ROLLER arbeitet mit Adyen zusammen und ermöglicht über 3.000 Veranstaltungsorten schnelle Embedded Finance durch Capital

Auszahlung von Unternehmenskrediten in Höhe von 1 Million US-Dollar innerhalb der ersten Woche nach der Einführung.

AMSTERDAM, 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Adyen, die globale Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen, gab heute bekannt, dass ROLLER, die führende All-in-one-Plattform für die Verwaltung von Veranstaltungsorten in der Freizeit- und Attraktionsbranche, erfolgreich ROLLER Capital mit Adyen eingeführt hat. Die Integration ermöglicht es ROLLER, seinen Nutzern eine schnelle und flexible Unternehmensfinanzierung direkt auf der Plattform Capital anzubieten, dem eingebetteten Finanzierungsangebot von Adyen.

Photo courtesy of ROLLER

Im Rahmen der Partnerschaft wurden bereits während der anfänglichen Einführung bei einer ausgewählten Gruppe von Kunden Geschäftskredite in Höhe von 1 Million US-Dollar bereitgestellt. Diese Einführung ermöglicht es den Kunden von ROLLER – von Trampolinparks über Familienunterhaltungszentren bis hin zu kulturellen Attraktionen – ohne die traditionellen Hürden der herkömmlichen Banken die dringend benötigten Finanzierungen für Investitionen in Modernisierungen, Personal und Inventar zu erhalten. ROLLER hat Adyen for Platforms erstmals im Jahr 2021 eingeführt.

Das neue Angebot richtet sich an Betreiber von Veranstaltungsorten, die schnellen Zugang zu Betriebskapital benötigen, und stellt Finanzmittel bereit, wenn sie am dringendsten benötigt werden. Zu den wichtigsten Vorteilen für ROLLER Kunden gehören:

Schneller Zugriff auf Finanzmittel: Veranstaltungsorte können vorab genehmigte Angebote einsehen und in Sekundenschnelle eine Finanzierung beantragen, die bereits am nächsten Arbeitstag zur Verfügung steht. Die Auszahlung an externe Banken dauert in der Regel nur wenige Minuten.

Veranstaltungsorte können vorab genehmigte Angebote einsehen und in Sekundenschnelle eine Finanzierung beantragen, die bereits am nächsten Arbeitstag zur Verfügung steht. Die Auszahlung an externe Banken dauert in der Regel nur wenige Minuten. Einfacher Prozess, flexible Beträge: Die Angebote für Geschäftskredite reichen von 500 bis 100.000 US-Dollar (in den unterstützten Währungen), die auf der Grundlage der Verkaufsleistung vorab bewilligt werden, wodurch langwierige Anträge oder Papierkram entfallen.

Die Angebote für Geschäftskredite reichen von 500 bis 100.000 US-Dollar (in den unterstützten Währungen), die auf der Grundlage der Verkaufsleistung vorab bewilligt werden, wodurch langwierige Anträge oder Papierkram entfallen. Transparente und flexible Rückzahlung: Die Rückzahlung wird automatisch als fester Prozentsatz (zwischen 1 % und 15 %) des täglichen Umsatzes angepasst, d. h., die Veranstaltungsorte zahlen mehr zurück, wenn sie mehr verdienen, und weniger, wenn sie weniger verdienen. Die Laufzeit des Kredits beträgt bis zu neun Monate, und es fallen keine Vorfälligkeitsentschädigungen oder Verzugszinsen an.

„Wir haben am Montagmorgen einen Antrag gestellt, und er wurde sofort angenommen – wir konnten schon sehen, wie viel wir bewilligt bekommen haben. Das Geld war am Donnerstag auf unserem Konto. Es war ein superschneller und einfacher Prozess", sagt Elena Kaljian, Mitinhaberin von Art Play Cafe, einem Indoor-Spielzentrum in Petaluma, Kalifornien.

