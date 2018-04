Spoločnosť Actelion predkladá Americkému úradu pre potraviny a lieky dodatočnú žiadosť o registráciu nového lieku OPSUMIT® (macitentan) na liečbu chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzie (CTEPH)

Žiadosť sa odvoláva na výsledky klinického skúšania MERIT-1, ktoré dokazujú výrazné zlepšenie v primárnych aj v sekundárnych konečných ukazovateľoch PVR a 6MWD v porovnaní so základnou terapiou. Pacienti dobre tolerovali OPSUMIT a jeho bezpečnosť bola vo všeobecnosti konzistentná so bezpečnostným profilom OPSUMIT-u známym z predchádzajúcich klinických skúšaní.1 Výsledky skúšania boli prezentované počas konferencie Americkej torakálnej spoločnosti (ATS) 2017 a Európskej respiračnej spoločnosti (ERS) 2017 a boli tiež publikované v časopise The Lancet Respiratory Medicine.

Značný počet (skoro 40%) pacientov trpiacich na CTEPH je považovaný za neoperovateľný a súčasné farmakologické možnosti liečby sú obmedzené u týchto pacientov len na jednu terapiu. Klinické skúšanie MERIT-1 prináša prvé dáta z randomizovaného kontrolného skúšania, ktorého sa zúčastnili pacienti s kombinovanou terapiou, riešiace kľúčové výzvy u pacientov s CTEPH.

MUDr. Martin Fitchet, vedúci globálnej skupiny pre výskum a vývoj spoločnosti Actelion Pharmaceuticals Ltd, pri tejto príležitosti povedal: „Neoperovateľná chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia má zlú prognózu, ak zostáva neliečená. V spoločnosti Actelion sme odhodlaní nachádzať nové spôsoby liečby pre pacientov s pľúcnou hypertenziou na celom svete a veríme, že táto registrácia môže priniesť nové terapeutické možnosti pre pacientov trpiacich neoperovateľným typom CTEPH v Spojených štátoch amerických. Aj tento najnovší míľnik je pokračovaním 20-ročnej tradície spoločnosti Actelion v oblasti prelomových inovácií súvisiacich s touto obmedzujúcou chorobou."

OPSUMIT je orálne podávaný antagonista endotelínových receptorov (ERA) v súčasnosti schválený na liečbu PAH (WHO Skupina I) pri oddialení progresie choroby a hospitalizácie v USA.3

Upozornenia týkajúce sa výhľadových vyhlásení

Táto správa zahŕňa „výhľadové vyhlásenia" v zmysle novely Zákona Spojených štátov o vedení sporov pri obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995 v súvislosti s liekom OPSUMIT (macitentan), orálne podávaným antagonistom endotelínových receptorov (ERA), ktorý je v súčasnosti schválený v USA na liečbu PAH (WHO Skupina I) na oddialenie progresie choroby a hospitalizácie. Upozorňujeme čitateľov, aby sa nespoliehali na tieto výhľadové vyhlásenia. Sú totiž založené na súčasných očakávaniach budúcich udalostí. Ak sa východiskové predpoklady ukážu byť nesprávne alebo sa naplnia známe či neznáme obavy alebo neistoty, skutočné výsledky sa môžu podstatne odlišovať od očakávaní a predpokladov spoločnosti Actelion Pharmaceuticals Ltd, ktorejkoľvek inej spoločnosti Janssen Pharmaceutical Companies a/alebo skupiny Johnson & Johnson. Riziká a neistoty zahŕňajú medziiným: výzvy a neistoty súvisiace s výskumom a vývojom produktu vrátane neistoty klinického úspechu a získania regulačných oprávnení, neistoty komerčného úspechu, výrobné problémy a omeškania, konkurenciu, vrátane technologických pokrokov, nové produkty a patenty konkurencie, výzvy súvisiace s patentami, problémy týkajúce sa účinnosti alebo bezpečnosti produktu, ktoré majú za následok stiahnutie výrobku alebo regulačné opatrenia, zmeny v správaní a výdavkových štruktúrach odberateľov produktov a služieb zdravotnej starostlivosti, zmeny platných zákonov a nariadení vrátane globálnych reforiem zdravotnej starostlivosti a trendy smerujúce k obmedzeniu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Podrobný zoznam a popisy týchto rizík, neistôt a ďalších nájdete vo výročnej správe skupiny Johnson & Johnson na formulári 10-K za fiškálny rok končiaci 31. decembrom 2017, vrátane odsekov označených ako „Upozornenie týkajúce sa výhľadových vyhlásení" a „Položka 1A. Rizikové faktory" a v následných štvrťročných správach spoločnosti na formulári 10-Q a iných dokumentoch predložených Komisii pre cenné papiere a burzu. Kópie týchto dokumentov nájdete online na www.sec.gov, www.jnj.com alebo na vyžiadanie od spoločnosti Johnson & Johnson. Predstavitelia spoločností Janssen Pharmaceutical Companies a skupiny Johnson & Johnson nemajú povinnosť aktualizovať akékoľvek výhľadové vyhlásenie v dôsledku nových informácií alebo budúcich udalostí či vývoja.

