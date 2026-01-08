Rokid bringt das weltweit erste offene KI-Ökosystem für intelligente Brillen auf den Markt - ultraleicht, für Gläser in Sehstärke geeignet und für die Zusammenarbeit mit ChatGPT, Qwen, DeepSeek sowie weiteren entwickelt

Eine 38,5 g leichte, displaylose KI-Brillenplattform mit Dual-Chip-Architektur und globaler Zugänglichkeit, die KI in den Alltag bringt sowie die Verbreitung von Smart-Brillen beschleunigt.

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rokid , ein globaler Pionier im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion und KI-gestützter Brillen, stellt heute die Rokid KI-Brille Style auf der CES 2026 vor. Style ist eine displayfreie, sprachgesteuerte KI-Brille, die für das ganztägige Tragen entwickelt wurde. Sie kombiniert ein offenes KI-Ökosystem, ein verschreibungspflichtiges Design, eine Dual-Chip-Architektur sowie ein starkes Engagement für globale Zugänglichkeit.

Rokid Ai Glasses Style Rokid Ai Glasses Style Launch Event at CES

Mit einem Gewicht von nur 38,5 g gehört Style zu den leichtesten KI-Brillen mit vollem Funktionsumfang auf dem Markt. Als Premium-Brille statt als Gadget entwickelt, ist sie Rokids Antwort auf das seit Langem bestehende Dilemma der Branche: wie man leistungsstarke KI-Funktionen bereitstellt, ohne Kompromisse bei Komfort, Stil oder Akkulaufzeit einzugehen.

Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem sich Rokid ausschließlich auf AR- und Smart-Brillen konzentriert hat, positioniert Rokid Style als einen entscheidenden Schritt in Richtung dessen, was viele Branchenführer jetzt als die nächste große Veränderung im Bereich Personal Computing beschreiben – den „iPhone-Moment" der KI-Brillen. Wie der Tech-Visionär Kevin Kelly bei einem kürzlichen Besuch bei Rokid feststellte: „Smart-Brillen werden das nächste iPhone sein".

Warum dies wichtig ist – Das weltweit erste offene KI-Ökosystem ohne Lock-In in Brillen

Im Gegensatz zu den meisten Smart-Brillen, die an ein einziges KI-Modell oder einen regionalen Service-Stack gebunden sind, basiert die Rokid KI-Brille Style auf einer offenen, globalen KI-Strategie.

Style unterstützt mehrere KI-Engines, darunter ChatGPT, DeepSeek sowie Qwen, und lässt sich mit globalen Diensten wie Google Maps und Microsoft AI Translation integrieren, sodass KI über Regionen und Sprachen hinweg genutzt werden kann, ohne dass das Ökosystem eingeschränkt wird.

Über KI-Modelle hinaus engagiert sich Rokid für offene globale Partnerschaften. In China hat Rokid bereits Dienste wie Zahlungen, Versicherungen, Fahrdienste per App, Fahrzeugsteuerung und Gesundheitsdienste angebunden und einen AI Agent Store gestartet – eine entwicklerorientierte Plattform, auf der KI-Agenten von Drittanbietern nativ auf Smart-Brillen laufen können.

Dieses offene Ökosystem wird schrittweise auf internationale Märkte ausgeweitet und untermauert Rokids Vision einer KI, die grenzenlos, flexibel sowie nutzergesteuert ist.

Was Style von anderen unterscheidet – das umfassendste Brillenverordnungs- und Gläser-Ökosystem der Branche

Die Eignung für Korrekturgläser nach Verordnung ist keine ist keine Zusatzfunktion – sie ist das Kernstück des Style-Designs.

Rokid führt einen umfassenden globalen Online-Brillenverordnungsservice ein und beseitigt damit eine der größten Hürden für die Verbreitung von Smart-Brillen. Style unterstützt einen Korrekturbereich von Plano bis ±15,00 D und deckt damit Folgendes ab:

Myopie

Astigmatismus

Alterssichtigkeit

Gleitsichtgläser

Funktionsgläser (selbsttönend, getönt, Blaulichtfilter, UV-Schutz, polarisiert, entspiegelt)

Merkmale der Style: ultradünne Gläser mit Anti-Kratz-Beschichtung und dynamische selbsttönende Gläser erhältlich in sechs Farboptionen, die sich in ca. 25 Sekunden von einer klaren Innenbrille in eine stylische Outdoor-Sonnenbrille verwandeln.

Über die globale Brillenverordnungsplattform von Rokid können Nutzer ihre Verordnungen online hochladen und erhalten innerhalb von 7 bis 10 Tagen maßgeschneiderte Gläser, die direkt nach Hause geliefert werden.

„Die KI-Brille wird zur natürlichsten Schnittstelle für die nächste Ära der Datenverarbeitung. Klare Sicht ist ein grundlegendes Menschenrecht", so Zoro Shao, globaler Geschäftsleiter bei Rokid. „Mit Style ist unser Ziel ganz einfach: fortschrittliche KI für das tägliche Leben wirklich nutzbar, komfortabel sowie zugänglich zu machen. Und wir stellen sicher, dass die Verordnungsanforderungen niemals den Zugang der Nutzer zu Wissen und Technologie einschränken."

