Actelion подала в Минздрав США дополнительную заявку на регистрацию препарата OPSUMIT® (мацитентан) с целью одобрения его применения при лечении хронической тромбоэмболической легочной гипертензии (ХТЛГ)

В основе новой заявки лежат данные, полученные в ходе клинических испытаний MERIT-1, демонстрирующие значительное повышение первичной и вторичной конечных точек ЛСС и теста 6-минутной хотьбы соответственно по сравнению с фоновой терапией. OPSUMIT хорошо переносился исследуемой категорией пациентов, а его безопасность в целом соответствовала известным показателям безопасности OPSUMIT, полученным в ходе предыдущих клинических исследований. 1 Результаты исследования были представлены в ходе конференций Американского общества специалистов в области торакальной медицины-2017 и Европейского общества специалистов по дыхательной системе-2017, а также опубликованы в издании Lancet Respiratory Medicine .

Значительная часть (почти 40%) пациентов ХТЛГ считается неоперабельной, и существующие на сегодняшний день варианты медикаментозного лечения их заболевания ограничены всего одним средством терапии. MERIT-1 представляет собой первое рандомизированное, контролируемое исследование с участием пациентов, проходящих комбинированную терапию. Исследование ориентировано на удовлетворение основной насущной потребности людей, страдающих от ХТЛГ.

Руководитель научно-исследовательских программ Actelion Pharmaceuticals Ltd д.м.н. Мартин Фитчет (Martin Fitchet) прокомментировал: "При отсутствии адекватного лечегния неоперабельная хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия зачастую ассоциируется с неблагоприятным диагнозом. Команда Actelion прилагает все усилия к созданию современных методов лечения данного заболевания для пациентов по всему миру, и мы уверены, что одобрение поданой нами заявки позволит предоставить жителям США, страдающим от неоперабельной формы ХТЛГ, новый вариант терапии". Достижение столь важной вехи служит достойным продолжением 20-летней истории революционных инноваций Actelion в борьбе с этой болезнью, ограничивающей продолжительность жизни".

OPSUMIT - орально активный антагонист рецепторов эндотелина (АРЭ), одобренный компетентными органами США для лечения ЛАГ (классификация по группе ВОЗ 1) с целью замедления прогрессирования заболевания и неизбежной госпитализации3

Предупреждение относительно прогностических заявлений

Данный пресс-релиз содержит "прогностические заявления" в рамках определения, данного им в Законе о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Подобные заявления относятся к орально активному антагонисту рецепторов эндотелина (АРЭ) OPSUMIT (мацитентан), одобренному властями США для лечения ЛАГ (классификация по группе ВОЗ 1) с целью замедления прогрессирования заболевания и последующей госпитализации. Читателям не следует полагаться на подобные заявления. Прогностические заявления основываются на текущих предположениях относительно будущих событий. В случае, если предположения, положенные в основу прогностических заявлений, окажутся недостоверными в силу появления известных или неизвестных факторов риска и неопределенности, фактические результаты могут значительно отличаться от прогнозируемых компанией Actelion Pharmaceuticals Ltd, любыми другими предприятиями группы Janssen Pharmaceutical Companies и/или Johnson & Johnson. В число рисков и факторов неопределённости входят, в частности: факторы неопределенности, присущие процессам разработки новых продуктов, включая отсутствие уверенности в успехе клинических испытаний и получении нормативных одобрений; неопределённость коммерческого успеха; сложности и задержки в производственном процессе; конкуренция, включая разработка конкурентами технологических инноваций, новых продуктов и получение ими патентов; сложности в процессе получения патентов; опасения относительно эффективности или безопасности продукта, связанные с его изъятием из продажи или иными регуляторными мерами; изменения в поведении и структуре расходов или ухудшение финансового положения покупателей медицинских продуктов и услуг; изменения в действующем законодательстве, включая глобальные реформы здравоохранения; любые тенденции к сдерживанию расходов на здравоохранение. Более подробный перечень таких факторов риска, неопределенности и т.д. можно найти в Ежегодном отчете компании Johnson & Johnson по форме 10-K за фискальный год, завершившийся 31 декабря 2017 года, включая разделы под названием "Предупреждения относительно прогностически заявлений" и "Пункт 1. Факторы риска", а также в последующих квартальных отчетах компании по форме 10-Q и другой документации, подаваемой компанией в Комиссию по ценным бумагам и фондовым рынкам. С копиями этих документов можно ознакомиться на веб-сайте www.sec.gov , www.jnj.com или получить по запросу от Johnson & Johnson. Ни Janssen Pharmaceutical Companies, ни Johnson & Johnson не несут никакой ответствености за обновление прогностических заявлений в результате появления новой информации или возникновения новых обстоятельств.

