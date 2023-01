ROYAL CANADIAN MINT GANHA DOIS PRÊMIOS COIN OF THE YEAR, CONQUISTANDO CATEGORIAS DE MOEDAS DE "MELHOR COROA" E "MELHOR CIRCULAÇÃO"

Moedas de prata Black and Gold Grey Wolf e a moeda de circulação colorida de 10 centavos do100º aniversário da Bluenose foram reconhecidas entre as melhores do mundo.

OTTAWA, ONTÁRIO, 20 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Royal Canadian Mint tem a honra de ter vencido o Prêmio Coin of the Year em duas das 10 categorias em que as casas de moeda de todo o mundo competem por reconhecimento no mais cobiçado programa de premiação por excelência em design e fabricação de moedas. A moeda de prata fina de $20 de 2021 - Black and Gold: The Grey Wolf foi nomeada "Melhor Coroa", enquanto a primeira moeda colorida de circulação de 10 centavos emitida em 2021 para comemorar o100º aniversário da Bluenose foi coroada a moeda de "Melhor Circulação".

"A Mint é apaixonada por encontrar novas maneiras de mostrar o Canadá em moedas que representam os mais altos níveis de habilidade, design e inovação", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Royal Canadian Mint. "Ganhar não apenas um, mas dois prêmios Coin of the Year no mesmo ano é um reconhecimento incrível de que nossas moedas são de fato as melhores da categoria e admiradas por colecionadores em todo o mundo".

O artista Claude Thivierge captura a personalidade temida e admirada de um dos principais predadores canadenses em um retrato de yin e yang, renderizado em ouro contrastante e banho de ródio preto, na Moeda de Prata Fina de $20 de 2021 — Black and Gold: The Grey Wolf Embora a invasão humana tenha reduzido seu habitat, o majestoso lobo cinzento ainda prospera em matilhas hierárquicas de seis ou oito animais em partes menos povoadas do Canadá, de Labrador à Colúmbia Britânica, bem como Yukon e os Territórios do Noroeste.

O 100º aniversário da Bluenose em 2021 deu à Casa da Moeda a oportunidade de comemorar em grande estilo. Reimaginamos o design Bluenose com a ajuda do artista marinho da Nova Escócia, Yves Bérubé e adicionamos cor à nossa menor moeda em circulação pela primeira vez. Um ícone marítimo incomparável construído em Lunenburg, Nova Escócia, Bluenose era uma escuna de pesca trabalhadora cuja proficiência em corridas na International Fishermen's Race foi inigualável por quase duas décadas. Permanece, até hoje, uma prova da engenhosidade, habilidade e destreza excepcional dos Canadenses que a projetaram, construíram e tripularam.

A competição anual da Moeda do Ano recebe indicações de um consórcio internacional de representantes da casa da moeda e numismatas. O julgamento é conduzido por um painel internacional dos principais funcionários da casa da moeda, medalhistas, jornalistas, bancos centrais e funcionários de museus do mundo. Os vencedores foram selecionados entre 100 finalistas em dez categorias.

Imagens das mais novas moedas premiadas da Casa da Moeda podem ser encontradas aqui.

