierunkowej percepcji w złożonych scenariuszach.

Pionier nowej ery rozwiązań z zakresu robotyki

W ramach swojej misji stania się „globalnym liderem platform technologii robotycznych" RoboSense zaprezentował prototyp robota humanoidalnego, aby przyspieszyć rozwój komponentów i rozwiązań robotyki. Platforma ta łączy w sobie trzy podstawowe obszary:

1. Rozwiązania w zakresie widzenia:

RoboSense zaprezentował Active Camera, inteligentny ekosystem obejmujący czujniki, rdzenie obliczeniowe i algorytmy sztucznej inteligencji. Łącząc sygnały LiDAR i dane z kamery, Active Camera, zapewnia aktywną obserwację środowiska, pokonując takie trudności, jak zmienność oświetlenia i złudzenia wizualne. Programiści mogą korzystać z SDK do płynnej integracji mapowania, lokalizacji i unikania przeszkód, co pozwala skrócić czas programowania i ograniczyć złożoność systemu.

2. Rozwiązania manipulacyjne

RoboSense zaprezentował drugą generację zręcznego ramienia Papert 2.0 o 20 stopniach swobody, obejmującą koordynację ręka-oko w celu stworzenia systemu zamkniętej pętli. Ta innowacja znacznie zwiększa wszechstronność i złożoność w szerokim zakresie zadań.

3. Rozwiązania w zakresie mobilności

Opierając się na rozległym doświadczeniu w branży motoryzacyjnej, RoboSense wprowadził inteligentne rozwiązanie - Robo FSD, aby rozszerzyć działalność na robotykę mobilną, umożliwiając robotom osiągnięcie autonomicznej mobilności z punktu do punktu w różnych scenariuszach.

Komponenty przyrostowe dla robotów nowej generacji

Oprócz cyfrowej linii LiDAR RoboSense zaprezentował kilka nowych komponentów dostosowanych do różnorodnych potrzeb robotyki:

FS-3D: Czujnik siły zoptymalizowany pod kątem robotów poruszających się na nogach.

Czujnik siły zoptymalizowany pod kątem robotów poruszających się na nogach. LA-8000: Silnik liniowy o dużej gęstości mocy przeznaczony do zrobotyzowanych stawów biodrowych i kolanowych.

Silnik liniowy o dużej gęstości mocy przeznaczony do zrobotyzowanych stawów biodrowych i kolanowych. DC-G1: Kontroler domeny obsługujący percepcję w czasie rzeczywistym, multimodalne duże modele, operacje sztucznej inteligencji wcieloną w postać robotów i zaawansowane algorytmy sterowania ruchem.

Poznaj przyszłość robotyki na targach CES 2025

Nowo wprowadzone produkty RoboSense zostaną zaprezentowane na targach CES 2025 w Las Vegas w dniach 7-10 stycznia na stoisku 6700, West Hall, LVCC.

Więcej informacji na stronie www.robosense.ai.

RoboSense

Założona w 2014 r. spółka RoboSense (2498.HK) jest spółką z branży technologii robotycznych opartych na AI, która zapewnia czołowe w branży komponenty przyrostowe i rozwiązania dla rynku robotyki. Spółce zależy na staniu się globalnym liderem w dziedzinie platform technologii robotycznych, a jej misję wyraża hasło „Bezpieczniejszy świat, bardziej inteligentne życie".

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=1syLJFkD-g8

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2590090/Mark_CEO__New_Product_Line.jpg