Примечания для редактора

О ХРОНИЧЕСКОЙ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ (ХТЛГ)

ХТЛГ представляет собой уникальную форму легочной гипертензии (ЛГ), вызываемую хронической обструкцией легочных артерий. Такие обструкции могут возникать в результате образования тромбов на стенках легочных артерий. В выстилающем слое легочных артерий начинают образовываться избыточные ткани, окружающие тромбы и преобразующие их в фиброзные рубцы на стенках сосуда. Возникающая таким образом закупорка артерии ограничивает поток крови и повышает ее давление, что вызывает легочную гипертензию и хроническое напряжение с правой стороны от сердца - с потенциальным риском постепенного развития правосторонней сердечной недостаточности.4 ХТЛГ - прогрессирующее заболевание, жертвами которого ежегодно становятся 1 600 новых пациентов в США.5

На сегодняшний день легочная тромбэндартерэктомия (ЛТЭЭ) остается предпочтительным способом лечения ХТЛГ. Однако, некоторые пациенты, страдающие от данного заболевания, являются неоперабельными по причине характера болезни, расположения тромбов или многочисленных коморбидных состояний. Таким образом, для эффективного контроля развития ХТЛГ у данной группы пациентов необходимы новые методы терапии.6

ОБ АНТАГОНИСТАХ РЕЦЕПТОРОВ ЭНДОТЕЛИНА (АРЭ)

Мацитентан является орально активным антагонистом рецепторов эндотелина, помогающим пациентам с ЛАГ блокировать воздействие чрезмерных объемов эндотелина, вырабатываемого их организмом. Эндотелин - химическое вещество естественного происхождения, вырабатываемое в теле человека и участвующее в кровотоке.3

Однако у пациентов с ЛАГ уровень эндотелина в крови выше нормы. Исследователи обнаружили, что чрезмерная выработка эндотелина может приводить к сужению кровеносных сосудов, что затрудняет прохождение по ним крови и может негативно влиять на работу сердца.7

О КЛИНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ MERIT-11

MERIT-1 мацитентан в лечении неоперабельной хронической тромбоэмболической легочной гипертензии) представляет собой проспективное, рандомизированное, плацебо-конролируемое, двойное слепое, мультицентровое исследование фазы II c участием параллельных групп, ориентированное на оценку эффективности, безопасности и переносимости мацитентана в дозировке 10 мг пациентами с неоперабельными формами ХТЛГ.

В ходе исследования 80 неоперабельных пациентов были случайным образом разделены на 2 группы в пропорции 1:1 (мацитентан 10 мг или плацебо) и проходили лечение на протяжении 24 недель. Исследование стартовало в августе 2014 года и завершилось в сентябре 2016 года. Пациентам с сиптоматической ЛГ в функциональном классе (ФК) ВОЗ III или IV на момент включения в исследование было разрешено следовать протоколу фоновой терапии ЛГ на протяжении всего периода клинического исследования. В частности, такие пациенты принимали ингибиторы PDE5 и/или оральные/ингалируемые простаноиды. Все пациенты, участвовавшие в МЕRIT-1, прошли независимую оценку неоперабельности с участием региональных или центральных экспертных комитетов.

По истечении 16 недель было зафиксировано значительное снижение ЛСС у пациентов, принимавших мацитентан, в сравнении с контрольной группой, получавшей плацебо ( (среднее стандартное снижение [SD] от исходного уровня –206 [450,4] дин.·с/см5 против –86 [301,5]; p=0,041). Подобная эффективность наблюдалась во всех подгруппах, включая пациентов, получавших ЛАГ-специфическую терапию на момент включения в исследование (61% пациентов), в том числе и ингибиторы PDE5 （59% пациентов).

Исследование также показало значительное положительное влияние мацитентана на способность к физической нагрузке (по сравнению с группой, принимавшей плацебо). По истечении 24 недель средним отличием результатов теста 6-минутной ходьбы от показателей на исходном уровне стало увеличение протяженности пути на 35 метров у пациентов, принимающих мацитентан, и на 1 метр в группе, получавшей плацебо. Наименьшее среднее увеличение протяженности тестовой ходьбы на 24-й неделе исследования составило 34,0 метров между мацитентаном и плацебо (95%, CL: 2,9, 65,2 м; p=0,03).

Мациентан хорошо переносился исследуемой категорией пациентов, а его безопасность в целом соответствовала известным показателям безопасности препарата, полученным в ходе предшествующих клинических исследований. Наиболее распространенными (≥10%) побочными эфектами, возникавшими чаще у пациентов, принимавших мацитентан, нежели у группы, получавшей плацебо, были периферический отек (23% против 10,0%) и снижение уровня гемоглобина (15% против 0%).