Kerninnovation – Vier Weltneuheiten, die neue Branchenstandards für KI-Brillen setzen

Rokid hat immer wieder Pionierarbeit bei grundlegenden Technologien geleistet, die heute zum Industriestandard geworden sind. Mit Style führt das Unternehmen vier Weltneuheiten ein bzw. entwickelt sie weiter:

Das weltweit erste offene, globale KI-Ökosystem für Brillen Die weltweit erste KI-Brillenarchitektur mit zwei Chips (die inzwischen in der gesamten Branche für intelligente Brillen weit verbreitet ist) NXP RT600 bewältigt stromsparende, ständig aktive Aufgaben

Qualcomm AR1 verwaltet KI- und Imaging-Workloads Die erste KI-Brille der Welt, die Sprachinteraktion in 12 Sprachen unterstützt Die weltweit erste KI-Brille mit echter multimodaler Interaktion und KI-Kurzbefehlen

Style unterstützt die Sprachinteraktion in 12 Sprachen sowie die Übersetzung in 89 Sprachen und multimodale Eingaben mit Sprachbefehlen, physischen Steuerelementen, Kopfgesten sowie KI-Kurzbefehle. Nutzer können nicken, um Anrufe anzunehmen, den Kopf schütteln, um sie zu beenden, und vordefinierte KI-Funktionen schnell sowie freihändig aktivieren.

Für den täglichen Gebrauch entworfen – federleichter Komfort, ganztägige Akkulaufzeit und erstklassige Optik

Mit 38,5 g ist die Style deutlich leichter als vergleichbare Produkte (z. B. Meta Ray-Ban Gen 1 mit ca. 49 g; Gen 2 mit ca. 51–53 g), sodass sie wirklich den ganzen Tag getragen werden kann.

Sie sieht aus wie eine Premiumbrille und fühlt sich auch so an. Style-Merkmale:

Scharniere aus einer Titanlegierung in Luftfahrtqualität

Luftgepolsterte Nasenpads aus Flüssigsilikon

Klassisches D-förmiges Rahmendesign

Dank ihrer Dual-Chip-Architektur bietet Style bis zu 12 Stunden typische tägliche Nutzungsdauer und über 24 Stunden Standby-Zeit mit einer einzigen Ladung.

Entwickelt für tägliche Personalisierung und Kreative – Triple-Format-Bildgebung ohne Kompromisse

Style bietet zwei Rahmenfarben – Jet Black und Translucent Grey – gepaart mit verschiedenen Glasoptionen, die Nutzern ermöglichen, die Brille an Mode, Licht, Aktivitäten oder Stimmung anzupassen.

Ausgestattet mit einem 12-MP-Sony-Sensor, Open-Ear-Audio, fortschrittlicher Bildverarbeitung und 4K-Aufnahme führt Style ein Creator-taugliches Triple-Format-Bildgebungssystem ein: 3:4/4:3/9:16.

Im Gegensatz zu den meisten Smart-Brillen, die nur ein Aufnahmeformat unterstützen, ermöglicht Style sofortige, plattformtaugliche Inhalte für Instagram, TikTok, YouTube und mehr – kein Zuschneiden, keine Nachbearbeitung erforderlich.

Darüber hinaus unterstützt Style eine kontinuierliche Videoaufzeichnung von bis zu 10 Minuten und übertrifft damit die typische Grenze von 3 Minuten bei vergleichbaren Produkten wie Meta Ray-Ban deutlich.

Ob Filmszenen, quadratische Aufnahmen oder vertikale soziale Inhalte, Nutzer können mühelos zwischen den Formaten wechseln und so sicherstellen, dass jede Aufnahme plattformtauglich ist, ohne dass sie beschnitten oder nachbearbeitet werden muss – was Rokid einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil im Bereich der kreativitätsorientierten Smart Eyewear verschafft.

Wettbewerbsfähige Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Entwickelt, um das Dilemma des „unmöglichen Dreiecks" der Industrie auszugleichen: Tragbarkeit und Komfort, Funktionsumfang und Leistung sowie lange Akkulaufzeit, vereint Style multimodale KI-Interaktion, präzise Optik für Korrekturgläser und ein leichtes Design. Der weltweite Verkaufspreis beginnt bei 299 US-Dollar, zuzüglich Steuern.

Um den hohen Kosten für Korrektionsgläser entgegenzuwirken, bietet Rokid ein „Golden Bundle" an, das Korrektionsgläser mit einem Brechungsindex 1,60 und selbsttönender Funktion umfasst. Während vergleichbare Geräte anderer Marken (z. B. Meta Ray-Ban) über 579 US-Dollar kosten können, liegt das Rokid Style Golden Bundle bei 398 US-Dollar und macht fortschrittliche KI-Brillen, die mit Korrekturgläsern kompatibel sind, leichter zugänglich.