Poznámka pre redaktora

O CHRONICKEJ TROMBOEMBOLICKEJ PĽÚCNEJ HYPERTENZII (CTEPH)

CTEPH je špecifická forma pľúcnej hypertenzie (PH) spôsobená chronickou obštrukciou pľúcnych artérií. Obštrukcia môže byť dôsledkom krvných zhlukov, ktoré sa zachytia na stenách pľúcnych artérií. Výstelka pľúcnych artérií na základe toho začne tvoriť nadbytočné tkanivo okolo zhlukov a transformovať ho do fibrotického jazvového tkaniva prilepeného na steny artérií. Vytvára sa tak blokáda, ktorá zabraňuje prietoku krvi, zvyšuje krvný tlak, spôsobuje pľúcnu hypertenziu a chronickú záťaž pravej strany srdca – s rizikom jej zlyhania v priebehu času.4 CTEPH je progresívne ochorenie diagnostikované každý rok približne 1 600 novým pacientom v USA.5

Pľúcna trombendarterektómia (PEA) zostáva liečbou prvej línie pre CTEPH. Niektorí pacienti trpiaci na CTEPH nie sú operovateľní kvôli povahe ochorenia, lokalite trombu alebo iným komorbiditám. Je preto potrebné hľadať nové spôsoby liečby pre túto skupinu pacientov.6

O ANTAGONISTOCH ENDOTELÍNOVÝCH RECEPTOROV (ERA)

Macitentan je orálny antagonista endotelínových receptorov, ktorý pomáha pacientom s PAH blokovať účinky nadbytočného endotelínu. Endotelín sa prirodzene vyskytuje v tele ako chemická látka zúčastňujúca sa krvného obehu.3

Pacienti trpiaci na PAH však majú vyššie hladiny endotelínu, než je bežné. Výskumami sa zistilo, že priveľa endotelínu môže spôsobovať zužovanie krvných ciev. Prietok krvi cez takto zúžené cievy je obmedzený, čo môže ovplyvniť činnosť srdca.7

O KLINICKOM SKÚŠANÍ MERIT-11

MERIT-1 (Macitentan v liečbe neoperovateľnej chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzie) je prospektívne, randomizované, placebom kontrolované, dvojito zaslepené, multicentrické klinické skúšanie s paralelnými skupinami fázy 2 s cieľom posúdiť účinnosť, bezpečnosť a tolerovateľnosť 10 mg macitentanu u pacientov s neoperovateľnou CTEPH.

V rámci skúšania MERIT-1 bolo 80 neoperovateľných pacientov randomizovaných v pomere 1:1 do 2 terapeutických skupín (macitentan 10mg alebo placebo) v rámci obdobia 24 týždňov. Klinické skúšanie začalo v auguste 2014 a skončilo v septembri 2016. Pacienti so symptomatickým PH vo WHO funkčnej triede (FC) III alebo IV vo východiskovom štádiu, mohli dostávať základnú terapiu PH počas celého trvania skúšania, vrátane inhibítorov PDE5 alebo orálne/inhalačne podávaných prostanoidov. Všetci pacienti zaradení do klinického skúšania podstúpili nezávislé posúdenie operovateľnosti miestnymi alebo centrálnymi hodnotiacimi komisiami.

Po 16 týždňoch liečby došlo k výraznému zníženiu pľúcnej vaskulárnej rezistencie na macitentan v porovnaní s placebom (priemer [SD] pokles od východiska –206 [450,4] dyn·s/cm5 vs. –86 [301.5]; p=0,041). Pozorovaná účinnosť bola konzistentná vo všetkých podskupinách vrátane pacientov, ktorý dostávali základnú špecifickú terapiu pre PAH vo východiskovom štádiu (61% pacientov), vrátane inhibítorov PDE5 (59% pacientov).

Klinické skúšanie tiež ukázalo významný pozitívny účinok macitentanu na záťažovú kapacitu v porovnaní s placebom. Po 24 týždňoch liečby sa v skupine macitentanu dosiahla priemerná zmena o 35 metrov v teste 6MWD oproti východiskovej situácii a v placebo skupine len 1 meter. Nárast priemeru najmenších štvorcov v teste 6MWD v 24. týždni bol 34 metrov medzi skupinou macitentanu a placeba (95%, CL: 2.9, 65,2 m; p=0,03).

Macitentan bol u tejto pacientskej populácie dobre tolerovaný a bezpečnosť bola vo všeobecnosti konzistentná s bezpečnostným profilom macitentanu známym z predchádzajúcich klinických skúšaní. Medzi najčastejšie (≥10%) uvádzané nežiaduce účinky, ktoré sa objavili s vyššou frekvenciou u macitentanu ako v prípade placeba patrí periférny edém (23% vs. 10,0%) a pokles hemoglobínu (15% vs. 0%).

