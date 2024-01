Roche reçoit le prix IDC Best in Future of Intelligence pour la mise en œuvre d'une stratégie de maillage des données à grande échelle avec Immuta

LONDRES, 30 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Roche (SIX: RO, ROG ; OTCQX: RHHBY), l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, a reçu le prix Future Enterprise Best in Future of Intelligence EMEA d'IDC pour sa plateforme de données d'entreprise en libre-service, qui utilise Immuta® pour la protection des données et le contrôle d'accès à grain fin à la fois au niveau central et au niveau du domaine. IDC est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de renseignements sur le marché et de services consultatifs. Ce prix récompense les organisations à la pointe de l'innovation, de la transformation numérique et de l'excellence opérationnelle. Au cours de sa première année, le programme a reçu des candidatures couvrant plus de 15 secteurs industriels et plus de 600 organisations.

Ce prix récompense Roche pour la transformation de sa plateforme de données qui lui a permis de créer plus de 200 nouveaux produits de données, pour un bénéfice de plus de 50 millions de dollars. La multinationale de 125 ans a travaillé avec Immuta et d'autres fournisseurs pour construire avec succès un maillage de données à l'échelle de l'entreprise. Elle a cessé de s'appuyer sur une équipe informatique centralisée responsable uniquement des demandes de données et a mis en œuvre la propriété décentralisée des données dans de multiples domaines de l'entreprise dans 90 pays à travers le monde. Avec cette nouvelle approche, elle a été en mesure de lancer de nouveaux produits de données plus rapidement et de donner aux utilisateurs un accès rapide aux données en libre-service.

Le prix IDC Future Enterprise Best in Future of Intelligence EMEA récompense les organisations qui innovent dans la façon dont elles synthétisent les informations et a reconnu la stratégie de maillage de données de Roche comme un exemple remarquable de diffusion d'informations à grande échelle et de développement et de promotion d'une culture des données.

Pierre Alexandre Fischer, responsable de la gamme de produits Data Platform chez Roche, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être récompensés par le prix IDC Future Enterprise Best in Future of Intelligence. Grâce au soutien d'Immuta et de nos autres partenaires principaux, nous avons considérablement augmenté notre capacité à prendre des décisions opportunes et fondées sur des données, ce qui permet à nos employés de mieux répondre aux défis du secteur pharmaceutique mondial. Notre stratégie de transformation numérique soutient nos objectifs commerciaux plus larges, qui consistent à créer des produits de données transversaux, innovants et transformateurs et des solutions de partage de données dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, et à respecter nos engagements envers notre personnel, nos partenaires, nos intervenants et, plus important encore, les patients que nous servons. »

« La plateforme de sécurité des données d'Immuta permet à Roche d'automatiser les contrôles d'accès aux données, tant au niveau mondial qu'au niveau du domaine. Ainsi, les équipes chargées des données peuvent créer des produits de données avec la certitude de respecter la réglementation, tout en ayant le pouvoir de déterminer qui a accès à quelles données dans l'organisation, a déclaré Claude Zwicker, architecte de la sécurité des données chez Immuta. Chez Roche, la confiance dans les données a été établie, lorsque l'infrastructure a été mise en place au début de la mise en œuvre pour garantir des politiques de données cohérentes et conformes entre plusieurs pays. »

« Grâce à son initiative de maillage de données à grande échelle, qui a embrassé à la fois la transformation culturelle et technologique, Roche a parfaitement intégré l'intelligence d'entreprise dans son organisation, a déclaré Neil Ward-Dutton, vice-président, AI, Automation and Analytics Europe, IDC. La capacité de Roche à fonctionner plus efficacement, à éliminer les déchets et à réduire les coûts lui confère un avantage dans un domaine très innovant et en évolution rapide. »

À propos de Roche

Fondée en 1896 à Bâle, en Suisse, comme l'un des premiers fabricants industriels de médicaments de marque, Roche est devenue la plus grande société de biotechnologie au monde et le leader mondial du diagnostic in vitro. La société recherche l'excellence scientifique pour découvrir et développer des médicaments et des diagnostics destinés à améliorer et à sauver la vie des gens dans le monde entier. Nous sommes un pionnier des soins de santé personnalisés et nous voulons transformer davantage la façon dont les soins de santé sont dispensés pour avoir un impact encore plus grand. Pour fournir les meilleurs soins à chaque personne, nous travaillons en partenariat avec de nombreuses parties prenantes et nous combinons nos forces en matière de diagnostic et de pharmacie avec des données issues de la pratique clinique.

En reconnaissant notre volonté de poursuivre une vision à long terme dans tout ce que nous entreprenons, Roche a été nommée l'une des entreprises les plus durables de l'industrie pharmaceutique par les indices de durabilité Dow Jones pour la quinzième année consécutive. Cette distinction reflète également nos efforts pour améliorer l'accès aux soins de santé avec des partenaires locaux dans chaque pays où nous travaillons.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.roche.com .

À propos de IDC

International Data Corporation (IDC) est le premier fournisseur mondial de renseignements sur le marché, de services consultatifs et d'événements pour les marchés des technologies de l'information, des télécommunications et des technologies grand public. Avec plus de 1 300 analystes dans le monde entier, IDC fournit une expertise mondiale, régionale et locale sur les opportunités et les tendances technologiques et industrielles dans plus de 110 pays. L'analyse et les connaissances d'IDC aident les professionnels de l'informatique, les dirigeants d'entreprise et la communauté des investisseurs à prendre des décisions technologiques fondées sur des faits et à atteindre leurs principaux objectifs commerciaux. Fondée en 1964, IDC est une filiale en propriété exclusive d'International Data Group ( IDG ), le leader mondial des médias technologiques, des données et des services de marketing. Pour en savoir plus sur IDC, veuillez consulter www.idc.com . Suivez IDC sur Twitter à @IDCAP et sur LinkedIn . Abonnez-vous au blog IDC pour obtenir des nouvelles et des informations sur l'industrie.

À propos d'Immuta

Immuta permet aux entreprises de tirer profit de leurs données cloud en les protégeant et en leur fournissant un accès sécurisé. La plateforme de sécurité des données d'Immuta permet la découverte des données sensibles, la sécurité et le contrôle d'accès, la surveillance de l'activité des données, et dispose d'intégrations poussées avec les principales plateformes de données cloud. Immuta bénéficie désormais de la confiance des entreprises du Fortune 500 et des agences gouvernementales du monde entier pour sécuriser leurs données. Fondée en 2015, Immuta a son siège à Boston, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus sur Immuta, cliquez ici .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2329887/Best_in_Future_of_Intelligence.jpg