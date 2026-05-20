RoboUP expandiert europaweit durch Partnerschaften mit führenden Einzelhändlern

BERLIN, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- RoboUP, die Marke für intelligente Rasenpflege, die hinter dem Mähroboter Raccoon 2 SE steht, hat ihre Präsenz im europäischen Einzelhandel durch Partnerschaften mit führenden Einzelhändlern wie OBI, Bauhaus, Hornbach, Leroy Merlin und FnacDarty offiziell ausgebaut. Dieser Schritt stärkt die Präsenz des Unternehmens in den wichtigsten Vertriebskanälen für Heimwerkerbedarf und Elektronik, da die Nachfrage nach automatisierter Rasenpflege in ganz Europa weiter zunimmt.

Zugang zu intelligenter Rasenpflege erweitern

RoboUP Expands Across Europe Through Partnerships with Leading Retailers

RoboUP hat es sich zum Ziel gesetzt, die robotergestützte Rasenpflege für normale Hausbesitzer zugänglicher zu machen, insbesondere durch den Raccoon 2 SE – einen Mähroboter, der speziell für kleine Rasenflächen mit klar definierten physischen Grenzen entwickelt wurde. Anstatt sich ausschließlich an Premium-Smart-Home-Nutzer zu richten, positioniert RoboUP den Raccoon 2 SE mit den Schwerpunkten Benutzerfreundlichkeit, Erschwinglichkeit und Komfort im Alltag.

Raccoon 2 SE – Entwickelt für normale Privatgärten

Der Raccoon 2 SE positioniert sich als idealer Mähroboter für kleine Rasenflächen unter 500 €. Er wurde speziell für kompakte Hausgärten bis zu 600 m² entwickelt und legt den Schwerpunkt auf Einfachheit, Effizienz und praktischen Alltagsnutzen. Dank der Ein-Knopf-Bedienung können Nutzer fast sofort mit dem Mähen beginnen, ohne komplizierte Einrichtung.

Ein wichtiges Merkmal ist das „Full-Map Parallel Mowing", ein OTA-optimiertes System, das auf Basis des Feedbacks von Kickstarter-Unterstützern und Betatestern entwickelt wurde. Im Vergleich zum zufälligen Mähen bietet es eine bis zu 1,6-mal höhere Mähleistung, indem es in geordneten Streifen mäht und dabei die Mähwinkel während des Betriebs dynamisch anpasst.

Obwohl sich dies vom parallelen Mähen unterscheidet, ist das „Full-Map Parallel Mowing" derzeit einer der praktischsten und effektivsten Ansätze für KI-visionbasierte Mähroboter, die in realen Wohnumgebungen eingesetzt werden.

Weitere Funktionen sind:

KI-Kamera & Stoßstange zur Hindernisvermeidung

70-Minuten-Schnellladung, 150 Minuten Laufzeit

Bewältigung von Steigungen bis zu 36 %

Navigation auf engem Raum

Leiser Betrieb bei ≤56dBA

Automatisches Aufladen

Regenschutz

Kommende Live-Demonstration

Um die Leistung des Mähers in der Praxis weiter zu demonstrieren, wird RoboUP am 26. Mai 2026 eine Live-Demonstration auf YouTube veranstalten, bei der die Navigationsfähigkeiten, die Benutzerfreundlichkeit und die Eignung des Raccoon 2 SE für kleine Rasenflächen mit klaren physischen Grenzen hervorgehoben werden

Verfügbarkeit

Der Raccoon 2 SE ist ab sofort bei teilnehmenden Einzelhändlern und den offiziellen RoboUP-Vertriebskanälen erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung: €629

Aktueller Aktionspreis: €499 (€130 RABATT)

Erfahren Sie mehr im Amazon Store DE, Amazon Store FR und dem Offiziellen RoboUP Store.

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg