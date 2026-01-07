Rokid lance les premières lunettes intelligentes au monde de l'écosystème IA ouvert - ultra-légères, adaptées aux ordonnances et conçues pour fonctionner avec, entre autres, ChatGPT, Qwen, DeepSeek

Une plateforme de lunettes IA sans écran de 38,5 grammes, dotée d'une architecture à double puce et axée sur l'accessibilité mondiale, qui introduit l'IA dans les tenues tous les jours et accélère l'adoption à grande échelle des lunettes intelligentes.

LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Rokid , pionnier mondial de l'interaction homme-machine et des lunettes activées par l'IA, dévoile aujourd'hui Rokid Ai Glasses Style au CES 2026. Style sont des lunettes IA sans écran, centrées sur la voix, conçues pour être portées toute la journée, combinant un écosystème IA ouvert, une conception axée sur les ordonnances, une architecture à double puce et un engagement fort en faveur de l'accessibilité mondiale.

Rokid Ai Glasses Style Rokid Ai Glasses Style Launch Event at CES

Avec un poids de 38,5 grammes, Style est l'une des lunettes IA à fonctionnalités complètes les plus légères du marché. Conçues comme des lunettes haut de gamme plutôt que comme un gadget, elles représentent la réponse de Rokid au dilemme de longue date de l'industrie : comment offrir de puissantes fonctionnalités IA sans compromettre le confort, le style ou l'autonomie de la batterie.

Après plus d'une décennie consacrée exclusivement à la réalité augmentée (RA) et aux lunettes intelligentes, Rokid positionne Style comme une étape déterminante vers ce que de nombreux leaders de l'industrie décrivent désormais comme le prochain changement majeur en matière d'informatique personnelle - le « moment iPhone » des lunettes IA. Comme l'a fait remarquer le visionnaire Kevin Kelly lors d'une récente visite chez Rokid, « les lunettes intelligentes seront le prochain iPhone ».

Un moment important - Le premier écosystème IA ouvert sans verrouillage au monde destiné aux lunettes

Contrairement à la plupart des lunettes intelligentes enfermées dans un modèle unique d'IA ou un ensemble de services régionaux, Rokid Ai Glasses Style repose sur une stratégie d'IA ouverte et mondiale.

Style prend en charge plusieurs moteurs d'IA, y compris ChatGPT, DeepSeek et Qwen et s'intègre à des services mondiaux tels que Google Maps et Microsoft AI Translation, permettant l'utilisation de l'IA à travers les régions et les langues sans enfermement dans un écosystème.

Au-delà des modèles d'IA, Rokid s'engage à des partenariats mondiaux ouverts. En Chine, Rokid a déjà connecté des services tels que les paiements, l'assurance, le covoiturage, le contrôle des voitures et la santé et a lancé un magasin d'agents d'IA - une plateforme destinée aux développeurs permettant à des agents d'IA tiers de fonctionner de manière native sur des lunettes intelligentes.

Cet écosystème ouvert s'étendra progressivement aux marchés internationaux, renforçant la vision de Rokid pour une IA sans frontières, flexible et contrôlée par l'utilisateur.

Ce qui distingue Style - L'écosystème d'ordonnances et de lentilles le plus complet de l'industrie

La compatibilité avec les ordonnances n'est pas un ajout - elle est au cœur de la conception de Style.

Rokid lance un service mondial d'ordonnances en ligne, qui s'attaque à l'un des principaux obstacles à l'adoption des lunettes intelligentes. Style prend en charge une gamme de correction allant de plano à ±15.00D, pour :

La myopie

L'astigmatisme

La presbytie

Les verres progressifs

Les verres fonctionnels (photochromiques, teintés, anti-lumière bleue, UV, polarisés, anti-reflets)

Style possède des lentilles ultrafines avec traitement anti-rayures et des lentilles photochromiques dynamiques disponibles en six options de couleur, passant de lunettes d'intérieur claires à des lunettes de soleil élégantes en ~25 secondes.

Grâce à la plateforme mondiale d'ordonnance de Rokid, les utilisateurs peuvent télécharger leurs ordonnances en ligne et recevoir des lentilles personnalisées dans les 7 à 10 jours, livrées directement à leur domicile.

