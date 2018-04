Velká změna v místech vzniku evropských inovací, když univerzity ze Spojeného království dle třetího výročního žebříčku Reuters Top 100 ztrácejí: Žebříček nejinovativnějších evropských univerzit

Trend je nejzřetelnější ze součtu změn v umístění institucí každé země: 23 německých univerzit na letošním seznamu stouplo o 23 bodů, více než kterákoli jiná země. Švýcarsko bylo druhé, s pěti univerzitami s celkovým vzestupem o osm bodů. Naproti tomu 21 britských univerzit na seznamu spadlo o kumulativní 35 bodů.

Úvod k tomuto žebříčku dospívá k závěru, že zatímco „Brexit" Spojeného království z Evropské unie je téměř rok vzdálený, evropská vědecká komunita již může opouštět Spojené království ve prospěch ostatních výzkumných institucí na kontinentu. Studie z února 2018, publikovaná britským Centrem pro globální vysokoškolské vzdělávání, uvádí, že mnoho německých akademiků považuje Brexit za „výhodu" a doufá, že jej využije k přilákání britských vědců do německých univerzit. Na druhou stranu akademičtí pracovníci z Velké Británie uvádějí, že jejich vlastní postdoktorální výzkumní pracovníci nevyhledávají pozice ve Velké Británii, ale hledají je v EU nebo Spojených státech.

Podle zmiňovaného žebříčku by se s probíhajícím Brexitem situace mohla zhoršovat; studie z listopadu 2017, kterou provedla škola School of International Futures pro královskou společnost Spojeného království, popisuje případné post-secesní Spojené království, kde univerzity soutěží o zmenšující se skupinu kvalifikovaných pracovníků, projekty, které získávají finanční prostředky z EU, uvadají, výzkumní pracovníci dostávají méně pozvánek ke vstupu do konsorcií a účast na konferencích a zahraniční spolupráce je omezená. Stejně tak podniky v EU, které financují výzkum na vysokých školách, raději chtějí udržovat své investice v regionu, aby se vyhnuly daňovým a regulačním potížím způsobeným spoluprací s britskými institucemi po Brexitu.

Nejinovativnější univerzitou v Evropě je již třetím rokem belgická KU Leuven. KU Leuven s vyučováním v holandštině se nachází v belgickém regionu Flandry, byla založena v roce 1425 papežem Martinem V a neustále přináší velký objem vlivných vynálezů.

Patenty podané vědci univerzitou KU jsou často citovány jinými výzkumníky v akademické a soukromé sféře. Toto je jedno z klíčových kritérií v žebříčku Reuters, které bylo sestaveno ve spolupráci s globální datovou společností Clarivate Analytics poskytující důvěryhodnou statistiku a analýzu založených na empirických datech, včetně patentových přihlášek zaznamenaných společností Derwent Innovation a výzkumných citací z webu Web of Science.

Celkově se nejvyšší pozice evropských nejinovativnějších univerzit udržely na podobných místech jako v loňském roce. Britská Imperial College London a University of Cambridge si udržely své druhé a třetí místo již třetím rokem za sebou.

Ostatní přední instituce si jednoduše vyměnily několik pozic, jako je např. Federal Polytechnic School of Lausanne (vzestup o jedno místo na 4. pozici), University of Erlangen Nuremberg (vzestup o jedno místo na 5. pozici) a Technical University of Munich (pokles o dvě místa na 6. pozici).

Více informací o žebříčku Reuters Top 100: Nejinovativnější univerzity v Evropě, včetně podrobné metodiky a profilů univerzit, naleznete na webových stránkách www.reuters.com/innovative-universities-europe-2018.

