Royal Caribbean anuncia su regreso al Caribe con cruceros desde Las Bahamas

MIAMI, 19 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A partir de junio, los viajeros pueden intercambiar esas experiencias de viaje virtuales por sus tan esperadas vacaciones y hacer cruceros en Las Bahamas y México con Royal Caribbean International. La línea de cruceros global ha anunciado una seria de itinerarios de 7 noches a bordo del Adventure of the Seas, que zarpa en junio desde el nuevo puerto base Nassau, Las Bahamas. Los cruceristas ahora tienen la oportunidad de saltar de isla en isla para disfrutar de las aventuras que se han perdido, incluyendo la primera serie de itinerarios de dos días consecutivos en Perfect Day en CocoCay, la isla privada de Royal Caribbean en Las Bahamas, y explorar la isla Gran Bahama, Las Bahamas y Cozumel, México.

Royal Caribbean marks its 2021 return to the Caribbean with cruises from The Bahamas. Adventure of the Seas sets sail June 2021 on 7-night sailings from Nassau, The Bahamas, offering two back-to-back days on Perfect Day at CocoCay, the cruise line’s private island destination in The Bahamas; and visits to Grand Bahama Island, The Bahamas and Cozumel, Mexico. The new itineraries will sail with fully vaccinated crew and adult guests as well as those under the age of 18 with negative test results.

Los viajeros que estén pensando en sus vacaciones pueden reservar su crucero el miércoles 24 de marzo de 2021 y zarpar a partir del 12 de junio de 2021. Los nuevos itinerarios con salida hasta agosto, que navegarán con tripulación vacunada, estarán disponibles para huéspedes adultos que estén completamente vacunados contra COVID-19 y aquellos menores de 18 años con resultados de prueba negativos.

"Estamos emocionados de volver a ofrecer unas vacaciones inolvidables en el Caribe, de forma gradual y segura. Las vacunas son claramente un cambio de panorama para todos nosotros, y con la cantidad de vacunas y su impacto creciendo rápidamente, creemos que comenzar con cruceros para huéspedes adultos vacunados y tripulación es la elección correcta. A medida que avanzamos, contamos con que este requisito y otras medidas evolucionarán inevitablemente", dijo Michael Bayley, Presidente y CEO de Royal Caribbean International. "La oportunidad de tener un puerto base en Las Bahamas es un testimonio de los tremendos socios que el gobierno y la gente de la nación han sido para nosotros durante más de 50 años. Estamos agradecidos por la confianza que tienen en nosotros y nuestro compromiso con un regreso saludable y seguro a la navegación".

Detalles destacados del itinerario

Las costas bañadas por el sol de Perfect Day en CocoCay, la isla Gran Bahama y Cozumel te deslumbran.

La serie limitada de itinerarios de Royal Caribbean con Adventure ofrece a los huéspedes la oportunidad única de pasar dos días consecutivos en Perfect Day en CocoCay , donde todo el personal estará completamente vacunado. Con el doble de tiempo para disfrutar de la mejor combinación de aventuras y formas de relajarse de la isla, durante el día, los viajeros puedes deleitarse entre los 13 toboganes de aguas que ofrece Thrill Waterpark, incluyendo el más alto de América del Norte ; Up, Up & Away , el globo de helio que flota hasta 450 pies en el aire; y las primeras cabañas flotantes en Las Bahamas en Coco Beach Club . Y mientras se pone el sol, pueden relajarse con un cóctel en la mano en las tranquilas playas de Chill Island o en la piscina de agua dulce más grande del Caribe, Oasis Lagoon.

ofrece a los huéspedes la oportunidad única de pasar dos días consecutivos en , donde todo el personal estará completamente vacunado. Con el doble de tiempo para disfrutar de la mejor combinación de aventuras y formas de relajarse de la isla, durante el día, los viajeros puedes deleitarse entre los 13 toboganes de aguas que ofrece incluyendo el más alto de América del Norte , el globo de helio que flota hasta 450 pies en el aire; y las primeras cabañas flotantes en Las Bahamas en . Y mientras se pone el sol, pueden relajarse con un cóctel en la mano en las tranquilas playas de o en la piscina de agua dulce más grande del Caribe, En la agenda de la isla Gran Bahama y Cozumel están las aguas azul turquesa, las vibraciones isleñas y las opciones para explorar de manera segura la cultura, la historia, la gastronomía y la belleza natural de cada destino en excursiones selectas por Royal Caribbean.

