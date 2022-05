Roshan Shetty rejoint Sonata Software en tant que directeur des recettes

BANGALORE, Inde, 3 mai 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software a le plaisir d'annoncer que M. Roshan Shetty rejoint la société en tant que directeur des recettes, responsable des ventes de son activité de services, au niveau mondial. Roshan sera basé au Royaume-Uni. Dans le cadre de sa stratégie de croissance agressive, Sonata investit dans des talents de haut niveau, notamment sur ses principaux marchés, afin de mieux servir ses clients. Le recrutement de Roshan est un autre pas dans la même direction.

Roshan apporte à Sonata plus de deux décennies d'expérience internationale dans le secteur des services informatiques, gérant des clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Inde. Roshan a occupé de nombreux postes de direction chez Infosys, le dernier en date étant celui de responsable de l'assurance, des sciences de la vie et des soins de santé pour la région EMEA, en plus d'être responsable pour le Royaume-Uni et membre du conseil exécutif (Europe) d'Infosys. Il a mis en place des équipes de développement commercial performantes au sein des unités sectorielles, en mettant l'accent sur le développement des femmes leaders. Il est un leader du secteur et membre du groupe consultatif commercial de GOV.UK pour les télécommunications et la technologie. Il a collaboré avec succès avec des clients de niveau C dans le cadre de nombreuses entreprises stratégiques et de transactions de transformation numérique et de données informatiques qui ont apporté une immense valeur aux organisations clientes.

Roshan est un ancien élève de l'université de Stanford, où il a suivi avec succès le programme de perfectionnement des cadres et le programme Stanford Ignite - Entrepreneuriat et leadership. Il est également titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (marketing) et d'une licence en technologie (génie chimique).

L'arrivée de Roshan renforcera également la présence de l'entreprise en Europe et au Royaume-Uni, outre sa contribution à la croissance mondiale de Sonata. Sonata Software a également ouvert un centre de développement en Irlande afin de mieux servir ses clients dans la région.

« Je suis honoré et ravi de rejoindre Sonata, qui a su établir une base et une culture solides au fil des ans, pour offrir une expérience de classe mondiale à ses clients dans le monde entier. J'ai hâte de collaborer avec l'équipe de Sonata pour tirer parti de son riche capital de connaissances, associé à sa stratégie gagnante PlatformationTM afin d'accroître davantage la valeur du parcours numérique de nos clients », déclare Roshan.

Souhaitant la bienvenue à Roshan, Samir Dhir, PDG de Sonata Software, a déclaré : « Roshan a une grande expérience de la collaboration avec des clients de grande valeur aux exigences élevées. Sa présence renforcera considérablement les capacités de Sonata et sa capacité à fournir nos solutions de transformation numérique à nos clients dans le monde entier. Au nom de tout le personnel de Sonata, je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Roshan dans la famille Sonata. »

