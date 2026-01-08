Rokid Luncurkan Kacamata Pintar dengan Ekosistem AI Terbuka yang Pertama di Dunia -- Sangat Ringan, Berbasiskan Resep Kacamata dari Dokter, Berfungsi dengan ChatGPT, Qwen, DeepSeek, dan Lain-Lain

Berbobot hanya 38,5 gram, Style merupakan salah satu kacamata AI berfitur lengkap yang paling ringan. Dirancang sebagai kacamata premium, bukan sekadar gawai, Style menjawab tantangan industri: menghadirkan fitur-fitur AI yang mutakhir tanpa mengorbankan kenyamanan, gaya, dan daya tahan baterai.

Setelah lebih dari satu dekade mengembangkan AR dan kacamata pintar, Rokid menghadirkan Style sebagai perkembangan penting menuju peralihan besar menuju komputasi personal—transisi yang dijuluki "momen iPhone" untuk kategori produk kacamata AI. Seperti disampaikan oleh sosok visioner teknologi Kevin Kelly saat berkunjung ke Rokid, "Kacamata pintar akan menjadi iPhone berikutnya."

Ekosistem AI Terbuka yang Pertama di Dunia, Tanpa Bergantung pada Platform Tertentu

Berbeda dengan kebanyakan kacamata pintar yang terikat pada satu model AI atau layanan regional, Rokid AI Glasses Style menempuh strategi AI global yang bersifat terbuka.

Style mendukung lebih dari satu mesin AI, termasuk ChatGPT, DeepSeek, dan Qwen, serta terintegrasi dengan layanan global seperti Google Maps dan Microsoft AI Translation. Berkat dukungan tersebut, penggunaan AI berlangsung secara lintaswilayah dan bahasa, tanpa bergantung pada satu ekosistem.

Selain beragam model AI, Rokid juga berkomitmen menjalin kemitraan global yang bersifat terbuka. Di Tiongkok, Rokid telah menghubungkan sejumlah layanan seperti pembayaran, asuransi, transportasi daring, sistem kontrol kendaraan, dan kesehatan, bahkan meluncurkan AI Agent Store—platform khusus untuk pengembang aplikasi yang memfasilitasi agen AI pihak ketiga bekerja secara langsung pada kacamata pintar. Ekosistem terbuka ini akan diperluas secara bertahap ke pasar internasional sehingga memperkuat visi Rokid bahwa AI dapat bekerja secara lintaswilayah, fleksibel, dan tetap berada dalam kendali pengguna.

Keunggulan Style — Ekosistem Lensa & Resep Kacamata Terlengkap di Industri

Kompatibilitas dengan resep kacamata bukan fitur tambahan, melainkan inti desain Style.

Rokid menghadirkan layanan resep kacamata lengkap secara daring untuk pasar global demi menjawab salah satu kendala terbesar dalam penggunaan kacamata pintar. Style mendukung koreksi lensa mata dari plano hingga ±15.00D, mencakup:

Rabun Jauh ( Myopia )

) Mata Silinder ( Astigmatism )

) Presbiopi

Progressive lenses

Functional lenses (photochromic, tinted, blue-light, UV, polarized, anti-reflective)

Style menggunakan lensa ultratipis dengan lapisan antigores, serta lensa dynamic photochromic dalam enam pilihan warna yang dapat berubah dari bening di dalam ruangan menjadi kacamata hitam yang trendi dalam sekitar 25 detik.

Pada platform resep global Rokid, pengguna dapat mengunggah resep kacamata secara daring dan menerima lensa sesuai resep dalam 7–10 hari, langsung dikirim ke rumah.

"Kacamata AI akan menjadi antarmuka teknologi yang paling alami pada era komputasi baru. Penglihatan yang jernih merupakan hak asasi manusia," ujar Zoro Shao, Global General Manager, Rokid. "Dengan Style, kami memiliki tujuan simpel: menghadirkan AI mutakhir yang benar-benar nyaman dan mudah diakses untuk kehidupan sehari-hari."

