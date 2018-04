Veľký výkyv v oblasti európskych inovácií, keď sa univerzity vo Veľkej Británii prepadávajú už v treťom výročnom hodnotení najinovatívnejších európskych univerzít Top 100 agentúry Reuters

Trend je zrejmý zo súčtu zmien v poradí inštitúcií jednotlivých krajín: 23 nemeckých univerzít na tohtoročnom zozname zabralo 23 miest, čo je viac ako akákoľvek iná krajina. Švajčiarsko skončilo druhé s piatimi univerzitami, ktoré sa spoločne zlepšili o osem miest. Naproti tomu, 21 univerzít so sídlom vo Veľkej Británii kleslo spolu o 35 miest.

V úvode hodnotenia sa konštatuje, že aj keď Veľkú Britániu čaká „brexit" z Európskej únie až o rok, európska vedecká komunita ju možno opúšťa už teraz a usídľuje sa vo vedeckých inštitúciách v kontinentálnej Európe. Štúdia z februára 2018, ktorú publikovalo britské Centrum pre všeobecné vyššie vzdelávanie uvádza, že mnoho nemeckých akademikov považuje brexit za „výhodu" a dúfa v príchod britských výskumných pracovníkov na nemecké univerzity. Naproti tomu, britskí akademici tvrdia, že ich vlastní postdoktorandskí výskumníci nehľadajú miesta vo Veľkej Británii a chcú nájsť uplatnenie radšej v EÚ alebo v Spojených štátov amerických.

Z hodnotenia vyplýva, že s nadchádzajúcim brexitom sa situácia môže ešte zhoršiť: Štúdia z novembra 2017, ktorú realizovala School of International Futures pre britskú Kráľovskú spoločnosť, popisuje možný scenár po odlúčení Veľkej Británie, podľa ktorého budú univerzity bojovať o zmenšujúci sa počet skúsených pracovníkov, projekty, ktoré boli v minulosti financované z EÚ, budú chradnúť, výskumníci budú dostávať menej pozvánok na spoločné konzorciá a konferencie a spolupráca so zahraničím bude obmedzená. Podobne by to mohlo dopadnúť aj s podnikmi so sídlom v EÚ, ktoré financujú výskum na univerzitách. Aj tieto budú možno preferovať investície v rámci EÚ, aby sa vyhli daniam a regulačným požiadavkám zo strany britských inštitúcií po brexite.

Najinovatívnejšou univerzitou v Európe už po tretí raz zostáva belgická škola KU Leuven so sídlom vo flámskej časti Belgicka, v ktorej sa hovorí po holandsky. KU Leuven bola založená v roku 1425 pápežom Martinom V. a je známa svojim robustným výskumným programom už mnoho rokov.

Patenty podané vedcami z univerzity KU Leuven sú často citované inými výskumníkmi v akademickej obci aj v súkromnej sfére. To je jedno z hlavných kritérií poradia zostaveného agentúrou Reuters v spolupráci so spoločnosťou Clarivate Analytics, globálnou dátovou spoločnosťou poskytujúcou dôveryhodné informácie a analytiku. Ďalším dôležitým vstupom pri tvorbe poradia sú empirické dáta vrátane podaných patentov od Derwent Innovation a citácie výskumných článkov z platformy Web of Science.

Vo všeobecnosti sa poradie na prvých miestach medzi najinovatívnejšími európskymi univerzitami od minulého roku nezmenilo. Britská vysoká škola Imperial College London sa umiestnila opäť na druhom mieste a Univerzita of Cambridge z Veľkej Británie už tretí raz skončila na tretej priečke.

Ostatné popredné inštitúcie si len vymenili niekoľko miest medzi sebou, ako napríklad Federal Polytechnic School of Lausanne (pokles o jedno miesto na štvrtú pozíciu), Univerzita of Erlangen Nuremberg (o jedno miesto vyššie na piatej priečke) a Technical Univerzita of Munich (o dve miesta nižšie na šiestej pozícii).

Viac informácií o rebríčku najinovatívnejších európskych univerzít Top 100 od agentúry Reuters, vrátane podrobnej metodológie a profilov univerzít nájdete na: www.reuters.com/innovative-universities-europe-2018.

