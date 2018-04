Actelion składa dodatkowy wniosek o rejestrację nowego leku OPSUMIT® (macitentan) w leczeniu przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA

Wniosek poparty został wynikami badań klinicznych MERIT-1, które wykazały znaczną poprawę w pierwotnych i wtórnych parametrach docelowych PVR i 6MWD odpowiednio w porównaniu do terapii wspierającej. Lek OPSUMIT był dobrze znoszony wśród pacjentów, a bezpieczeństwo leku ogólnie odpowiadało profilowi bezpieczeństwa leku OPSUMIT z poprzednich badań klinicznych1. Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencjach American Thoracic Society (ATS) 2017 i European Respiratory Society (ERS) 2017 i opublikowane w czasopiśmie naukowym „The Lancet Respiratory Medicine".

Znaczny odsetek (około 40%) pacjentów cierpiących na CTEPH uważanych jest za nieoperowalnych, a opcje farmakologiczne w leczeniu pacjentów są ograniczone wyłącznie do jednej formy terapii. Badanie MERIT-1 jest źródłem pierwszych danych z badań z randomizacją, w których wzięli udział pacjenci objęci terapią skojarzoną, co pozwala na opracowanie odpowiedzi na potrzeby związane z leczeniem CTEPH.

– Nieoperowalne przypadki przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego zazwyczaj oznaczają pesymistyczną prognozę w przypadku zaniedbania leczenia. W Actelion zobowiązaliśmy się do wypracowania postępów w leczeniu pacjentów cierpiących na nadciśnienie płucne na całym świecie. Jesteśmy przekonani co do tego, że nowe zastosowanie leku będzie źródłem nowych możliwości leczenia pacjentów, którzy borykają się z nieoperowalną formą schorzenia CTEPH w Stanach Zjednoczonych. Ten krok milowy jest kolejnym ważnym wydarzeniem w 20-letniej historii firmy Actelion w zakresie przełomowych innowacji w leczeniu tego ograniczającego życie schodzenia – skomentował lek. med. Martin Fitchet, dyrektor badań i rozwoju w firmie Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Lek OPSUMIT to doustnie podawany antagonista receptora endoteliny (tzw. ERA) obecnie zatwierdzony w USA w leczeniu schorzenia PAH (grupa 1 w klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia) w celu opóźnienia postępów choroby i hospitalizacji3.

O PRZEWLEKŁYM ZAKRZEPOWO-ZATOROWYM NADCIŚNIENIU PŁUCNYM (CTEPH)

CTEPH jest rzadką formą nadciśnienia płucnego, schorzenie to powodowane jest przez przewlekłe zatory tętnic płucnych. Zatory mogą zostać wywołane przez zakrzepy krwi przylegające do ścian tętnic, co w konsekwencji prowadzi do nagromadzenia tkanki dookoła zakrzepów przeradzającej się we włóknistą tkankę bliznowatą gromadzącą się na ścianie tętnicy. To z kolei skutkuje powstawaniem zwężeń ograniczających przepływ krwi i zwiększających ciśnienie krwi prowadzące do nadciśnienia płucnego i przewlekłego nadwyrężania prawej komory serca, co wiąże się z ryzykiem niewydolności prawej komory serca rosnącym wraz z upływem czasu4. Schorzenie CTEPH jest chorobą postępową, która dotyka około 1600 nowych pacjentów w USA każdego roku5.

Endarterektomia płucna (tzw. PEA) jest preferowanym sposobem leczenia CTEPH. Jednakże niektórzy pacjenci cierpiący na to schorzenie nie mogą zostać poddani zabiegowi ze względu na naturę schorzenia, położenie zatorów lub współistniejące stany medyczne. Nowe możliwości leczenia są potrzebne w celu zapewnienia skutecznego zarządzania schorzeniem w tej grupie pacjentów6.

O ANTAGONISTACH RECEPTORA ENDOTELINY (ERA)

Macitentan to doustnie podawany antagonista receptora endoteliny, czyli lek wspierający pacjentów cierpiących na PAH przez blokowanie efektów dodatkowej endoteliny produkowanej przez ich organizmy. Endotelina jest naturalnie występującym związkiem w ciele i jest związana z przepływem krwi3.

Jednakże pacjenci cierpiący na PAH wykazują się podwyższonym poziomem endoteliny. Badacze odkryli, że zbyt wysoki poziom endoteliny może powodować sztywnienie komórek krwi. W takim przypadku krew z większą trudnością przepływa przez stwardnione komórki krwi, co może wpływać na pracę serca7.

O BADANIU MERIT-11

Badanie MERIT-1 (macitentan w leczeniu nieoperacyjnego przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego) to prospektywne, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą, wieloośrodkowe badanie z grupą porównawczą pozwalające na ocenę wydajności, bezpieczeństwa i tolerancji 10 mg macitentanu u pacjentów ciepiących na nieoperowalną formą CTEPH.

W badaniu MERIT-10 80 nieoperowalnych pacjentów poddano randomizacji w stosunku 1 do 1 do dwóch grup leczonych (macitentan 10 mg lub placebo) w okresie 24 tygodni. Badanie rozpoczęło się w sierpniu 2014 r. i zakończyło we wrześniu roku 2016. Pacjenci cierpiący na symptomatyczną formę schorzenia PH według klasy funkcjonalnej Światowej Organizacji Zdrowia III lub IV w podstawie mogli przyjmować terapię wspierającą w trakcie badania, w tym inhibitory PDE5 lub doustne lub wdychane prostanoidy. Wszyscy pacjenci objęci badaniem przeszli niezależne oceny operacyjności na podstawie oceny lokalnych lub scentralizowanych komisji lekarskich.