ROLLER Capital ist jetzt für alle ROLLER-Kunden in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Großbritannien und Irland verfügbar. Finnland, die Niederlande, Spanien und Schweden werden folgen, was eine rasche Ausweitung der eingebetteten Finanzdienstleistungen im Freizeit- und Attraktionssektor bedeutet. Die weltweite Markteinführung fällt mit der Produkteinführung von ROLLER zur Jahresmitte zusammen, bei der das Unternehmen seine neuesten Innovationen vorstellt und sich mit Betreibern von Veranstaltungsorten in den wichtigsten Märkten trifft. Die Aufnahme von Adyen Capital in das ROLLER-Ökosystem stärkt ROLLERs Position als marktführende Lösung, die alles vom Ticketing und Point-of-Sale bis hin zur eingebetteten Kapitalfinanzierung verwaltet.

„Unsere Veranstaltungsortbetreiber führen kapitalintensive Geschäfte mit starken saisonalen Spitzen – ein Trampolinpark bereitet sich auf die Schulferien vor, ein Familienunterhaltungszentrum investiert vor den Ferien in Modernisierungen. Mit Adyen Capital können wir ihnen innerhalb von Stunden, nicht Wochen, Betriebskapital zur Verfügung stellen, und zwar direkt auf der Plattform, die sie bereits täglich nutzen. Wir haben im Rahmen eines kleinen Pilotprojekts in den USA Unternehmenskredite in Höhe von über 1 Million US-Dollar vergeben – ein Beweis dafür, dass wir damit ein echtes, dringendes Problem für unsere Kunden lösen", so Chris Rich, Vizepräsident für Finanzdienste bei ROLLER.

„Plattformen wie ROLLER sind das Herzstück für den Betrieb eines Veranstaltungsortes. Durch die Einbindung von Finanzdienstleistungen wie ROLLER Capital bieten sie den Betreibern einen enormen Mehrwert an einem klaren Bedarfspunkt", sagte Roelant Prins, Betriebsleiter bei Adyen. „Wir freuen uns sehr, ROLLER bei der weltweiten Ausweitung dieses Angebots zu unterstützen und Freizeitunternehmen durch einen vereinfachten Zugang zu Finanzmitteln zu helfen."

INFORMATIONEN ADYEN

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologie-Plattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengestützten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen dabei, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Marken wie H&M, Uber, eBay und Meta zusammen. Die Zusammenarbeit mit ROLLER, wie sie in diesem Händler-Update beschrieben wird, unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von Adyen mit bestehenden und neuen Händlern im Laufe der Jahre.

Adyen Capital wird von Adyen Australia Pty Limited ABN 55 162 682 411 bereitgestellt. Adyen Capital wird ausschließlich für geschäftliche Zwecke und nicht für den persönlichen, häuslichen oder Haushaltsgebrauch angeboten. Mindestqualifikationen und Zulassungsvoraussetzungen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Adyen behält sich das Recht vor, Nutzern, die die Mindestanforderungen nicht erfüllen, Adyen Capital vorzuenthalten. Bitte beachten Sie die vollständigen Geschäftsbedingungen.

INFORMATIONEN ZU ROLLER

ROLLER ist die cloudbasierte Plattform für das Veranstaltungsmanagement moderner Attraktionen, die speziell dafür entwickelt wurde, die Reibungsverluste für den Gast an jedem Kontaktpunkt zu beseitigen. Die All-in-one-Plattform des Unternehmens vereinfacht die Geschäftsprozesse seiner Kunden, verbessert die Effizienz und maximiert den Umsatz.

Die umfassende Lösung von ROLLER beinhaltet: Online-Kasse und Ticketing, Point-of-Sale, integrierte Zahlungen, Mitgliedschaften, Geschenkkarten, Verzichtserklärungen, Selbstbedienungskioske, bargeldlose Geldbörsen, Gästebefragungen und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter roller.software.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2988363/ROLLER_x_Adyen.jpg