Roshan Shetty ingressa na Sonata Software como diretor de receita

BANGALORE, Índia, 3 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Sonata Software tem o prazer de anunciar que Roshan Shetty está ingressando na empresa como diretor de receita e será responsável pelas vendas dos serviços da Sonata em todo o mundo. Roshan trabalhará fora do Reino Unido. Ao executar sua estratégia agressiva de crescimento, a Sonata vem investindo em talentos seniores, principalmente nos mercados mais importantes em que atua, a fim de atender melhor seus clientes. A admissão de Roshan é mais um passo na mesma direção.

Roshan traz para a Sonata mais de duas décadas de experiência global no setor de serviços de TI, gerenciando clientes nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e Índia. Roshan ocupou muitos cargos de liderança sênior na Infosys, o mais recente como diretor de seguros, ciências da vida e assistência médica para a região da EMEA, além de ser diretor no Reino Unido e membro do conselho executivo (Europa) da Infosys. Ele formou equipes bem-sucedidas de desenvolvimento de negócios nas unidades industriais, com foco no desenvolvimento de líderes do sexo feminino. Ele é líder do setor e membro do Grupo de Consultoria Comercial em Telecomunicações e Tecnologia do GOV.UK. Roshan colaborou com sucesso com as partes interessadas de clientes de nível executivo sênior em muitos negócios estratégicos e acordos de transformação digital e de dados de TI, que geraram imenso valor para as empresas clientes.

Roshan é ex-aluno da Universidade de Stanford, onde concluiu com sucesso o Programa de Liderança Executiva e o Programa Stanford Ignite - Empreendedorismo e Liderança. Ele também tem um MBA em marketing e é tecnólogo em engenharia química.

A chegada de Roshan também fortalecerá a presença da empresa na Europa e no Reino Unido, além de sua contribuição para impulsionar o crescimento da Sonata em todo o mundo. A Sonata Software também abriu um centro de desenvolvimento na Irlanda para oferecer um serviço melhor a seus clientes na região.

"Estou honrado e entusiasmado por me unir à Sonata, que construiu uma base e cultura robustas ao longo dos anos, para oferecer experiência de qualidade a seus clientes em todo o mundo. Espero colaborar com a equipe da Sonata para alavancar seu rico capital de conhecimento juntamente com sua estratégia vencedora PlatformationTM para gerar mais valor para a jornada digital de nossos clientes," disse Roshan.

Dando as boas-vindas a Roshan, Samir Dhir, CEO da Sonata Software, disse: "Roshan tem uma vasta experiência trabalhando com clientes de alto valor com exigências elevadas. Sua presença reforçará significativamente os recursos e a capacidade da Sonata de oferecer suas soluções de transformação digital a nossos clientes em todo o mundo. Em nome de toda a equipe da Sonata, aproveito essa oportunidade para dar as boas-vindas a Roshan à família Sonata."

