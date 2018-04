Duże zmiany w lokalizacji innowacji w Europie w wyniku utraty pozycji przez brytyjskie uniwersytety w trzecim corocznym rankingu 100 najbardziej innowacyjnych uniwersytetów w Europie agencji Reuters

Trendy są najbardziej widoczne w łącznych zmianach pozycji w rankingu przez instytucje z danego kraju. Aż 23 uniwersytety w Niemczech notowane w rankingu podskoczyły o 23 miejsca, przewyższając wszystkie pozostałe kraje. Na drugim miejscu znalazła się Szwajcaria, której pięć uniwersytetów wspięło się o osiem miejsc. Natomiast 21 uniwersytetów z Wielkiej Brytanii spadło łącznie aż o 35 miejsc.

We wprowadzeniu do rankingu zawarto wnioski wskazujące na to, że podczas gdy opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię nie nastąpi jeszcze przez rok, europejscy naukowcy już mogą opuszczać Wyspy i przenosić się do instytucji badawczych na kontynencie. Badania opublikowane w lutym 2018 r. przez brytyjskie Centrum Badań nad Edukacją Wyższą wskazują na to, że niemieccy badacze traktują Brexit jako źródło możliwości i spodziewają się, że dzięki temu brytyjskich naukowców zainteresują uniwersytety w Niemczech. Tymczasem jak podają brytyjscy badacze, nowi doktorzy bezpośrednio po ukończeniu doktoratów nie poszukują stanowisk w Wielkiej Brytanii, tylko kierują się w stronę Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z wnioskami zawartymi w rankingu sytuacja może się jeszcze pogorszyć wraz z postępującym Brexitem. Badania z listopada 2017 r. przeprowadzone przez instytucję School of International Futures na potrzeby brytyjskiego instytutu Royal Society przedstawiają potencjalną przyszłość po odłączeniu się Zjednoczonego Królestwa od Unii, w której uniwersytety konkurują ze sobą w walce o coraz mniejszą liczbę wykwalifikowanych pracowników, projekty wykorzystujące fundusze unijne kończą działalność, badacze otrzymują mniejszą liczbę zachęt w celu dołączania do konsorcjów i uczestniczenia w konferencjach, a możliwości współpracy zagranicznej są ograniczone. Z kolei przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej, które są fundatorami badań na uczelniach mogą woleć inwestować wewnątrz Unii, aby uniknąć ryzyka związanego z podatkami i przepisami, które może dotknąć brytyjskie instytucje po Brexicie.

Najbardziej innowacyjnym uniwersytetem w Europie już trzeci rok z rzędu jest belgijska uczelnia KU Leuven. Uczelnia, której językiem roboczym jest niderlandzki i która znajduje się we Flandrii w Belgii została założona w 1425 roku przez papieża Marcina V. Uczelnia KU Leuven do dziś jest źródłem wielu wpływowych wynalazków.

Wnioski patentowe składane przez naukowców z KU Leuven są często cytowane tak przez innych badaczy, jak i przez sektor prywatny. Jest to jednym z kluczowych kryteriów w rankingu agencji Reuters. Ranking powstał przy współpracy z Clarivate Analytics, globalnym przedsiębiorstwem zajmującym się danymi będącym źródłem zaufanych analiz, na bazie danych empirycznych, w tym wniosków patentowych z indeksu Derwent Innovation oraz cytowań artykułów naukowych z publikacji Web of Science.

W porównaniu do roku ubiegłego w czołówce rankingu najbardziej innowacyjnych uniwersytetów w Europie nie doszło do wielu zmian. Brytyjskie uczelnie Imperial College London i University of Cambridge utrzymały drugą i trzecią pozycję odpowiednio już przez trzeci rok z rzędu.

Inne wiodące instytucje zamieniły się miejscami, w tym Politechnika Federalna w Lozannie (jedno miejsce w górę, czwarta pozycja), Uniwersytet Fryderyka i Aleksandra w Erlangen i Norymberdze (awans o jedno miejsce, piąta pozycja), czy Uniwersytet Techniczny w Monachium (spadek o dwa miejsca, szósta pozycja).

Więcej informacji na temat rankingu 100 najbardziej innowacyjnych uniwersytetów w Europie, w tym dokładny opis metodologii badań i profilów uczelni można znaleźć na stronie www.reuters.com/innovative-universities-europe-2018.