"A medida que anticipamos un regreso prometedor a una industria turística vibrante, la noticia de que la industria de cruceros comenzará con navegaciones desde Las Bahamas es emocionante. Cientos de miles, quizás millones, de pasajeros experimentarán Nassau o Gran Bahama de una manera que nunca tuvieron la oportunidad", mencionó el Dr. Hubert A Minnis, Primer Ministro de Las Bahamas. "Me complace especialmente que Royal Caribbean, con quien hemos tenido una relación larga y de beneficio mutuo durante más de 50 años, haya elegido Las Bahamas como puerto base cuando para reanudar la navegación. Este es verdaderamente un nuevo día para el turismo. Debería inspirar a muchas pequeñas y medianas empresas, operadores turísticos, taxistas, restaurantes y minoristas a prepararse para los días más brillantes que se avecinan, los mejores que hemos tenido "

Experiencias extraordinarias a bordo del Adventure of the Seas

El Adventure of the Seas está preparado para crear memorias por la que Royal Caribbean es conocida, ofrece a los huéspedes una gran cantidad de experiencias para navegar sin problemas de una isla a otra. Desde The Perfect Storm, los toboganes de agua duales Cyclone y Typhoon, y el simulador de surf FlowRider, hasta el parque acuático para niños Splashaway Bay, todo tipo de emociones están garantizadas.

Agregue a eso la variedad de lugares de entretenimiento y restaurantes, como Izumi, conocido por su menú de sushi fresco y sashimi; el popular restaurante especializado en carnes, Chops Grille; y Boleros, un lounge de inspiración latina, hay aventuras para todas las edades y todos los miembros de la familia a bordo.

"Royal Caribbean ha sido durante mucho tiempo un socio valioso para Las Bahamas, y estamos encantados de trabajar con ellos para hacer de Nassau su puerto base más nuevo", dijo el Ministro de Turismo y Aviación, Dionisio D'Aguilar. "La industria de crucero es una parte vital de la economía de Las Bahamas y que Royal Caribbean y sus huéspedes regresen a nuestras costas contribuirá en gran medida a restaurar y reactivar el turismo. Nos hemos estado preparando diligentemente durante los últimos meses para garantizar una experiencia que sea igualmente segura y placentera. Estamos seguros de que los pasajeros recibirán la cálida y cordial hospitalidad, por la que Las Bahamas son famosas"

Los cruceristas pueden estar seguros de que su bienestar, el de los miembros de la tripulación y las comunidades que visitamos son las principales prioridades de Royal Caribbean. Los detalles sobre las medidas adicionales de salud y seguridad que implementará Royal Caribbean se anunciarán en una fecha posterior. Las medidas de salud y seguridad integrales por venir se basan en la experiencia profesional del Healthy Sail Panel, el Jefe de Salud Pública y el Director Médico de Royal Caribbean Group junto con las autoridades de salud y gobierno local.

Además, los cruceristas deben cumplir con los requisitos de viaje establecidos por Las Bahamas. Esto puede incluir obtener un resultado negativo de la prueba de PCR antes de su llegada, realizar la prueba a la llegada al país y completar los formularios de entrada correspondientes. Las políticas más actualizadas se pueden encontrar en el sitio web de Las Bahamas.

Los nuevos itinerarios de verano de 7 noches de Royal Caribbean continúan con el regreso seguro y saludable de la línea de cruceros a navegar por el mundo una vez más, luego de meses de salidas exitosas a bordo del Quantum of the Seas en Singapur y el reciente anuncio, del muy esperado Odyssey of the Seas para navegar desde Haifa, Israel. Para obtener más información sobre los itinerarios cruceros de verano a bordo del Adventure of the Seas, haga clic aquí.

Acerca de Royal Caribbean International

Royal Caribbean International ha estado entregando innovación en el mar por más de 50 años. Cada nueva generación de barcos es una maravilla arquitectónica con lo último en tecnología y las mejores experiencias para los aventureros viajeros de hoy. La línea de cruceros continúa revolucionando las vacaciones con itinerarios a más de 270 destinos en 72 países en seis continentes, incluyendo el destino Royal Caribbean en una isla privada en Las Bahamas, Perfect Day at CocoCay, el primero de la Colección de islas Perfect Day. Royal Caribbean también ha sido elegida "La Mejor Línea de Cruceros en General" por 18 años consecutivos de los Travel Weekly Readers' Choice Awards.

Los medios pueden mantenerse actualizados siguiendo @RoyalCaribPR en Twitter y visitando RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para información adicional o para hacer reservaciones los vacacionistas pueden llamar a su consultor de viajes o visitar RoyalCaribbean.com

Royal Caribbean International está aplicando las recomendaciones del Healthy Sail Panel de científicos expertos en salud pública para brindar unas vacaciones más seguras y sanas en todas sus travesías. Los protocolos de salud y seguridad, restricciones en viajes regionales, y la autorización para visitar los puertos, está sujeta a cambios basados en la evaluación actual, los estándares de salud pública y los requerimientos de los gobiernos para Cruceros de los E.U. y sus pasajeros. Para más información sobre las más recientes alertas de salud y de viajes y las recomendaciones de viaje del gobierno de los E.U. favor de visitar www.royalcaribbean.com/cruise-ships/itinerary-updates o consultar con su agente de viajes y las precauciones y recomendaciones relativas a los viajes en crucero en los sitios web de los gobiernos correspondientes.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1459999/AdventureOTS_ReturnToService_NTSC_HD_031921.mp4

FUENTE Royal Caribbean International

Related Links

www.rclcorporate.com



SOURCE Royal Caribbean International