« Les lunettes IA sont en train de devenir l'interface la plus naturelle pour la prochaine ère de l'informatique. Une vision claire est un droit humain fondamental », a déclaré Zoro Shao, directeur général de Rokid. « Avec Style, notre objectif est simple : rendre l'IA avancée réellement utilisable, confortable et accessible dans la vie de tous les jours. Nous voulons aussi à ce que les exigences en matière d'ordonnance ne limitent jamais l'accès d'un utilisateur à la sagesse et à la technologie. »

Innovations de base - Quatre innovations en première mondiale établissant de nouvelles normes industrielles pour les lunettes IA

Rokid a toujours été à l'avant-garde des technologies fondamentales qui sont aujourd'hui devenues des normes industrielles. Avec Style, l'entreprise introduit ou fait progresser quatre premières mondiales :

Le premier écosystème IA ouvert mondial dans le domaine de la lunetterie La première architecture de lunettes IA à double puce au monde (aujourd'hui largement adoptée par l'ensemble du secteur des lunettes intelligentes) Le NXP RT600 gère les tâches à faible consommation et toujours actives

Qualcomm AR1 gère les charges de travail d'IA et d'imagerie Les premières lunettes à intelligence artificielle au monde prenant en charge l'interaction vocale en 12 langues Les premières lunettes IA au monde avec une véritable interaction multimodale et des raccourcis d'IA

Style prend en charge l'interaction vocale dans 12 langues et la traduction dans 89 langues, ainsi que la saisie multimodale qui comprend des commandes vocales, des commandes physiques, des gestes de la tête et des raccourcis IA. Les utilisateurs peuvent hocher la tête pour répondre aux appels, secouer la tête pour y mettre fin et activer des fonctions IA prédéfinies rapidement en gardant les mains libres.

Conçu pour une utilisation quotidienne - Confort d'un poids plume, autonomie de la batterie toute la journée et optique de première qualité

Pesant 38,5 grammes (1,36 oz), Style est nettement plus léger que les produits comparables (par exemple, Meta Ray-Ban Gen 1 à ~49 g ; Gen 2 à ~51-53 g), ce qui la rend véritablement portable tout au long de la journée.

Conçu pour ressembler à des lunettes haut de gamme, Style présente les caractéristiques suivantes :

Charnières en alliage de titane de qualité aéronautique

Pointes de nez en silicone liquide à coussin d'air

Cadre classique en forme de D

Grâce à son architecture à double puce, Style offre jusqu'à 12 heures d'utilisation quotidienne typique et plus de 24 heures d'autonomie en veille avec une seule charge.

Conçu pour la personnalisation du style quotidien et les créateurs - Imagerie triple format sans compromis

Style propose deux couleurs de monture - noir profond et gris translucide - associées à diverses options de lentilles, permettant aux utilisateurs d'adapter les lunettes à la mode, à l'éclairage, aux activités ou à l'humeur.

Équipée d'un capteur Sony de 12MP, d'un système audio à oreille ouverte, d'une imagerie avancée et d'une capture 4K, Style présente un système d'imagerie triple format prêt à être utilisé par les créateurs : 3:4/4:3/9:16.

Contrairement à la plupart des lunettes intelligentes qui ne prennent en charge qu'un seul format de prise de vue, Style permet un contenu instantané, prêt pour Instagram, TikTok, YouTube et plus encore - pas de recadrage, ni post-édition nécessaire.

De plus, Style prend en charge l'enregistrement vidéo continu d'une durée allant jusqu'à 10 minutes, ce qui dépasse largement la limite habituelle d'environ 3 minutes des produits comparables tels que Meta Ray-Ban.

Qu'il s'agisse de capturer des scènes cinématographiques, des moments au format carré ou du contenu social vertical, les utilisateurs peuvent changer de format sans effort, garantissant que chaque cliché est prêt pour la plateforme sans avoir besoin de recadrage ou de post-édition - ce qui donne à Rokid un avantage concurrentiel significatif dans le domaine des lunettes intelligentes conviviales destinées aux créateurs.

Prix et disponibilité compétitifs

Conçu pour équilibrer le dilemme du « triangle impossible » de l'industrie : Style intègre une interaction multimodale avec l'IA, une optique de précision de niveau ordonnance et un poids léger, avec un prix de détail mondial à partir de 299 $, hors taxes.