О ПРЕПАРАТЕ OPSUMIT (мацитентан)

OPSUMIT - орально активный антагонист рецепторов эндотелина, полученный в результате индивидуального процесса разрботки в лабораториях Actelion.

В США препарат OPSUMIT показан при лечении ЛАГ (классификация по группе ВОЗ I) с целью замедления прогрессирования заболевания.4

Результатом развития болезни являются: смерть. необходимость во внутревенном или подкожном введении простаноидов или клиническое ухудшение симптомов ЛАГ (сокращение пути, проходимого в ходе шестиминутного теста, необходимость в дополнительном лечении ЛАГ и т.д.). OPSUMIT также снижает частоту госпитализации пациентов с ЛАГ.4

Эффективность препарата была подтверждена долгосрочным исследованием с участием пациентов, страдающих от легочной артериальной гипертензии преимущественно с симпомами ФК ВОЗ II-III и проходящих лечение в среднем на протяжении 2 лет. Пациенты проходили монотерапию OPSUMIT или получали препарат в комбинации с ингибиторами PDE5 и ингалируемыми простаноидами. В числе участников исследования были пациенты с идиопатической или наследственной формой ЛАГ (57%) заболеванием, вызванным дисфункцией соединительных тканей (31%), а также связанным с врожденным пороком сердца, подвергшимся шунтированию (8%).3

В Европе препарат OPSUMIT показан в качестве монотерапии или в составе комбинированного долгосрочного лечения ЛАГ у взрослых пациентов с ФК ВОЗ II-III. Эффективность препарата была проверена в ходе исследования с участием пациентов, страдающих идиопатической и врожденной формой ЛАГ, заболеванием, связанным с нарушением соединительных тканей, а также с корректированным простым врожденным пороком сердца.8

OPSUMIT с высокой долей вероятности может приводить к значительным врожденным порокам развития плода и поэтому его прием при беременности противопоказан. В США препарат распространяется в рамках стратегии оценки и уменьшения рисков (REMS).3

О КОМПАНИИ ACTELION

В июне 2017 года компания Actelion вошла в состав группы Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Препараты Actelion позволили расширить и укрепить портфель продуктов Janssen передовыми и уникальными лекарственными средствами и перспективными современными компонентами. Дабы сохранить лидерские позиции Actelion в сфере лечения легочной гипертензии, Janssen добавила эту важную медицинскую отрасль к сфере своей специализации.

О ГРУППЕ JANSSEN PHARMACEUTICAL COMPANIES OF JOHNSON & JOHNSON

Команда Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson прилагает все усилия для создания мира без болезней. Возможность изменять жизни людей к лучшему посредством поиска новых, лучших, способов предотвращения, предвижения и лечения заболеваний служит нашим главным стимулом. Мы объединяем лучшие умы, вдохновляемые самыми перспективными направлениями науки. Мы - это Janssen. Мы сотрудничаем со всем миром, дабы дарить здоровье каждому человеку в нем. Узнайте больше на www.janssen.com . Следите за нашими новостями на www.twitter.com/JanssenUS и www.twitter.com/JanssenGlobal .

Компания Actelion, лидер в области терапии легочной гипертензии, входит в состав группы Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Больше информации - на www.actelion.com . Следите за нашими новостями на @actelion_com

СПИСОК СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ghofrani HA, et al. Lancet Respir Med. 2017;5(10):785–794. Oszu S, Cinarka H. Pulm Circ. 2013;3(2):341–344. Информация о препарате OPSUMIT (мацитентан). Actelion Pharmaceuticals US, Inc. Medrek S, Safdar Z. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2016;12(4):195–198. Delcroix M, et al. Ann Am Thorac Soc. 2016;13(3):S201–206. Kim NHS. Proc Am Thorac Soc. 2006;3:584–588. Goraca A, et al. Endocr Regul.2002;36:161-167. Сводный перечень характеристик продукта OPSUMIT (мацитентан). Actelion Registration Ltd.

Контактная информация для представителей СМИ Дэвид Кён (David Keown) Раб. тел.: +41 61-565-8980 Моб. тел.: +44 7973-824-614 DKeown@its.jnj.com Контактная информация для представителей СМИ Тина Китт (Tina Kitt) Раб. тел.: +41 61-565-5213 Моб. тел.: +41 792-198-643 CKitt@its.jnj.com Контактная информация для инвесторов Лесли Фишман (Lesley Fishman) Раб. тел.: +1 732-524-3922 LFishma@its.jnj.com Контактная информация для инвесторов Джозеф Уолк (Joseph J. Wolk) Раб. тел.: +1 732-524-1142 JWolk2@its.jnj.com

SOURCE Actelion Ltd.