Ranking 100 najbardziej innowacyjnych uniwersytetów w Europie agencji Reuters





Miejsce Uczelnia Kraj 1 KU Leuven Belgia 2 Imperial College London Wielka Brytania 3 University of Cambridge Wielka Brytania 4 Politechnika Federalna w Lozannie Szwajcaria 5 Uniwersytet Fryderyka i Aleksandra w Erlangen i Norymberdze Niemcy 6 Uniwersytet Techniczny w Monachium Niemcy 7 University of Manchester Wielka Brytania 8 Uniwersytet w Monachium Niemcy 9 Duński Uniwersytet Techniczny Dania 10 Politechnika Federalna w Zurychu Szwajcaria 11 University College London Wielka Brytania 12 Uniwersytet Techniczny w Delft Holandia 13 Uniwersytet w Zurychu Szwajcaria 14 University of Oxford Wielka Brytania 15 Uniwersytet Bazylejski Szwajcaria 16 Uniwersytet w Montpellier Francja 17 Uniwersytet w Lejdzie Holandia 18 Uniwersytet Piotra i Marii Curie – Paryż VI Francja 19 Université Paris Descartes – Paryż V Francja 20 Uniwersytet w Heidelbergu Niemcy 21 Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji Niemcy 22 Wolny Uniwersytet Berliński Niemcy 23 Uniwersytet Techniczny w Eindhoven Holandia 24 Na mapach: 48°N 8°E (mapa) Uniwersytet Albrechta i Ludwika we Fryburgu Niemcy 25 Uniwersytet Paris-Sud – Paryź XI Francja 26 Uniwersytet Medyczny Charité Niemcy 27 Uniwersytet Humboldtów w Berlinie Niemcy 28 Université Grenoble Alpes Francja 29 Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Niemcy 30 Uniwersytet w Bordeaux Francja 31 Karlsruher Institut für Technologie Niemcy 32 Uniwersytet w Oslo Norwegia 33 Uniwersytet w Gandawie Belgia 34 University of Birmingham Wielka Brytania 35 Université de Lyon I Francja 36 University of Glasgow Wielka Brytania 37 Queen Mary University London Wielka Brytania 38 King's College London Wielka Brytania 39 Uniwersytet Techniczny w Berlinie Niemcy 40 Uniwersytet RWTH Aachen Niemcy 41 Uniwersytet Strasburski Francja 42 Wolny Uniwersytet w Brukseli Belgia 43 Uniwersytet Kopenhaski Dania 44 Politechnika w Mediolanie Włochy 45 University of Edinburgh Wielka Brytania 46 Politechnika w Grenoble Francja 47 Uniwersytet Vrije w Brukseli Belgia 48 Uniwersytet w Utrechcie Holandia 49 Ecole Polytechnique Francja 50 Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie Niemcy 51 Uniwersytet Paris Diderot – Paryż VII Francja 52 Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze Niemcy 53 Cardiff University Wielka Brytania 54 Université catholique de Louvain Belgia 55 Uniwersytet Medyczny w Hanowerze Niemcy 56 Uniwersytet Erazma w Rotterdamie Holandia 57 Uniwersytet Amsterdamski Holandia 58 University of Dundee Wielka Brytania 59 Uniwersytet Aix-Marseille Francja 60 University of Leicester Wielka Brytania 61 Uniwersytet Kraju Saary Niemcy 62 University of Sheffield Wielka Brytania 63 Uniwersytet w Tybindze Niemcy 64 Uniwersytet Techniczny w Wiedniu Austria 65 Trinity College Dublin Irlandia 66 Uniwersytet w Mediolanie Włochy 67 Uniwersytet Paul Sabatier - Toulouse III Francja 68 University of Leeds Wielka Brytania 69 Uniwersytet w Barcelonie Hiszpania 70 University of Southampton Wielka Brytania 71 Uniwersytet w Stuttgarcie Niemcy 72 Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu Niemcy 73 Uniwersytet Lorraine Francja 74 Uniwersytet Genewski Szwajcaria 75 Universiteit Twente Holandia 76 Uniwersytet w Lille Francja 77 Newcastle University Wielka Brytania 78 Uniwersytet w Groningen Holandia 79 Uniwersytet w Nantes Francja 80 University of Nottingham Wielka Brytania 81 Uniwersytet Rzymski „La Sapienza" Włochy 82 Uniwersytet w Rennes 1 Francja 83 University of St Andrews Wielka Brytania 84 Uniwersytet Aarhus Dania 85 University of Surrey Wielka Brytania 86 Uniwersytet w Liège Belgia 87 Politechnika w Katalonii Hiszpania 88 Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie Niemcy 89 University College Cork Irlandia 90 Uniwersytet Jagielloński Polska 91 Uniwersytet Aalto Finlandia 92 Uniwersytet w Bonn Niemcy 93 Autonomiczny Uniwersytet w Barcelonie Hiszpania 94 Maastricht University Holandia 95 Technische Universität Darmstadt Niemcy 96 Uniwersytet w Antwerpii Belgia 97 Uniwersytet Sophia Antipolis w Nicei Francja 98 University of Warwick Wielka Brytania 99 Politechnika w Walencji Hiszpania 100 Uniwersytet w Walencji Hiszpania