Die Rokid KI-Brillen Style können reserviert werden, mit einem Frühbucherangebot, das Kunden ermöglicht, eine Anzahlung von 1 US-Doller zu leisten sowie einen Rabatt von 20 US-Dollar zu erhalten . Dieser Reservierungszeitraum geht der offiziellen weltweiten Markteinführung am 19. Januar 2026 voraus, wenn das Produkt über Rokids globale Website sowie über ausgewählte Online- und Offline-Einzelhandelskanäle weltweit erhältlich sein wird.

Zur Markteinführung wird die Style in Jet Black erscheinen, eine zweite Farbvariante, Translucent Grey, soll im März 2026 folgen. Die beiden Farbvarianten spiegeln die Designphilosophie und den Slogan von Rokid wider – „Twice the Style". Damit bringen sie die Verbindung von Smart-Brillen-Funktionalität sowie zwei modischen Looks zum Ausdruck.

„Leave Nobody Behind": „Niemanden zurücklassen, eine Verpflichtung für KI-Brillen zum Gemeinwohl und für Barrierefreiheit

Mit dem Ziel, Technologie für Menschen mit Sehbeeinträchtigung breiter zugänglich zu machen, kündigte Rokid zudem eine Initiative zur Barrierefreiheit an, die blinde Menschen sowie Personen mit stark eingeschränktem Sehvermögen unterstützen soll. Rokid weist darauf hin, dass KI-Brillen mit audio-basierter Bedienung als „digitale Augen" dienen können. Kunden, die Style für eine sehbeeinträchtigte Person kaufen, erhalten einen Zuschuss in Höhe von 20 US-Dollar, wodurch sich der Preis auf 279 US-Dollar reduziert. Zusätzliche Einführungsangebote senken die Kosten weiter.

„Weltweit haben über 1 Milliarde Menschen eine Sehbeeinträchtigung; 43 Millionen sind vollständig blind, und zwei Drittel leben in der Region Asien-Pazifik. Sie brauchen keine Bildschirme oder coole AR-Displays. Sie bitten dringend um eine KI-Brille, die leicht und langlebig ist und über starke Wahrnehmungsfähigkeiten verfügt, um ihnen als ‚Augen' zu dienen. Dies ist einer der wichtigsten Gründe, warum wir die Markteinführung von Style beschleunigt haben"so Zoro Shao, globaler Geschäftsleiter bei Rokid.

„Technologie sollte nicht nur ein Spielzeug für wenige sein, sondern ein Licht im Leben eines jeden", fügte Zoro hinzu. „Unser Ziel ist es, niemanden zurückzulassen."

Ein Jahrzehnt Fokus auf AR-Brillen: Die Verbreitung von KI-Brillen im Alltag beschleunigen

Rokid hat sich mehr als ein Jahrzehnt lang ausschließlich auf Smart-Brillen konzentriert. Im Jahr 2025 brachte das Unternehmen Rokid Glasses auf den Markt, die weltweit leichteste voll funktionsfähige KI- und AR-Brille mit Display, die mit mehr als 6 Millionen US-Dolla einen globalen Marktrekord für Extended Reality (XR) aufstellte. Im Dezember begann das Unternehmen mit der Auslieferung von Seriengeräten weltweit – ein Beweis für die Fähigkeit von Rokid, von der Innovation zum realen Einsatz zu gelangen.

Aufbauend auf dieser Dynamik beseitigt die Rokid KI-Brille Style die letzten Hindernisse für die Masseneinführung – Gewicht, Kosten, Kompatibilität mit Sehhilfen sowie Offenheit des Ökosystems – und beschleunigt so den Übergang von KI-Brillen von Early Adopters zu alltäglichen Nutzern.

Informationen zu Rokid

Rokid wurde 2014 gegründet und ist ein globaler Pionier im Bereich Augmented Reality (AR) sowie KI, der sich auf die Entwicklung von Smart-Brillen konzentriert, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und Intelligenz nahtlos in den Alltag integrieren. Als einer der ersten Innovatoren der Branche gilt das Unternehmen als der erste Anbieter von Smart-Brillen mit offenem, weltweitem KI-Zugang, der Echtzeitübersetzung und KI-Interaktion über Plattformen und Regionen hinweg ermöglicht.

Rokid bedient Verbraucher, Entwickler und Unternehmensanwender auf der ganzen Welt und beherbergt Chinas größte XR-Entwicklergemeinschaft mit über 20 000 registrierten Entwicklern und 5000 Unternehmenspartnern. Anerkannt für seine herausragenden Leistungen in den Bereichen Technik und Design erhielt Rokid den CES Innovation Award in drei aufeinanderfolgenden Jahren und fünfmal mit dem deutschen iF Design Award ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie auf https://global.rokid.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2855117/Rokid_Ai_Glasses_Style_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2856031/on_site_pix.jpg