ROYAL CANADIAN MINT E CENTRAL BANK OF BARBADOS GANHAM O PRÊMIO 2022 EXCELLENCE IN CURRENCY 2022 DA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CURRENCY AFFAIRS NA CATEGORIA DE MELHOR NOVA MOEDA COMEMORATIVA DE CIRCULAÇÃO OU DE TESTE

OTTAWA, ONTÁRIO, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/-- A Royal Canadian Mint sente orgulho pelo reconhecimento ao lado do Central Bank of Barbados, pela moeda de 1 dólar de Barbados em circulação que brilha no escuro, com a imagem de peixe voador, nomeada Melhor Nova Moeda Comemorativa de Circulação ou Teste no Excellence in Currency Awards 2022 da International Association of Currency Affairs (IACA). Emitida em homenagem aos trabalhadores de linha de frente de Bajan que ajudaram o país a superar a pandemia da COVID-19, a moeda de circulação colorida e impressa por tampografia foi aprimorada com a tecnologia fotoluminescente proprietária da Royal Canadian Mint. Esta aplicação simbolizou a luz da esperança rompendo a sombra da adversidade. O prêmio IACA, pela primeira aplicação de cor que brilha no escuro em uma moeda não canadense, foi oficialmente apresentado hoje na 2022 Coin Conference em Amsterdam, na Holanda.

Moeda de circulação de um dólar de Barbados que brilha no escuro com imagem de peixe voador, produzida pela Royal Canadian Mint (CNW Group/Royal Canadian Mint)

"A Royal Canadian Mint se dedica a promover a arte e a ciência da fabricação de moedas, não apenas para o Canadá e para os canadenses, mas também para o benefício do setor global de moedas", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Royal Canadian Mint. "Este reconhecimento pela IACA é um importante endosso da nossa estratégia de inovação e de nossas colaborações estratégicas com os principais clientes internacionais, como o Central Bank of Barbados, que mostram que nossos avanços tecnológicos podem fazer a diferença para usuários de moedas em circulação em todo o mundo."

Esta moeda de circulação de edição limitada foi lançada virtualmente em 28 de novembro de 2020. A moeda destaca o design "Peixe voador" da icônica moeda de um dólar de Barbados em circulação com a tecnologia de pintura que brilha no escuro da Royal Canadian Mint. Além de entrar em circulação geral, as moedas também foram disponibilizadas em embalagens comemorativas especiais em estilo de cartão de crédito.

O Prêmio Excelência em Moeda foi lançado pela IACA em 2007 para promover e reconhecer a excelência em emissão, produção, processamento, gestão e distribuição de moedas. A Royal Canadian Mint tem orgulho de ter sido reconhecida com vários prêmios anteriores:

Melhor Iniciativa de Moeda Implementada em Resposta à Pandemia de Covid-19 (Outra Organização) prêmio especial pela Medalha de Reconhecimento que homenageia os trabalhadores da linha de frente do Canadá e as pessoas que fazem a diferença na comunidade (2021);

prêmio especial pela Medalha de Reconhecimento que homenageia os trabalhadores da linha de frente do Canadá e as pessoas que fazem a diferença na comunidade (2021); Nossa tecnologia de token tri-metal, na categoria Melhor novo produto de moeda, recurso ou inovação em distribuição (2019);

(2019); Nosso programa de moedas de circulação comemorativas Canadá 150 na categoria Melhor novo programa de comunicações (2017);

(2017); Reconhecimento conjunto com o Reserve Bank of New Zealand para a moeda de circulação colorida de 50 centavos Anzac (Forças Armadas da Austrália e Nova Zelândia) comemorativa do 100 º aniversário da Nova Zelândia, na categoria Melhor nova moeda comemorativa de circulação ou de teste (2015);

para a moeda de circulação colorida de 50 centavos (Forças Armadas da Austrália e Nova Zelândia) comemorativa do 100 aniversário da Nova Zelândia, na categoria (2015); Nossas moedas de circulação em aço cromado em várias camadas de 1 e 2 dólares com recursos avançados de segurança, lançadas em 2012, na categoria Melhor inovação em nova moeda (2013);

(2013); Nosso programa de moeda de circulação comemorativa dos Jogos de Inverno Vancouver 2010 na categoria Melhor série de novas moedas (2011); e

(2011); e Nossa moeda de circulação de 25 centavos Fita Rosa em 2006 na categoria Melhor nova moeda (2017).

O vídeo e fotos deste projeto podem ser encontrados aqui .

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint é a empresa da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Mint é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo que oferece, em escala internacional, uma ampla gama de produtos especializados, cunhagem de alta qualidade e serviços relacionados. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda Real Canadense, seus produtos e serviços, acesse:www.mint.ca. Siga a Royal Canadian Mint no Twitter, Facebook e Instagram.

Sobre a IACA

Trabalhando lado a lado com o setor público e privado, o objetivo da IACA é proporcionar um intercâmbio internacional para consulta e colaboração em assuntos relevantes às partes interessadas no ciclo de pagamentos em dinheiro e retribuir ao setor por meio dos benefícios proporcionados por nossos vários projetos, programas e recursos de informação. Entre as empresas membros estão todas as partes interessadas no ciclo de pagamentos em dinheiro, incluindo: bancos centrais; autoridades emissoras de moeda; ministérios de finanças; casas de moeda estatais e comerciais; empresas de gestão de dinheiro; fornecedores do setor de moedas e fornecedores de manuseio de dinheiro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1924983/Royal_Canadian_Mint_ROYAL_CANADIAN_MINT_AND_CENTRAL_BANK_OF_BARB.jpg

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)