Reuters Top 100: Najinovatívnejšie európske univerzity





Poradie Inštitúcia Krajina 1 KU Leuven Belgicko 2 Imperial College London Veľká Británia 3 Cambridgeská univerzita Veľká Británia 4 Federálna polytechnická škola v Lausanne Švajčiarsko 5 Erlangenská univerzita v Norimbergu Nemecko 6 Technická univerzita v Mníchove Nemecko 7 Manchesterská univerzita Veľká Británia 8 Mníchovská univerzita Nemecko 9 Technická univerzita Dánska Dánsko 10 Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu Švajčiarsko 11 University College London Veľká Británia 12 Delftská technologická univerzita Holandsko 13 Zürišská univerzita Švajčiarsko 14 Oxfordská univerzita Veľká Británia 15 Bazilejská univerzita Švajčiarsko 16 Univerzita v Montpellier Francúzsko 17 Leidenská univerzita Holandsko 18 Univerzita Pierra a Marie Curie – Paríž 6 Francúzsko 19 Parížska Descartova univerzita - Paríž 5 Francúzsko 20 Univerzita Ruprechta Karla v Heidelbergu Nemecko 21 Univerzita Johannesa Gutenberga v Mainzi Nemecko 22 Slobodná univerzita v Berlíne Nemecko 23 Eindhovenská technologická univerzita Holandsko 24 Freiburgská univerzita Nemecko 25 Univerzita Paris Sud - Paríž 11 Francúzsko 26 Univerzita Charité Medical v Berlíne Nemecko 27 Humboldtova univerzita v Berlíne Nemecko 28 Univerzita Grenoble Alpes Francúzsko 29 Drážďanská technologická univerzita Nemecko 30 Univerzita v Bordeaux Francúzsko 31 Technologický inštitút v Karlsruhe Nemecko 32 Univerzita v Oslo Nórsko 33 Gentská univerzita Belgicko 34 Birminghamská univerzita Veľká Británia 35 Univerzita Claudea Bernarda - Lyon 1 Francúzsko 36 Glasgowská univerzita Veľká Británia 37 Londýnska univerzita kráľovnej Mary Veľká Británia 38 King's College London Veľká Británia 39 Technická univerzita v Berlíne Nemecko 40 Univerzita RWTH Aachen Nemecko 41 Štrasburská univerzita Francúzsko 42 Slobodná univerzita v Bruseli Belgicko 43 Kodanská univerzita Dánsko 44 Polytechnická univerzita v Miláne Taliansko 45 Edinburgská univerzita Veľká Británia 46 Technologický inštitút v Grenobli Francúzsko 47 Univerzita Vrije v Bruseli Belgicko 48 Utrechtská univerzita Holandsko 49 Polytechnická škola Francúzsko 50 Goetheho univerzita vo Frankfurte Nemecko 51 Parížska Diderotova univerzita – Paríž 7 Francúzsko 52 Munsterská univerzita Nemecko 53 Cardiffská univerzita Veľká Británia 54 Katolícka univerzita v Louvain Belgicko 55 Hannoverská lekárska fakulta Nemecko 56 Erazmova univerzita v Rotterdame Holandsko 57 Amsterdamská univerzita Holandsko 58 Univerzita v Dundee Veľká Británia 59 Univerzita v Aix-Marseille Francúzsko 60 Univerzita z Leicesteri Veľká Británia 61 Saarlandská univerzita Nemecko 62 Sheffieldská univerzita Veľká Británia 63 Univerzita Eberharda Karlsa v Tubingene Nemecko 64 Viedenská technologická univerzita Rakúsko 65 Trinity College v Dubline Írsko 66 Milánska univerzita Taliansko 67 Univerzita Paula Sabatiera - Toulouse III Francúzsko 68 Univerzita v Leeds Veľká Británia 69 Barcelonská univerzita Španielsko 70 Southamptonská univerzita Veľká Británia 71 Stuttgartská univerzita Nemecko 72 Wurzburgská univerzita Nemecko 73 Lorrainská univerzita Francúzsko 74 Ženevská univerzita Švajčiarsko 75 Twentská univerzita Holandsko 76 Univerzita v Lille Francúzsko 77 Univerzita v Newcastle Veľká Británia 78 Groningenská univerzita Holandsko 79 Univerzita v Nantes Francúzsko 80 Nottinghamská univerzita Veľká Británia 81 Univerzita Sapienza v Ríme Taliansko 82 Univerzita v Rennes 1 Francúzsko 83 Univerzita v St. Andrews Veľká Británia 84 Aarhuská univerzita Dánsko 85 Univerzita v Surrey Veľká Británia 86 Univerzita v Liege Belgicko 87 Polytechnická univerzita Katalánska Španielsko 88 Jenská univerzita Friedricha Schillera Nemecko 89 University College Cork Írsko 90 Jagiellonská univerzita Poľsko 91 Univerzita v Aalto Fínsko 92 Bonnská univerzita Nemecko 93 Autonómna barcelonská univerzita Španielsko 94 Maastrichtská univerzita Holandsko 95 Darmstadtská univerzita Nemecko 96 Antwerpská univerzita Belgicko 97 Univerzita v Nice Sophia Antipolis Francúzsko 98 Univerzita vo Warwicku Veľká Británia 99 Polytechnická univerzita vo Valencii Španielsko 100 Univerzita vo Valencii Španielsko

