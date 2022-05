Roshan Shetty ist neuer Chief Revenue Officer bei Sonata Software

BENGALURU, Indien , 3. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software freut sich bekannt zu geben, dass Roshan Shetty dem Unternehmen als Chief Revenue Officer beitritt und für den weltweiten Vertrieb des Dienstleistungsgeschäfts verantwortlich sein wird. Roshan wird von Großbritannien aus tätig sein. Bei der Umsetzung seiner aggressiven Wachstumsstrategie hat Sonata in hochrangige Talente investiert, insbesondere in seinen wichtigsten Märkten, um seine Kunden besser betreuen zu können. Die Ernennung Roshan Shettys ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Roshan verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der weltweiten IT-Dienstleistungsbranche und hat zuvor Kunden in den USA, Großbritannien, Europa und Indien betreut. Roshan Shetty hatte viele leitende Führungspositionen bei Infosys inne, zuletzt als Leiter Versicherungen, Life Sciences und Gesundheitswesen bei Infosys für den EMEA-Raum, außerdem als Leiter für das Vereinigte Königreich und Vorstandsmitglied (Europa) bei Infosys. Er hat erfolgreiche Geschäftsentwicklungsteams innerhalb der Industrieeinheiten mit Schwerpunkt auf der Förderung weiblicher Führungskräfte aufgebaut. Er ist ein Branchenführer und Mitglied der Trade Advisory Group for Telecoms and Technology von GOV.UK und hat bei vielen strategischen Geschäften und IT-Digital- und Datentransformationsgeschäften erfolgreich mit hochrangigen Stakeholdern von Kunden zusammengearbeitet, die den Kundenorganisationen einen immensen Wert gebracht haben.

Shetty ist Absolvent der Stanford University, wo er erfolgreich den Studiengang Executive Leadership und das Stanford Ignite Program - Entrepreneurship & Leadership abgeschlossen hat. Er hat außerdem einen Master of Business Administration in Marketing und einen Bachelor of Technology in Chemieingenieurwesen.

Mit seiner neuen Tätigkeit wird Roshan Shetty auch die Präsenz des Unternehmens in Europa und Großbritannien stärken, abgesehen von seinem Beitrag zum weltweiten Wachstum von Sonata. Sonata Software hat außerdem ein Entwicklungszentrum in Irland eröffnet, um seinen Kunden in der Region einen besseren Service zu bieten.

„Ich fühle mich geehrt und freue mich, Sonata beizutreten, einem Unternehmen, das im Laufe der Jahre eine solide Grundlage und Kultur aufgebaut hat, um seinen Kunden weltweit eine Erfahrung von Weltklasse zu bieten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Sonata-Team, um seine reichhaltige Wissensgrundlage in Verbindung mit seiner erfolgreichen PlatformationTM-Strategie zu nutzen und den Wert der digitalen Reise unserer Kunden weiter zu steigern", erklärte Roshan Shetty.

Samir Dhir, CEO von Sonata Software, begrüßte Shetty und erklärte seinerseits: „Roshan verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit ranghohen Kunden mit anspruchsvollen Anforderungen. Seine Präsenz wird das Angebot und Fähigkeiten von Sonata zur Bereitstellung unserer Lösungen für die digitale Transformation unserer Kunden weltweit erheblich stärken. Im Namen aller Sonata-Mitarbeiter heiße ich Roshan in der Sonata-Familie willkommen."