Reuters Top 100: Nejinovativnější evropské univerzity





Místo Instituce Země 1 Katolická univerzita v Lovani Belgie 2 Královská univerzita v Londýně Spojené království 3 Univerzita v Cambridgi Spojené království 4 Švýcarský federální technologický institut v Lausanne Švýcarsko 5 Erlangensko-norimberská univerzita Německo 6 Technická univerzita Mnichov Německo 7 Manchesterská universita Spojené království 8 Mnichovská univerzita Německo 9 Dánská technická univerzita Dánsko 10 Spolková vysoká technická škola v Curychu Švýcarsko 11 Londýnská univerzita Spojené království 12 Technická univerzita Delft Holandsko 13 Univerzita v Curychu Švýcarsko 14 Oxfordská univerzita Spojené království 15 Univerzita v Basileji Švýcarsko 16 Univerzita v Montpellier Francie 17 Univerzita v Leidenu Holandsko 18 Univerzita Paříž IV Francie 19 Univerzita Paříž V Francie 20 Ruprechto-Karlova univerzita v Heidelbergu Německo 21 Univerzita Johannese Guteberga v Mohuči Německo 22 Svobodná univerzita Berlín Německo 23 Eindhoven University of Technology Holandsko 24 Univerzita Alberta-Ludvíka Freiburg Německo 25 Univerzita Paříž XI Francie 26 Charite – Lékařská univerzita v Berlíně Německo 27 Humboldtova univerzita v Berlíně Německo 28 Université de Grenoble Alpes Francie 29 Technická univerzita Drážďany Německo 30 Univerzita Bordeaux Francie 31 Technologický institut v Karlsruhe Německo 32 Univerzita v Oslu Norsko 33 Univerzita v Gentu Belgie 34 Birminghamská universita Spojené království 35 Univerzita Claude Bernard – Lyon 1 Francie 36 University of Glasgow Spojené království 37 Univerzita královny Marie v Londýně Spojené království 38 King's College London Spojené království 39 Technická univerzita Berlín Německo 40 RWTH Aachen University Německo 41 Univerzita ve Štrasburku Francie 42 Svobodná univerzita Brusel Belgie 43 Kodaňská univerzita Dánsko 44 Politecnico di Milano Itálie 45 Edinburská univerzita Spojené království 46 Institut polytechnique de Grenoble Francie 47 Svobodná univerzita Brusel Belgie 48 Univerzita v Utrechtu Holandsko 49 Ecole Polytechnique Francie 50 Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu Německo 51 Univerzita Paříž VII Francie 52 Univerzita Münster Německo 53 Univerzita Cardiff Spojené království 54 Katolická univerzita v Lovani Belgie 55 Medizinische Hochschule Hannover Německo 56 Erasmus Universiteit Rotterdam Holandsko 57 Amsterdamská univerzita Holandsko 58 University of Dundee Spojené království 59 Univerzita Aix-Marseille Francie 60 University of Leicester Spojené království 61 Sárská univerzita Německo 62 Sheffieldská univerzita Spojené království 63 Eberhardova-Karlova Univerzita Tübingen Německo 64 Technická univerzita Vídeň Rakousko 65 Trinity College Dublin Irsko 66 Università degli Studi di Milano Itálie 67 Université Paul Sabatier – Toulouse III Francie 68 Universita v Leeds Spojené království 69 Universitat de Barcelona Španělsko 70 Southamptonská univerzita Spojené království 71 Univerzita ve Stuttgartu Německo 72 Würzburská univerzita Německo 73 Université de Lorraine Francie 74 Ženevská univerzita Švýcarsko 75 Univerzita v Twente Holandsko 76 Univeruita v Lille Francie 77 Newcastle University Spojené království 78 Rijksuniversiteit Groningen Holandsko 79 Université de Nantes Francie 80 University of Nottingham Spojené království 81 Univerzita La Sapienza Itálie 82 Université de Rennes 1 Francie 83 Univerzita v St Andrews Spojené království 84 Aarhus University Dánsko 85 Univerzita v Surrey Spojené království 86 Université de Liège Belgie 87 Universitat Politecnica de Catalunya Španělsko 88 Friedrich-Schiller-Universität Jena Německo 89 University College Cork Irsko 90 Jagellonská univerzita Polsko 91 Aaltova univerzita Finsko 92 Univerzita v Bonnu Německo 93 Universitat Autònoma de Barcelona Španělsko 94 Maastrichtská univerzita Holandsko 95 Technická univerzita Darmstadt Německo 96 Antverpská universita Belgie 97 Université Nice Sophia Antipolis (UNSA) Francie 98 Universita Warwick Spojené království 99 Universidad Politécnica de Valencia Španělsko 100 Universitat de València Španělsko

O agentuře Reuters

Reuters, divize zpráv a médií společnosti Thomson Reuters, je největším mezinárodním poskytovatelem multimediálních zpráv na světě a každodenně oslovuje více než miliardu lidí. Agentura Reuters poskytuje důvěryhodné obchodní, finanční, národní a mezinárodní zprávy odborníkům prostřednictvím kanceláří Thomson Reuters, světových mediálních organizací a přímo pro spotřebitele na stránkách Reuters.com a vysíláním Reuters TV. Zprávy o společnosti Reuters sledujte na @ReutersPR.

O společnosti Clarivate Analytics

Clarivate Analytics je světovým lídrem v poskytování důvěryhodných statistik a analýz pro urychlení tempa inovací. Vycházíme z dědictví, které sahá více než století a půl zpět, a na tom jsme vybudovali některé z nejdůvěryhodnějších značek v životním cyklu inovací, včetně společností Web of Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor a Techstreet. Dnes je Clarivate Analytics novou a nezávislou společností na odvážné podnikatelské misi pomáhat našim klientům radikálně zkrátit čas přechodu nových myšlenek k inovacím, které mění život. Pro více informací navštivte webové stránky clarivate.com.

KONTAKTY

Pete Biggs

PR Manager, Reuters

pete.biggs@tr.com

+44 (0) 207 7542 4214

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/13199/THOMSON_REUTERS_LOGO.jpg

SOURCE Thomson Reuters

Related Links

http://www.reuters.com