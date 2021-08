Rozpoczęcie Forum Chiny-SOW oraz targów Smart China Expo2021 w Chongqing

Chongqing i kraje SOW wspólnie budują platformę współpracy na rzecz rozwoju w zakresie gospodarki cyfrowej, która będzie promować wymianę międzynarodową i współpracą w tej branży, pozwalając na osiągnięcie wspólnych celów, które przynoszą wzajemne korzyści wszystkim zainteresowanym.

Pięć forów skupi się na gospodarce cyfrowej, branży e-commerce, inteligentnej turystyce, inteligentnej logistyce, rozwijaniu kanałów cyfrowych dla Forum SOW, natomiast szóste skupiać się będzie na internecie przemysłowym dla SCE 2021.

Goście uczestniczący w konferencji zarówno online, jak i offline pochodzą z 18 krajów SOW, w tym Chin, a wśród nich znajdą się kluczowe postacie z Sekretariatu SOW, Rady Biznesowej SOW i Komitetu SOW, z pełnym udziałem ze strony przedstawicieli krajów SOW.

Targi SCE 2021 kontynuują temat Smart Technology: Empowering the Economy and Enriching Life (Inteligentna technologia: wzmacnianie gospodarki i wzbogacanie życia). Do udziału w targach, zarówno w formie online, jak i na miejscu, zgłosiło się 610 spółek, wśród których znalazło się 51 firm z Singapuru. Fizyczna powierzchnia wystawiennicza zajmuje 70 tys. m2. W kompleksie Chongqing International Expo Center powstał również Pawilon współpracy Chiny-SOW w dziedzinie cyfrowej gospodarki (ang. China-SCO Digital Economy Cooperation Pavilion), a wszystkie 18 krajów SOW współdzieli obszar ok. 10 tys. metrów kwadratowych.

Łącznie zaproszenia otrzymało 133 znaczących gości, w tym liderzy organizacji międzynarodowych, globalnego przemysłu oraz laureaci nagród ze świata nauki i znani badacze, a swoje technologie zaprezentują online i na miejscu wystawcy z 31 krajów i regionów.

Forum jest istotnym wydarzeniem dla Chongqing, ponieważ miasto obecnie dynamicznie się rozwija w dziedzinie cyfrowej gospodarki. Wydarzenie jest platformą, która może przyczynić się do wzmożenia wymiany pomiędzy Chongqing a krajami SOW i będzie promować wielostronną współpracę, konsultacje i osiąganie postępów.

Dojdzie do zacieśnienia współpracy i wymiany w zakresie gospodarki i handlu, a główne wydarzenia obejmą ceremonie podpisania umowy dotyczącej projektu z udziałem krajów i największych przedsiębiorstw z Inicjatywy Pasa i Szlaku, jak również organizacji międzynarodowych, miast siostrzanych i liderów branżowych.

Więcej informacji na temat Forum Chiny-SOW i targów Smart China Expo2021: https://www.ichongqing.info/special/smart-china-expo-2021/ oraz https://www.ichongqing.info/special/2021sco/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1599312/iChongqing.jpg

