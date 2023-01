ROYAL CANADIAN MINT GANA DOS PREMIOS A LA MONEDA DEL AÑO EN LAS CATEGORÍAS DE "MEJOR CORONA" Y LA MONEDA DE "MEJOR CIRCULACIÓN"

La moneda de plata del Lobo Gris Negro y Oro y la moneda de 10 céntimos en circulación coloreada con el100º aniversario de la Bluenose son reconocidas entre las mejores del mundo

OTTAWA, ON, 20 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- La Royal Canadian Mint tiene el honor de haber ganado los premios Coin of the Year en dos de las 10 categorías en las que las casas de la moneda de todo el mundo compiten por reconocimiento en el programa de premios más codiciado por la excelencia en el diseño y la fabricación de monedas. La moneda de plata de $20 del 2021, negra y dorada: la moneda del Lobo gris fue nombrada como "Mejor Corona", mientras que la primera moneda circulante coloreada de 10 céntimos de la Mint emitida en 2021 para celebrar el 100° aniversario de la Bluenose fue coronada como la moneda de "Mejor circulación".

"A la Royal Canadian Mint le apasiona encontrar nuevas formas de mostrar Canadá en monedas que representen los niveles más altos de artesanía, diseño e innovación", afirmó Marie Lemay, presidente y directora ejecutiva de la Royal Canadian Mint. "Ganar no solo uno, sino dos premios Coin of the Year en el mismo año es un reconocimiento increíble de que nuestras monedas son realmente las mejores de su clase y admiradas por coleccionistas de todo el mundo".

El artista Claude Thivierge captura la temida y admirada personalidad de uno de los principales depredadores canadienses en un retrato del yin y yang, presentado en contraste con un baño de rodio negro y oro en la moneda de plata de $20 del 2021 - negra y dorada: el lobo gris. Aunque la invasión humana ha reducido su hábitat, el majestuoso lobo gris aún prospera en manadas jerárquicas de seis u ocho animales en las zonas menos pobladas de Canadá, desde Labrador hasta Columbia Británica, así como en Yukon y en los Territorios del Noroeste.

El primer centenario de la Bluenose en 2021 brindó a la Royal Canadian Mint la oportunidad de celebrarlo con estilo. Con la ayuda del artista marino de Nueva Escocia Yves Bérubé, reinventamos el diseño de la Bluenose y agregamos color a nuestra moneda circulante más pequeña por primera vez. Un ícono marítimo sin pares construido en Lunenburg, Nueva Escocia, la Bluenose era una goleta pesquera muy productiva cuya destreza en la Carrera Internacional de Pescadores no tuvo rival durante casi dos décadas. Hasta el día de hoy, continúa siendo un testimonio del ingenio, la artesanía y la habilidad excepcional de los canadienses que la diseñaron, construyeron y tripularon.

El concurso anual de la moneda del año Coin of the Year recibe nominaciones de un consorcio internacional de representantes de las casas de la Moneda y numismatistas. El jurado está compuesto por un panel internacional de los principales funcionarios de las casas de la moneda, medallistas, periodistas, funcionarios de bancos centrales y de museos del mundo. Los ganadores fueron seleccionados entre 100 finalistas que abarcan diez categorías.

