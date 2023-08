Rönesans Holding lance la construction d'une ligne ferroviaire électrifiée de 286 km dans le sud de la Turquie, favorisant les exportations britanniques et turques ainsi que le transport durable

ISTANBUL, 17 août 2023 /PRNewswire/ -- Rönesans Holding annonce son engagement en faveur de la construction d'une ligne ferroviaire électrifiée révolutionnaire de 286 km dans le sud de la Turquie, reliant les grandes villes par une ligne à grande vitesse et à faible émission de carbone. Ce projet historique, autorisé par le ministère turc des Transports, renforcera non seulement les relations internationales et le volume des exportations entre la Turquie et le Royaume-Uni, mais contribuera également de manière significative à la croissance économique et à la durabilité environnementale de la région.

From left, Kenan Poleo (British Consul General - Istanbul), Osman Çelik (Deputy Minister of Treasury and Finance - Republic of Türkiye ), Lord Offord (Parliamentary Under Secretary of State - Minister for Exports), Dr. Erman Ilicak (President of Rönesans Holding), Mustafa Bağriaçik (Senior Country Officer, Türkiye & Azerbaijan at JP Morgan).

Fonctionnant à une vitesse pouvant atteindre 200 km/h, cette liaison ferroviaire à grande vitesse réduira de quatre heures (deux heures au lieu de six) le temps de trajet entre Gaziantep et Mersin, le deuxième plus grand port de conteneurs de Turquie et une ville prospère de plus d'un million d'habitants. L'amélioration de la connectivité des transports devrait stimuler considérablement l'économie de la région.

Avec une présence dans plus de 3 pays et une expérience florissante de plus de 40 milliards d'euros de projets d'infrastructure complexes et à grande échelle dans le monde, et avec plus de 70 % de ses recettes générées par des activités internationales hors Turquie, Rönesans Holding apporte une richesse d'expertise et d'expérience à cette entreprise ferroviaire ambitieuse. Le projet est le dernier en date de la longue liste de partenariats stratégiques internationaux fructueux de la société, qui a travaillé avec des partenaires et des actionnaires comme le Government of Singapore Investment Corporation (GIC), Meridiam, un fonds d'infrastructure basé à Paris, la maison de commerce japonaise Sojitz Corporation et la Société Financière Internationale (SFI), du Groupe de la Banque mondiale, actionnaire de Rönesans, et de Samsung CT, parmi d'autres.

S'appuyant sur son réseau mondial de plus de 30 000 professionnels, l'entreprise est bien positionnée pour mettre en œuvre les solutions de pointe et les technologies innovantes nécessaires à la construction et à l'exploitation d'une ligne ferroviaire électrifiée à grande vitesse dans une région connue pour son activité sismique.

Le Dr Erman Ilıcak, président de Rönesans Holding, a exprimé son enthousiasme pour le projet en déclarant : « Cette ligne ferroviaire est un développement extrêmement prometteur pour le sud de la Turquie et permettra également à Rönesans de renforcer ses relations avec les principaux fournisseurs britanniques. Nous sommes ravis d'avoir été choisis pour ce projet et de travailler avec des entreprises britanniques aussi prolifiques pour donner vie à cette ligne ferroviaire à grande vitesse électrifiée. Ce projet véritablement collaboratif améliorera non seulement nos relations avec les exportateurs britanniques, mais il révolutionnera également les liaisons ferroviaires en Turquie, améliorant considérablement la connectivité industrielle et le commerce de la région tout en réduisant activement l'impact environnemental négatif. »

Le financement de ce projet a été soutenu par l'agence de crédit à l'exportation du gouvernement britannique, UK Export Finance (UKEF), qui a souscrit 781 millions d'euros de financement (équivalent à 680 millions de livres sterling) du financement total du projet de 923 millions d'euros. Le prêt a été accordé par un certain nombre d'institutions financières mondiales, notamment JP Morgan, ING et BNP Paribas. Cet accord paneuropéen implique également la participation des agences de crédit à l'exportation italiennes et autrichiennes, SACE et OeKB, qui fourniront la réassurance nécessaire pour sécuriser le projet d'infrastructure ferroviaire turque.