Pour faire face au coût élevé des verres de prescription, Rokid propose une « offre en or », qui comprend des verres de prescription d'indice 1,60 avec fonction photochromique. Alors que les dispositifs comparables d'autres marques (ex. Meta Ray-Ban) peuvent coûter plus de 579 dollars, l'offre en or de Rokid Style Golden Bundle est proposée au prix de 398 dollars, ce qui rend les lunettes IA sur ordonnances plus accessibles.

Les lunettes Rokid Ai Glasses Style peuvent être réservées, avec une offre de réservation anticipée permettant aux clients de verser un acompte de 1 $ et de bénéficier d'une remise de 20 $ . Cette période de réservation précède le lancement officiel mondial en ligne le 19 janvier 2026, lorsque le produit sera disponible sur le site Internet mondial de Rokid ainsi que dans certains canaux de vente au détail en ligne et hors ligne dans le monde entier.

Au moment du lancement, Style sera disponible en noir profond et la monture en gris translucide suivra en mars 2026. Ensemble, les deux options de couleur font écho à la philosophie de conception de Rokid et au slogan du produit - « Twice the Style » - exprimant la fusion de la fonctionnalité des lunettes intelligentes et de la double esthétique de la mode.

« Ne laisser personne à la traîne » : un engagement en faveur des lunettes IA pour le bien social et l'accessibilité

Dans le but de démocratiser la technologie pour les malvoyants, Rokid a également annoncé une initiative d'accessibilité visant à soutenir les utilisateurs aveugles et malvoyants, en reconnaissant que les lunettes IA basées sur l'audio peuvent être des « yeux numériques ». Les clients qui achètent Style pour un utilisateur malvoyant recevront une subvention de 20 dollars, ce qui ramènera le prix à 279 dollars, avec des promotions de lancement supplémentaires qui réduiront encore le coût.

« Dans le monde, plus d'un milliard de personnes souffrent de déficiences visuelles ; 43 millions sont complètement aveugles et deux tiers d'entre elles vivent dans la région Asie-Pacifique. Ces personnes n'ont pas besoin d'écrans ou d'affichages à réalité augmentée dernier cri. Elles veulent d'urgence un verre d'IA léger, durable et doté de puissantes capacités de perception pour leur devenir leurs « yeux » C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons accéléré le lancement de Style », a déclaré Zoro Shao, directeur général de Rokid.

« La technologie ne devrait pas être un jouet pour quelques-uns ; elle devrait être une lumière dans la vie de chacun », a ajouté Zoro. « Notre mission est de ne laisser personne à la traîne. »

Une décennie consacrée aux lunettes de RA : accélérer l'adoption des lunettes IA par le grand public

Rokid a passé plus d'une décennie à se concentrer exclusivement sur les lunettes intelligentes. En 2025, l'entreprise a lancé Rokid Glasses, les lunettes IA et de RA à fonction complète et avec écran les plus légères au monde, établissant un record sur le marché mondial de la réalité étendue (XR) avec plus de 6 millions de dollars levés, et a commencé à expédier des unités de production de masse dans le monde entier en décembre, démontrant la capacité de Rokid à passer de l'innovation à un déploiement dans le monde réel.

Sur cette lancée, Rokid Ai Glasses Style supprime les derniers obstacles à l'adoption massive - poids, coût, compatibilité avec les ordonnances et ouverture de l'écosystème - accélérant ainsi la transition des lunettes AI des premiers adeptes aux utilisateurs quotidiens.

À propos de Rokid

Fondée en 2014, Rokid est un pionnier mondial de la réalité augmentée (RA) et de l'IA, axé sur la création de lunettes intelligentes centrées sur l'humain qui intègrent de manière transparente l'intelligence dans la vie de tous les jours. En tant que l'un des innovateurs précurseurs du secteur, l'entreprise est largement reconnue comme la première à proposer des lunettes intelligentes avec un accès ouvert et mondial à l'IA, permettant une traduction en temps réel et une interaction avec l'IA sur toutes les plateformes et dans toutes les régions.

Rokid est au service des consommateurs, des développeurs et des entreprises dans le monde entier et héberge la plus grande communauté de développeurs XR de Chine, avec plus de 20 000 développeurs enregistrés et 5 000 entreprises partenaires. Reconnu pour son excellence en matière d'ingénierie et de design, Rokid a reçu le CES Innovation Award pendant trois années consécutives et le German iF Design Award à cinq reprises.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://global.rokid.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2855117/Rokid_Ai_Glasses_Style_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856031/on_site_pix.jpg