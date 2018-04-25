Третий ежегодный рейтинг самых инновационных вузов Европы от Reuters показывает смещение центров тяжести в европейской научной среде на фоне потери позиций британскими вузами

Британские университеты потеряли совокупно 35 позиций, а немецкие и швейцарские вузы демонстрируют рост
ЛОНДОН (LONDON), 25 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Политическая нестабильность может быть причиной резкого смещения европейских центров инноваций. К такому заключению пришли составители третьего ежегодного рейтинга Reuters «Топ 100: самые инновационные вузы Европы». Данный рейтинг выявляет и оценивает образовательные учреждения, вносящие самый большой вклад в развитие науки, изобретение новых технологий и содействие росту глобальной экономики.
Наиболее ярко данная тенденция прослеживается в суммарных изменениях рейтинга вузов каждой конкретной страны: 23 немецких университета в этом году поднялись на 23 пункта - больше, чем какая-либо другая страна. Швейцария заняла второе место по темпам роста: пять здешних вузов поднялись на восемь строчек в рейтинге. Великобритания же, напротив, продемонстрировала резкий спад: 21 местный университет опустился в общей сложности на 35 пунктов.
Новый рейтинг дает основания полагать что, невзирая на тот факт, что до выхода Британии из состава ЕС - так называемого «Brexit», - остался ещё почти год, европейское научное сообщество уже сворачивает свою деятельность в Туманном Альбионе, отдавая предпочтения учреждениям на континенте. Проведенное в феврале 2018 года исследование, результаты которого были опубликованы Британским центром международного высшего образования, показывает, что многие немецкие ученые рассматривают Brexit как «преимущество» и надеются использовать его для привлечения британских исследователей в вузы Германии. Ученые Великобритании, в свою очередь, сообщают, что местные молодые специалисты со степенью кандидата наук не стремятся к трудоустройству на территории страны, а вместо этого отдают предпочтение ЕС или США.
Согласно рейтингу, по мере приближения даты официального выхода ситуация может ухудшиться: исследование, проведенное School of International Futures для Британского королевского общества в ноябре прошлого года, описывает возможный вариант развития событий, предполагающий жесткую конкуренцию между вузами за уменьшающийся пул квалифицированных сотрудников, сворачивание проектов, ранее финансировавшихся ЕС, сокращение числа приглашений к участию в консорциумах и конференциях для местных исследователей, а также ограничение зарубежного сотрудничества. Аналогичным образом, европейские предприятия, финансирующие академические исследования, могут отдать предпочтение вложению средств в собственном регионе во избежание дополнительного налогообложения и бюрократических проволочек, которые будут возникать при сотрудничестве с британскими учреждениями после Brexit.
Самым инновационным университетом Европы вот уже третий год подряд признается Лёвенский католический университет (Бельгия). Нидерландоязычный вуз, базирующийся в бельгийской части Фландрии, был основан в 1425 году папой Мартином V и с тех пор неизменно служит источником большого количества важных изобретений.
На патентные заявки ученых этого университета часто ссылаются другие ученые - как из академических кругов, так и из частного сектора промышленности. Это один из ключевых критериев рейтинга Reuters, составленного совместно с международной информационной компанией Clarivate Analytics, предоставляющей надежные аналитические сведения. Кроме того, основу рейтинга также составляют такие сведения, как число патентных заявок, получаемые из базы Derwent Innovation, и частота цитирования в научных статьях согласно данным Web of Science.
В целом, сегмент «элиты»среди самых инновационных вузов Европы с прошлого года не претерпел значительных изменений. Имперский колледж Лондона и Кембриджский университет вот уже третий год подряд сохраняют за собой второе и третье место соответственно.
Прочие ведущие вузы Европы просто кое-где поменялись местами: например, Федеральная политехническая школа Лозанны (поднялась на одну строчку, заняв четвертое место), Университет Эрлангена-Нюрнберга (занял пятое место, поднявшись с шестого) и Мюнхенский технический университет (опустился на две строчки - до шестого места).
Чтобы узнать больше о рейтинге «Reuters Top 100: Europe's Most Innovative Universities» (Топ 100: самые инновационные вузы Европы), в том чтобы ознакомиться с подробной методологией и кратким описанием вузов, посетите веб-сайт www.reuters.com/innovative-universities-europe-2018.