Le soutien de l'UKEF pour ce projet ferroviaire ouvre de nouvelles opportunités de contrats d'exportation de plusieurs millions de livres pour la collaboration entre les fournisseurs britanniques et le groupe Rönesans. Des discussions sont déjà en cours pour la négociation de contrats pour des composants essentiels comme des équipements de signalisation, des services de conseil ESG et des composants mécaniques. Le succès du projet est aligné sur la croissance de la production nationale et de la production de construction enregistrée cette année, promettant davantage de belles opportunités pour les exportateurs britanniques.

Cet ambitieux projet ferroviaire jouera un rôle crucial dans les efforts de la Turquie pour atteindre ses objectifs environnementaux et atteindre les 10 000 kilomètres de couverture ferroviaire à grande vitesse dans le pays. Avec une distance supérieure à celle entre Cardiff et Londres, la ligne ferroviaire permettra des déplacements plus rapides et plus efficaces, profitant ainsi à l'infrastructure et la croissance régionales. Celle-ci établira également des liaisons stratégiques avec les aéroports, les ports et les zones industrielles de l'arrière-pays, comprenant de nombreuses grandes villes comme Adana et Gaziantep, ainsi que des grandes villes du sud-est de l'Anatolie telles que Hatay, Diyarbakır et Şanlıurfa, ainsi que de l'Anatolie centrale.

La ligne ferroviaire électrifiée remplacera l'actuelle ligne ferroviaire pour trains fonctionnant au diesel, offrant une alternative plus durable et à plus faible émission de carbone entre Mersin et Gaziantep. Les prévisions du projet indiquent que le tracé achevé permettra d'économiser 157 000 tonnes d'émissions d'éq. CO2 rien qu'au cours de la première année. En réduisant le temps de voyage et en augmentant l'utilisation des lignes ferroviaires, la congestion routière et les accidents routiers seront réduits tout en favorisant un système de transport beaucoup plus durable qui réduit les émissions de carbone.

Le projet joue également un rôle important dans les efforts de reconstruction plus étendus suite aux tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé la Turquie en février 2023. En contribuant à la reconstruction de Gaziantep, d'Osmaniye et d'autres zones gravement touchées par la catastrophe, la ligne ferroviaire contribuera à la reprise et à la croissance de la région. Sous la direction du Dr. Erman Ilıcak, le président, et İpek Ilıcak Kayaalp, le président du conseil d'administration, ce projet a une importance particulière pour Rönesans, qui a joué un rôle clé dans les efforts de secours aux sinistrés, et reste engagé dans la cause en collaborant avec l'UNICEF et l'UNFPA sur des projets actifs pour aider les zones et les personnes touchées.

Rönesans Holding se consacre à la promotion de solutions de transport durables et innovantes, et cette ligne ferroviaire à grande vitesse électrifiée témoigne de son engagement envers l'intendance environnementale et la croissance économique.

À propos de Rönesans Holding

Rönesans Holding, dont le siège social est à Ankara, est la 24e plus grande société contractante internationale au monde et la 8e en Europe avec des opérations internationales dans 30 pays d'Europe, d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique. Avec Ballast Nedam aux Pays-Bas et Heitkamp en Allemagne, Rönesans prospère depuis 30 ans en tant que maître d'œuvre et investisseur dans la construction, le développement immobilier, l'énergie, la santé et les installations industrielles. Plaçant la résilience et la croissance par l'innovation au cœur de l'entreprise, avec une priorité sur la durabilité et le développement social, Rönesans a développé des projets soutenant les étudiants grâce à des bourses, des plateformes et des initiatives académiques ; il est signataire du Pacte mondial des Nations Unies depuis 2015 et signataire des Principes d'autonomisation des Femmes de l'ONU depuis 2016.

Avec ses partenaires GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung et IFC, du Groupe de la Banque mondiale (actionnaire minoritaire du groupe), Rönesans a investi plus de 7 milliards d'euros dans des projets pionniers en Turquie

