Rodina notebookov od spoločnosti Teclast sa rozširuje o novú radu Premium TBOLT

Urýchliť. Inšpirovať Preskúmať.

GUANGZHOU, Čína, 26. marca 2021 /PRNewswire/ -- Čínsky výrobca spotrebnej elektroniky Teclast je dobre známy pre svoje lacné tablety a notebooky. Začiatkom tohto mesiaca spoločnosť podpichovala novým radom prémiových notebookov T.BOLT so sloganom „Accelerate. Inspire. Explore" (Urýchliť. Inšpirovať. Preskúmať). Spoločnosť Teclast teraz predstavila svoj prvý produkt zo série, Tbolt 10 DG. „Spoločnosť Teclast vstupuje do vzrušujúcej novej éry vďaka partnerstvu so spoločnosťou Intel," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Teclast Mr.Sun.