Inovasi Inti — Empat Inovasi Pertama di Dunia sebagai Standar Baru untuk Kacamata AI

Rokid terus menghadirkan berbagai teknologi inti yang penuh terobosan, bahkan kini telah menjadi standar industri. Lewat Style, Rokid memperkenalkan empat inovasi pertama di dunia:

Ekosistem AI global terbuka yang pertama di dunia untuk kacamata Arsitektur kacamata AI dengan cip ganda yang pertama di dunia (telah banyak digunakan di industri kacamata pintar) NXP RT600 untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan banyak daya dan selalu siaga ( always-on )

) Qualcomm AR1 untuk beban kerja AI and pemrosesan gambar (imaging) Kacamata AI pertama di dunia yang mendukung interaksi suara dalam 12 bahasa Kacamata AI pertama di dunia dengan interaksi multimodal sejati dan pintasan (shortcut) AI

Style mendukung interaksi suara dalam 12 bahasa dan fitur penerjemahan hingga 89 bahasa, serta input multimodal seperti perintah suara, kontrol fisik, gerakan kepala, dan pintasan AI. Pengguna dapat menggeser kepala untuk menerima panggilan telepon, dan menggoyang kepala untuk mengakhiri panggilan tersebut, lalu mengaktifkan fitur-fitur AI yang telah dikonfigurasi secara cepat, tanpa menggunakan tangan.

Dirancang untuk Penggunaan Sehari-hari — Sangat Nyaman dan Ringan, Daya Tahan Baterai Sepanjang Hari dan Lensa Premium

Dengan bobot 38,5 gram (1,36 oz), Style jauh lebih ringan dari produk sejenis (misalnya Meta Ray-Ban Gen 1 yang berbobot ~49g; Gen 2 berbobot ~51–53g) sehingga sangat nyaman dikenakan sepanjang hari.

Style memiliki tampilan kacamata premium:

Engsel titanium berstandar industri penerbangan

Bantalan hidung berbahan silikon cair dengan penyangga udara ( air-cushioned )

) Bingkai klasik berbentuk D

Berkat arsitektur cip ganda, Style tahan digunakan hingga 12 jam setiap hari dengan lebih dari 24 jam waktu siaga dalam satu kali pengisian daya.

Dirancang untuk Gaya Harian dan Kreator Konten — Sistem Perekaman Tiga Format yang Luar Biasa

Style hadir dengan dua pilihan warna bingkai — Jet Black dan Translucent Grey — serta beragam opsi lensa sehingga pengguna dapat menyesuaikan kacamata dengan gaya pribadi, pencahayaan, aktivitas, atau suasana hati.

Dilengkapi sensor kamera Sony 12 MP, audio open-ear, sistem pencitraan canggih, dan perekaman 4K, Style menghadirkan sistem perekaman tiga format yang siap digunakan kreator: 3:4, 4:3, dan 9:16.

Berbeda dari kebanyakan kacamata pintar yang hanya mendukung satu format pengambilan gambar, Style mendukung pembuatan konten yang siap ditayangkan pada sejumlah platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain—tanpa harus memotong gambar (cropping) atau penyuntingan tambahan.

Selain itu, Style mendukung perekaman video secara kontinu hingga 10 menit, mengungguli durasi produk sejenis seperti Meta Ray-Ban yang hanya mencapai sekitar 3 menit.

Baik untuk merekam adegan sinematik, momen square-format, maupun konten vertikal untuk media sosial, pengguna mudah berganti-ganti format sehingga setiap hasil rekaman siap digunakan—keunggulan Rokid di segmen kacamata pintar untuk kreator konten.

Harga yang Bersaing dan Ketersediaan Produk

Selain menjawab "tiga kendala"—kenyamanan dan kemudahan penggunaan, fungsi dan performa, serta daya tahan baterai—Style mengintegrasikan interaksi AI multimodal, resep lensa kacamata yang akurat, dan desain ringan, dengan harga ritel global mulai dari USD 299 (belum termasuk pajak).

Untuk mengatasi biaya resep kacamata yang mahal, Rokid menawarkan "Golden Bundle" yang mencakup lensa berbasiskan resep kacamata untuk indeks 1.60 dengan fungsi photochromic. Perangkat sejenis dari merek lain (misalnya Meta Ray-Ban) dibanderol dengan harga di atas USD 579, Rokid Style Golden Bundle tersedia seharga USD 398. Dengan demikian, kacamata AI dengan kompatibilitas resep menjadi lebih terjangkau.