Po 16 tygodniach leczenia u pacjentów przyjmujących macitentan zanotowano znaczne obniżenie PVR w porównaniu do grupy otrzymującej placebo (średnie [SD] niższe od podstawy o –206 [450,4] dyn·s/cm5 vs. –86 [301,5]; p=0.041). Zaobserwowana wydajność była na tym samym poziomie we wszystkich podgrupach, w tym u pacjentów otrzymujących terapię wspierającą PAH w podstawie (61% pacjentów), w tym inhibitory PDE5 (59% pacjentów).

Badanie wykazało także znaczący pozytywny wpływ macitentan w porównaniu do placebo w zakresie kondycji. Po 24 tygodniach od rozpoczęcia leczenia średnia zmiana w wyniku 6MWD w porównaniu do podstawy wyniosła dodatkowych 35 metrów przy zastosowaniu macitentanu i 1 metr przy placebo. Średnia najwyższych kwadratów wzrostu wyniku 6MWD w tygodniu 24 wyniosła 34 metry między macitentanem a placebo (95%, CL: 2,9, 65,2 m, p=0.03).

Macitentan był dobrze tolerowany w tej grupie pacjentów, a bezpieczeństwo było na ogół spójne z profilem bezpieczeństwa macitentanu z poprzednich badań klinicznych. Najczęściej zgłaszanym (≥10%) efektem niepożądanym występującym przy wyższym stężeniu macitentanu w porównaniu do placebo były obrzęki obwodowe (23% do 10%) i spadek hemoglobiny (15% do 0%).

O OPSUMIT (macitentan)

OPSUMIT to podawany doustnie antagonista receptorów endoteliny opracowany w specjalnym procesie opracowywania leków w laboratoriach firmy Actelion.

W USA lek OPSUMIT zalecany jest w leczeniu PAH, schorzenia sklasyfikowanego w grupie I Światowej Organizacji Zdrowia w celu spowolnienia postępów choroby4.

Postęp choroby może prowadzić do: zgonu, powstania dożylnych lub podskórnych prostanoidów lub pogorszenia obrazu klinicznego PAH (skrócony dystans 6-minutowego spaceru, poważniejsze symptomy PAH oraz potrzeba dodatkowego leczenia PAH). Lek OPSUMIT zmniejsza także potrzebę hospitalizacji przy PAH4.

Skuteczność leku została potwierdzona w długofalowym badaniu na pacjentach z PAH, których symptomy według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia należały do grupy II i III i leczone były średnio przez 2 lata. Pacjenci otrzymali leczenie monoterapeutyczne lekiem OPSUMIT lub w połączeniu z inhibitorami PDE5 lub wdychanymi prostanoidami. Pacjenci cierpieli na idiopatyczne lub dziedziczne PAH (57%), PAH wywołane przez zaburzenia tkanki łącznej (31%) lub PAH wywołane przez wrodzone schorzenia serca z leczonymi zastawkami (8%)3.

W Europie lek OPSUMIT jest zalecany jako monoterapia lub w połączeniu z innymi lekami w długofalowym leczeniu PAH u dorosłych pacjentów z symptomami należącymi do grupy II do III według Światowej Organizacji Zdrowia. Wydajność została potwierdzona wśród pacjentów cierpiących na PAH, w tym w odmianach idiopatycznych i dziedzicznych choroby, PAH wywołanym zaburzeniami tkanki łącznej i PAH powiązanym z leczonymi wrodzonymi schorzeniami serca8.

Lek OPSUMIT wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem wywołania poważnych wad wrodzonych, dlatego też nie zaleca się jego stosowania w ciąży. W USA lek OPSUMIT podlega dystrybucji w ramach strategii oceny i ograniczania ryzyka (REMS)3.

O ACTELION

W czerwcu 2017 r. firma Actelion stała się częścią rodziny firm Janssen Pharmaceutical Companies koncernu Johnson & Johnson. Leki firmy Actelion przyczyniają się do poszerzania i wzmacniania portfolio leków firmy Janssen przez wiodące, zróżnicowane leki rynkowe i obiecujące składniki w zaawansowanych stadiach rozwoju. Firma Janssen dodała nadciśnienie płucne do obszarów pracy w celu utrzymania wiodącej pozycji firmy Actelion wypracowanej w tym bardzo ważnym polu.

O JANSSEN PHARMACEUTICAL COMPANIES KONCERNU JOHNSON & JOHNSON

W rodzinie firm Janssen Pharmaceutical Companies koncernu Johnson & Johnson pracujemy nad utworzeniem świata bez chorób. Zmieniamy życie przez odkrywanie nowych i lepszych sposobów na zapobieganie, przerywanie, leczenie i całkowite wyleczanie z chorób i właśnie to nas inspiruje do działania. Łączymy najlepszych ekspertów i podążamy za najbardziej obiecującymi innowacjami. Jesteśmy rodziną Janssen. Współpracujemy z całym światem na korzyść zdrowia wszystkich ludzi. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.janssen.com. Zapraszamy do obserwowania naszej firmy w serwisach www.twitter.com/JanssenUS i www.twitter.com/JanssenGlobal.

Actelion, firma wiodąca na polu nadciśnienia płucnego, należy do rodziny firm Janssen Pharmaceutical Companies koncernu Johnson & Johnson. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.actelion.com. Zapraszamy do obserwowania firmy: @actelion_com.