|
Reuters Toп 100: самые инновационные вузы Европы
|
Рейтинг
|
Вуз
|
Страна
|
1
|
Лёвенский католический университет
|
Бельгия
|
2
|
Имперский колледж Лондона
|
Великобритания
|
3
|
Кембриджский университет
|
Великобритания
|
4
|
Федеральная политехническая школа Лозанны
|
Швейцария
|
5
|
Университет Эрлангена-Нюрнберга
|
Германия
|
6
|
Мюнхенский технический университет
|
Германия
|
7
|
Манчестерский университет
|
Великобритания
|
8
|
Мюнхенский университет
|
Германия
|
9
|
Датский технический университет
|
Дания
|
10
|
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха
|
Швейцария
|
11
|
Университетский колледж Лондона
|
Великобритания
|
12
|
Делфтский технический университет
|
Нидерланды
|
13
|
Цюрихский университет
|
Швейцария
|
14
|
Оксфордский университет
|
Великобритания
|
15
|
Базельский университет
|
Швейцария
|
16
|
Университет Монпелье
|
Франция
|
17
|
Лейденский университет
|
Нидерланды
|
18
|
Университет Пьера и Марии Кюри – Париж 6
|
Франция
|
19
|
Университет Париж-Декарт – Париж 5
|
Франция
|
20
|
Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла
|
Германия
|
21
|
Майнцский университет имени Иоганна Гутенберга
|
Германия
|
22
|
Свободный университет Берлина
|
Германия
|
23
|
Технический университет Эйндховена
|
Нидерланды
|
24
|
Университет Фрайбурга
|
Германия
|
25
|
Университет Париж-юг – Париж 11
|
Франция
|
26
|
Берлинский медицинский университет «Шарите»
|
Германия
|
27
|
Берлинский университет имени Гумбольдта
|
Германия
|
28
|
Гренобльский университет
|
Франция
|
29
|
Дрезденский технический университет
|
Германия
|
30
|
Университет Бордо
|
Франция
|
31
|
Технологический институт Карлсруэ
|
Германия
|
32
|
Университет Осло
|
Норвегия
|
33
|
Гентский университет
|
Бельгия
|
34
|
Бирмингемский университет
|
Великобритания
|
35
|
Университет Лион I им. Клода Бернара
|
Франция
|
36
|
Университет Глазго
|
Великобритания
|
37
|
Лондонский университет королевы Марии
|
Великобритания
|
38
|
Королевский колледж Лондона
|
Великобритания
|
39
|
Берлинский технический университет
|
Германия
|
40
|
Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена
|
Германия
|
41
|
Страсбургский университет
|
Франция
|
42
|
Брюссельский свободный университет
|
Бельгия
|
43
|
Копенгагенский университет
|
Дания
|
44
|
Миланский технический университет
|
Италия
|
45
|
Эдинбургский университет
|
Великобритания
|
46
|
Гренобльский технический институт
|
Франция
|
47
|
Брюссельский свободный университет (VUB)
|
Бельгия
|
48
|
Утрехтский университет
|
Нидерланды
|
49
|
Политехническая школа
|
Франция
|
50
|
Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гёте
|
Германия
|
51
|
Университет Париж-Дидро – Париж 7
|
Франция
|
52
|
Вестфальский университет имени Вильгельма
|
Германия
|
53
|
Кардиффский университет
|
Великобритания
|
54
|
Лувенский католический университет
|
Бельгия
|
55
|
Высшая медицинская школа Ганновера
|
Германия
|
56
|
Роттердамский университет Эразма
|
Нидерланды
|
57
|
Амстердамский университет
|
Нидерланды
|
58
|
Университет Данди
|
Великобритания
|
59
|
Университет Экс-Марсель
|
Франция
|
60
|
Лестерский университет
|
Великобритания
|
61
|
Саарский университет
|
Германия
|
62
|
Университет Шеффилда
|
Великобритания
|
63
|
Тюбингенский университет Эберхарда и Карла
|
Германия
|
64
|
Венский технический университет
|
Австрия
|
65
|
Тринити-колледж (Дублин)
|
Ирландия
|
66
|
Миланский университет
|
Италия
|
67
|
Университет Поля Сабатье - Тулуза III
|
Барселонский университет
|
Испания
|
70
|
Саутгемптонский университет
|
Великобритания
|
71
|
Штутгартский университет
|
Германия
|
72
|
Вюрцбургский университет
|
Германия
|
73
|
Университет Лотарингии
|
Франция
|
74
|
Женевский университет
|
Швейцария
|
75
|
Университет Твенде
|
Нидерланды
|
76
|
Университет Лилль
|
Франция
|
77
|
Ньюкаслский университет
|
Великобритания
|
78
|
Гронингенский университет
|
Нидерланды
|
79
|
Нантский университет
|
Франция
|
80
|
Ноттингемский университет
|
Великобритания
|
81
|
Римский университет «Сапиенца»
|
Италия
|
82
|
Университет Ренн 1
|
Франция
|
83
|
Сент-Эндрюсский университет
|
Великобритания
|
84
|
Орхусский университет
|
Дания
|
85
|
Университет Суррея
|
Великобритания
|
86
|
Льежский университет
|
Бельгия
|
87
|
Политехнический университет Каталонии
|
Испания
|
88
|
Йенский университет имени Фридриха Шиллера
|
Германия
|
89
|
Ирландский национальный университет в Корке
|
Ирландия
|
90
|
Ягеллонский университет
|
Польша
|
91
|
Университет Аалто
|
Финляндия
|
92
|
Боннский университет
|
Германия
|
93
|
Автономный университет Барселоны
|
Испания
|
94
|
Маастрихтский университет
|
Нидерланды
|
95
|
Дармштадтский технический университет
|
Германия
|
96
|
Антверпенский университет
|
Бельгия
|
97
|
Университет Ниццы - Софии Антиполис
|
Франция
|
98
|
Уорикский университет
|
Великобритания
|
99
|
Политехнический университет Валенсии
|
Испания
|
100
|
Университет Валенсии
|
Испания
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