O lieku OPSUMIT (macitentan)

OPSUMIT, orálne užívaný antagonista endotelínových receptorov, je výsledkom cieleného procesu objavovania lieku v laboratóriách spoločnosti Actelion.

V USA je liek OPSUMIT indikovaný na liečbu PAH, WHO Skupina I na oddialenie progresie ochorenia.4

Progresia ochorenia zahŕňa: smrť, iniciáciu intravenózne (IV) alebo subkutánne podávaných prostanoidov alebo klinické zhoršenie PAH (pokles vo vzdialenosti prejdenej za 6-minút, zhoršené symptómy PAH a potreba ďalšej liečby PAH). OPSUMIT tiež redukuje potrebu hospitalizácie v súvislosti s PAH.4

Účinnosť u pacientov s PAH bola dokázaná v rámci longitudinálnej štúdie, pričom väčšina pacientov vykazovala symptómy WHO FC II-III priemerne po dobu 2 rokov. Pacienti podstúpili liečbu OPSUMIT-om v monoterapii alebo v kombinácii s inhibítormi PDE5 alebo s prostanoidmi podávanými inhalačne. Pacienti mali buď idiopatickú alebo dedičnú PAH (57%), PAH spôsobenú chorobami spojivových tkanív (31%) alebo PAH spôsobenú vrodenými srdcovými chorobami s korekciou skratov (8%).3

V Európe je OPSUMIT indikovaný ako monoterapia alebo v kombinácii na dlhodobú liečbu PAH u dospelých pacientov WHO funkčnej triedy (FC) II až III. Účinnosť bola preukázaná u pacientov s PAH vrátane idiopatickej aj dedičnej PAH, PAH spojenej s chorobami spojivových tkanív a PAH súvisiacich s korekciou jednoduchej vrodenej srdcovej choroby.8

OPSUMIT s vysokou pravdepodobnosťou spôsobuje závažné vrodené choroby. Nesmie sa preto užívať v tehotenstve. V USA je OPSUMIT distribuovaný v rámci stratégie posudzovania a znižovania rizika (REMS).3

O SPOLOČNOSTI ACTELION

V júni 2017 sa spoločnosť Actelion stala súčasťou spoločností Janssen Pharmaceutical Companies skupiny Johnson & Johnson. Lieky od spoločnosti Actelion pomohli rozšíriť a posilniť portfólio skupiny Janssen o vyhľadávané, špecifické a sľubné zlúčeniny použiteľné v neskorých štádiách. Janssen pridal pľúcnu hypertenziu ako ďalšiu terapeutickú oblasť, na ktorú sa zameriava s cieľom udržať popredné postavenie, ktoré Actelion vybudoval v tejto dôležitej terapeutickej oblasti.

O SPOLOČNOSTIACH JANSSEN PHARMACEUTICAL COMPANIES SKUPINY JOHNSON & JOHNSON

V spoločnostiach Janssen Pharmaceutical Companies skupiny Johnson & Johnson sa snažíme vytvoriť svet bez chorôb. Inšpiráciou je pre nás premena ľudských životov novými a lepšími spôsobmi prevencie, zachytenia choroby a jej liečby. Pracujeme s tými najlepšími a prinášame sľubné vedecké výsledky. Sme Janssen. Spolupracujeme so svetom, aby sme priniesli zdravie všetkým. Viac informácií nájdete na: www.janssen.com. Sledujte nás na: www.twitter.com/JanssenUS a www.twitter.com/JanssenGlobal.

Actelion, líder v pľúcnej hypertenzii, je súčasťou spoločnosti Janssen Pharmaceutical Companies skupiny Johnson & Johnson. Viac informácií nájdete na: www.actelion.com. Sledujte nás na @actelion_com

ODKAZY

Ghofrani HA, et al. Lancet Respir Med. 2017;5(10):785–794. Oszu S, Cinarka H. Pulm Circ. 2013;3(2):341–344. OPSUMIT (macitentan) full Prescribing Information. Actelion Pharmaceuticals US, Inc. Medrek S, Safdar Z. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2016;12(4):195–198. Delcroix M, et al. Ann Am Thorac Soc. 2016;13(3):S201–206. Kim NHS. Proc Am Thorac Soc. 2006;3:584–588. Goraca A, et al. Endocr Regul.2002;36:161-167. OPSUMIT (macitentan) Summary of Product Characteristics. Actelion Registration Ltd.

Kontakt pre médiá David Keown Office: +41 61-565-8980 Cell: +44 7973-824-614 DKeown@its.jnj.com Kontakt pre médiá Tina Kitt Office: +41 61-565-5213 Cell: +41 792-198-643 CKitt@its.jnj.com Kontakt pre investorov Lesley Fishman Office: +1 732-524-3922 LFishma@its.jnj.com Kontakt pre investorov Joseph J. Wolk Office: +1 732-524-1142 JWolk2@its.jnj.com

SOURCE Actelion Ltd.