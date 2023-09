Rozruch Maybelline New York v Robloxe: Avantúra digitálneho mejkapu a hudby

NEW YORK, 28. septembra 2023 /PRNewswire/ -- značka Maybelline New York vstúpila do virtuálneho sveta platformy Roblox, čím si získala nové publikum nadšencov líčenia. Prostredníctvom partnerstva s platformou Splash (rozruch, pozn. prekl.), značka spustila kampaň 360-brand, ktorá sa zameriava najmä na dynamickú hudobnú komunitu v rámci platformy Roblox.

Vo virtuálnom svete ponúka Maybelline virtuálne líčenie, minihry a exkluzívnu hudbu, čím vytvára pohlcujúci zážitok, ktorý podporuje sebavyjadrenie, základnú hodnotu značky Maybelline New York.

Emily Arkells, viceprezidentka pre digitálne služby značky Maybelline New York, uvádza: „Ako popredná značka líčidiel v digitálnom priestore sa Maybelline zaväzuje poskytovať spotrebiteľom nové a vzrušujúce zážitky, ktoré podporujú sebavyjadrenie. Spolupráca so Splash na platforme Roblox nám umožňuje naše produkty hladko integrovať do interaktívneho sveta. Vďaka rozmanitej škále virtuálnych líčení vytvorených talentovanými vizážistami a 3D umelcami môžu teraz používatelia experimentovať s rôznymi štýlmi a vyjadreniami vo virtuálnom svete Roblox prostredníctvom hudobnej hry Splash. Táto spolupráca je v dokonalom súlade so základnými hodnotami značky Maybelline New York, ktorými sú sebavyjadrenie, hra a umocnenie, vďaka čomu je sebavyjadrenie dostupné pre všetkých, nech sa s našou značkou stretnú kdekoľvek."

Kampaň Maybelline „Makeup Your Mix" vyzýva používateľov platformy Roblox, aby sa ponorili do podmanivých zážitkov, ako sú napríklad salón Maybelline New York a miestnosť Graffiti. Tieto virtuálne priestory poskytujú používateľom vzrušujúce príležitosti na rozvíjanie ich kreativity prostredníctvom experimentovania so širokou škálou produktov Maybelline. Používatelia môžu, napríklad, pomocou stránok Vinyl Ink a Falsies Surreal Mascara maľovať graffiti. Kampaň predstavuje šesť jedinečných líčení, medzi inými obľúbené franšízy Maybelline, ako sú SuperStay Vinyl Ink Lip a SuperStay Matte Ink Lip, a tiež aj nové inovácie, napríklad Falsies Surreal Mascara a Color Tattoo Eye Stix. Naša virtuálna platforma ponúka množstvo možností a inšpirácií, či už hľadajú odvážny a ostrý vzhľad alebo jemný a prirodzený štýl.

Richard Slatter, vedúci oddelenia partnerstiev platformy Splash, prehlásil, že je hrdý na spoluprácu medzi Maybelline, Super League Enterprises, United Talent Agency, Robloxa Splash pri realizácii tejto aktivácie. „Všetci členovia tímu dali do tejto aktivácie maximum. Som naozaj hrdý na to, čo sme spoločne dokázali, a naša komunita tento projekt skutočne miluje! Hráči Splash sú kreatívni mladí ľudia, ktorí sú veľmi angažovaní, a my by sme radi spolupracovali s viacerými značkami, ktorými by sme chceli osloviť toto publikum, a to nielen na platforme Roblox, ale aj v rámci našich ďalších produktov."

Maybelline uznáva silu hudby ako platformu pre osobnú tvorivosť a individualitu. V súlade s tým značka spolupracuje s virtuálnou DJ Kai a vydala jej najnovšiu skladbu „Fantasy". Používatelia majú možnosť do 28. septembra túto skladbu remixovať a zúčastniť sa poslucháčskej párty Kai. Prostredníctvom gamifikácie a aktivácií značiek môžu používatelia vyhrávať a zbierať rôzny tovar a oblečenie značky Maybelline.

Táto interaktívna kampaň umožňuje používateľom ponoriť sa do virtuálnej sféry Maybelline's Makeup Your Mix na Robloxe, kde kreativita nemá hranice.

Niečo o Maybelline New York

Maybelline New York je jednou z popredných svetových kozmetických značiek, ktorá je prítomná vo viac ako 120 krajinách sveta a len prostredníctvom ikonického dlhotrvajúceho rúžu (Matte Ink) oslovuje 33 miliónov spotrebiteľov. Najpredávanejší produkt značky Fit Me Foundation bol od roku 2017 dostupný v 40 odtieňoch, takže si každá žena kdekoľvek mohla nájsť svoj perfektný odtieň, tón a textúru (podľa spotrebiteľskej štúdie si našlo svoj fit 97 % kupujúcich!). Maybelline New York sa zaviazala dodať sebavedomie každej žene, aby mohla ísť prostredníctvom dostupných, všestranných a ľahko použiteľných produktov za tým, čo chce.

Splash:

Splash je od roku 2017 na čele inovácií v oblasti hier a hudby produkovaných umelou inteligenciou. Na trhu má celý rad úspešných produktov vrátane populárnej hry Roblox „Splash", mobilnej aplikácie pre DJ-ov „Splash Music & Beatmaker" a aplikáciu podporovanú umelou inteligenciou na prevod textu na hudbu „Splash Pro." Splash pokračuje v revolúcii v hudobnom priemysle a cieľom tejto spoločnosti je urobiť tvorbu hudby ešte rýchlejšou, jednoduchšou a zábavnejšou ako kedykoľvek predtým.

