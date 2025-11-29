ROCKWOOL renouvelle son engagement pluriannuel avec la SailGP jusqu'en 2032, marquant ainsi le plus long partenariat d'équipe de la ligue

ABU DHABI, UAE, 29 novembre 2025 /PRNewswire/ -- ROCKWOOL a renouvelé son engagement pluriannuel dans la SailGP, en prolongeant son partenariat avec l'équipe ROCKWOOL Racing SailGP battant pavillon danois jusqu'à la fin de l'année 2032. Le leader mondial des produits en laine de roche est le partenaire titre et l'opérateur de l'équipe Denmark SailGP depuis 2019, et ce renouvellement marque un nouveau chapitre important dans ce qui est désormais le partenariat d'équipe le plus ancien du championnat de course mondial.

ROCKWOOL renouvelle son partenariat pluriannuel avec la course la plus excitante sur l'eau, la SailGP.

Depuis qu'il a rejoint la ligue avant la saison 2, ROCKWOOL a soutenu un projet visant à développer la prochaine génération de talents danois de classe mondiale dans le domaine du foiling, tout en mettant en avant l'innovation, la durabilité et la performance sur la scène internationale.

Andrew Thompson, directeur général de SailGP , a déclaré : « La confiance de ROCKWOOL dans notre vision a contribué à façonner l'évolution de la SailGP en un championnat véritablement mondial et de haute performance. Le renouvellement de leur engagement jusqu'en 2032 témoigne de la force de ce que nous avons créé ensemble - une équipe de classe mondiale, un programme d'activation ambitieux et un partenariat qui génère une valeur significative sur l'eau et en dehors ».

L'équipe ROCKWOOL Racing SailGP est devenue l'équipe la plus rapide de l'histoire de la course à la voile en atteignant 103,93 km/h lors du Grand Prix de voile d'Allemagne à Sassnitz.

Au-delà de l'hippodrome, ROCKWOOL a mis en place l'une des plateformes d'activation les plus ambitieuses du sport. Plus de 4 000 invités ont fait l'expérience des courses passionnantes sur l'eau grâce à son programme d'hospitalité mondial ; l'équipe danoise a remporté le titre de la SailGP Impact League lors de la saison 3 ; et depuis 2021, l'entreprise a organisé cinq événements ROCKWOOL Sail Grand Prix à travers le Danemark, l'Italie, le Canada et la France - s'imposant comme un moteur clé de la croissance internationale de la ligue.

Mirella Vitale, première vice-présidente chargée du marketing, de la communication et des affaires publiques, ROCKWOOL , a déclaré : « Au cours des quatre dernières saisons, ce partenariat est devenu quelque chose de véritablement puissant. En collaboration avec SailGP, nous avons créé une plateforme mondiale qui a un impact commercial réel sur nos marchés clés - en faisant connaître notre entreprise, en permettant à des milliers de clients de ROCKWOOL de vivre une expérience directe de la course, et en mobilisant les employés dans 38 pays ».

Lors de la saison 2026, ROCKWOOL organisera son sixième événement en tant que partenaire titre du SailGP - le ROCKWOOL Germany Sail Grand Prix les 22 et 23 août 2026. Les billets sont disponibles à l'achat sur SailGP.com/Sassnitz .

Regardez l'équipe ROCKWOOL Racing SailGP s'affronter ce week-end lors de la finale de la saison Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix Grand Final (29-30 novembre). Pour en savoir plus, consultez le site SailGP.com/abudhabi .

ACTIFS MÉDIA

A PROPOS DE SAILGP | Le championnat Rolex SailGP est la course la plus passionnante sur l'eau. Des équipes nationales s'affrontent à bord de catamarans à foils de 50 pieds, identiques et ultra-rapides, sur des sites emblématiques du monde entier. La SailGP est une course plus rapide que le vent, à des vitesses supérieures à 100 km/h. Elle est menée par les meilleurs athlètes du sport, avec pour enjeu la fierté nationale, la gloire personnelle et un prix total de 12 millions de dollars américains. Visitez le site SailGP.com pour en savoir plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833672/SailGP_ROCKWOOL.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2777203/5645569/SailGP_Logo.jpg