Rokid AI Glasses Style kini dapat dipesan dengan harga awal. Pelanggan dapat membayar deposit $1 dan memperoleh diskon $20. Tahap pemesanan produk berlangsung sebelum peluncuran global secara daring pada 19 Januari 2026. Setelah peluncuran resmi, produk akan tersedia melalui situs global Rokid serta beberapa gerai ritel daring dan luring di seluruh dunia.

Saat peluncuran resmi, Style tersedia dalam warna Jet Black, serta varian warna kedua, Translucent Grey, pada Maret 2026. Kedua opsi warna ini mencerminkan filosofi desain Rokid dan slogan produk "Twice the Style", melambangkan kombinasi fungsi kacamata pintar dan mode.

"Leave Nobody Behind": Komitmen Kacamata AI terhadap Dampak Sosial dan Aksesibilitas

Untuk memperluas akses produk kacamata pintar bagi pengguna dengan gangguan penglihatan, Rokid juga mengumumkan program yang mendukung pengguna tunanetra dan memiliki gangguan penglihatan, sebab kacamata AI yang berbasiskan fitur audio dapat berfungsi sebagai "mata digital". Pelanggan yang membeli Style untuk pengguna dengan gangguan penglihatan akan menerima subsidi USD 20. Dengan demikian, harga produk turun menjadi USD 279, ditambah program potongan harga tambahan selama periode peluncuran.

"Di dunia, lebih dari satu miliar orang mengalami gangguan penglihatan; 43 juta di antaranya tergolong tunanetra, dan dua pertiganya berada di kawasan Asia-Pasifik. Mereka tidak membutuhkan displai atau tampilan AR yang rumit. Mereka membutuhkan kacamata AI yang berbobot ringan, tahan lama dengan fitur persepsi yang canggih sebagai 'indra penglihatan'. Hal tersebut menjadi salah satu alasan utama kami untuk mempercepat peluncuran Style," ujar Zoro Shao, Global General Manager, Rokid.

"Teknologi bukan hanya milik segelintir orang; teknologi harus menjadi cahaya dalam kehidupan semua orang. Kami ingin menyediakan akses teknologi untuk semua orang ," tambahnya.

Satu Dekade Mengembangkan Kacamata AR: Mempercepat Adopsi Massal Kacamata AI

Rokid telah lebih dari satu dekade mengembangkan kacamata pintar. Pada 2025, Rokid meluncurkan Rokid Glasses , kacamata AI dan AR dengan display yang paling ringan di dunia, serta mencatat rekor di industri Extended Reality (XR) dunia setelah meraih pendanaan lebih dari USD 6 juta. Rokid mulai mengirim unit produksi massal ke seluruh dunia pada Desember lalu. Pencapaian ini membuktikan kemampuan Rokid dalam mengusung inovasi menuju tahap pengembangan hingga penerapan praktis.

Dengan momentum tersebut, Rokid Ai Glasses Style menghilangkan sejumlah hambatan terakhir menuju adopsi massal—bobot produk, biaya, kompatibilitas untuk resep kacamata, dan keterbukaan ekosistem—guna mempercepat peralihan kacamata AI, beralih dari pengguna awal menuju produk yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tentang Rokid

Berdiri pada 2014, Rokid adalah pelopor global dalam augmented reality (AR) dan AI. Rokid mengembangkan kacamata pintar yang berorientasi pada manusia. Lewat kacamata pintar ini, Rokid menyatukan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu inovator paling awal di industri, Rokid dikenal luas sebagai perusahaan pertama yang menghadirkan kacamata pintar dengan akses AI global secara terbuka. Berkat akses ini, kacamata tersebut mampu melakukan penerjemahan secara seketika (real-time) dan interaksi AI secara lintasplatform dan wilayah.

Rokid melayani konsumen, pengembang aplikasi, dan korporasi di seluruh dunia, serta mengelola komunitas pengembang XR terbesar di Tiongkok dengan lebih dari 20.000 pengembang terdaftar dan 5.000 mitra perusahaan. Diakui atas keunggulan rekayasa dan desainnya, Rokid telah meraih CES Innovation Award selama tiga tahun berturut-turut dan German iF Design Award sebanyak lima kali.

Informasi selengkapnya: https://global.rokid.com/

SOURCE ROKID