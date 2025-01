RoboSense dévoile sa stratégie de robotique IA et ses dernières innovations lors d'un événement de lancement mondial 2025

LAS VEGAS, 5 janvier 2025 /PRNewswire/ -- RoboSense, un pionnier de la technologie robotique basée sur l'IA, a organisé le premier événement en ligne de lancement de sa robotique IA en 2025, baptisé « Hello Robot ». L'événement a marqué un tournant dans l'évolution de l'entreprise, en mettant en avant sa vision stratégique en tant que plateforme technologique mondiale de robotique et en dévoilant des avancées révolutionnaires. Parmi les points forts figure une série de produits novateurs qui seront présentés au CES 2025, qui se tient du 7 au 10 janvier à Las Vegas.

Redéfinir l'identité et les capacités de RoboSense

S'appuyant sur une décennie d'innovation technologique, RoboSense démontre une expertise inégalée dans le développement du LiDAR et de la robotique intelligente. L'événement de lancement a permis de présenter le prototype de robot humanoïde de RoboSense, une plateforme de développement universelle qui illustre la compréhension approfondie de l'entreprise en matière de robotique intelligente. Cette plateforme complète jette les bases des progrès futurs en matière de vision, de détection tactile, de mobilité et de solutions de maniement.

Une ère entièrement numérique pour le LiDAR

Au cœur de la présentation de RoboSense se trouvent trois produits LiDAR numériques de haute performance conçus pour des applications automobiles et robotiques. Ces innovations marquent le passage à l'ère du LiDAR entièrement numérisé, avec des avancées sans précédent en termes de taille, de résolution et de précision :

1. L'EM4 révolutionne le marché de l'automobile

L'EM4 est le premier LiDAR numérique automobile à ultra longue portée à mille faisceaux. Doté de 1 080 faisceaux et d'une portée de détection de 600 mètres, l'EM4 offre aux véhicules une perception 3D haute définition 1080P, repoussant ainsi les limites de la conduite intelligente avancée et des capacités entièrement autonomes.

2. L'E1R, une avancée notable dans le domaine du LiDAR robotique

L'E1R est le premier LiDAR numérique entièrement à l'état solide destiné à la robotique. Conçu avec une fiabilité de niveau automobile, il comprend le SPAD-SoC et les puces 2D VCSEL propriétaires de RoboSense. Grâce à son ouverture compacte et à son champ de vision ultra-large de 120° × 90°, l'E1R excelle dans l'évitement d'obstacles, la cartographie et la navigation, ce qui lui permet d'aider les robots industriels, commerciaux et les robots intelligents incarnés dans divers environnements opérationnels.

3. Airy, une vision hémisphérique pour la robotique

L'Airy est le premier LiDAR numérique hémisphérique de 192 lignes au monde, offrant un champ de vision ultra-large de 360° × 90° avec un format compact comparable à une balle de tennis de table. Il a une portée de détection de 120 mètres, 1,72 million de points par seconde et ±1cm de précision, ce qui le rend idéal pour les robots nécessitant une perception omnidirectionnelle dans des scénarios complexes.

Pionnier d'une nouvelle ère de solutions robotiques

Dans le cadre de sa mission visant à devenir le « leader mondial des plateformes technologiques robotiques », RoboSense a dévoilé son prototype de robot humanoïde afin d'accélérer le développement de composants et de solutions robotiques. Cette plateforme intègre trois domaines fondamentaux :

1. Solutions pour la vision :

RoboSense a présenté son Active Camera, un écosystème intelligent composé de capteurs, de noyaux de calcul et d'algorithmes IA. En fusionnant les signaux LiDAR et les données de la caméra, l'Active Camera permet une perception situationnelle active, relevant ainsi des défis tels que la variabilité de l'éclairage et les illusions visuelles. Les développeurs peuvent utiliser son SDK pour une intégration optimale de la cartographie, de la localisation et de l'évitement des obstacles, réduisant ainsi le temps de développement et la complexité du système.

2. Solutions de maniement :

RoboSense a présenté sa main dextre de deuxième génération Papert 2.0 avec 20 degrés de liberté, intégrant la coordination œil-main pour créer un système en boucle fermée. Cette innovation améliore considérablement la polyvalence et la complexité d'un large éventail de tâches.

3. Solutions de mobilité :

S'appuyant sur sa grande expertise dans le domaine de l'automobile, RoboSense a introduit une solution intelligente, Robo FSD, pour promouvoir la robotique mobile, permettant aux robots d'atteindre une mobilité autonome de point à point dans divers scénarios.

Composants incrémentaux pour les robots de prochaine génération

En plus de sa gamme LiDAR numérique, RoboSense a dévoilé plusieurs nouveaux composants adaptés à divers besoins en matière de robotique :

FS-3D : un capteur de force optimisé pour les robots à jambes.

un capteur de force optimisé pour les robots à jambes. LA-8000 : un moteur linéaire à haute densité de puissance conçu pour les articulations robotiques de la hanche et du genou.

un moteur linéaire à haute densité de puissance conçu pour les articulations robotiques de la hanche et du genou. DC-G1 : un contrôleur de domaine prenant en charge la perception en temps réel, les grands modèles multimodaux, les opérations d'intelligence incarnée et les algorithmes avancés de contrôle des mouvements.

Découvrez l'avenir de la robotique au CES 2025

Les nouveaux produits de RoboSense seront présentés au CES 2025 à Las Vegas du 7 au 10 janvier au stand 6700, West Hall, LVCC.

Pour plus d'informations, consultez le site www.robosense.ai.

À propos de RoboSense

Créé en 2014, RoboSense (2498.HK) est une société de technologie robotique IA qui fournit des composants et des solutions incrémentales de pointe pour le marché de la robotique. L'entreprise s'engage à « devenir le chef de file mondial des plateformes technologiques robotiques » et sa devise est « Un monde plus sûr, une vie plus intelligente ».

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=1syLJFkD-g8

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590090/Mark_CEO__New_Product_Line.jpg