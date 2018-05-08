UEFA и Pepsi® придумали «новые правила» для Церемонии открытия финала Лиги чемпионов УЕФА от Pepsi

В ходе третьей - и чрезвычайно популярной, - «Церемонии открытия финала ЛЧ УЕФА от Pepsi» Дуа Липа наполнит поистине глобальную арену звуками музыки, объединив миры спорта и развлечений воедино и принеся фанатам игры незабываемые впечатления - вне зависимости от того, находятся ли они стадионе или следят за происходящим у экранов телевизоров. Дуа Липа - обладательница рекорда как самая молодая солистка, получившая миллиард просмотров на YouTube, и самая популярная исполнительница на Spotify, - представит публике хиты из своего новейшего альбома, включая композиции «IDGAF» и «New Rules», ставшие платиновыми в 18 странах мира. На сегодняшний день, в мире продано уже свыше 2,2 млн. копий звездного альбома исполнительницы и 17 млн. ее синглов.

Дуа Липа отметила: «Для меня большая честь получить от УЕФА и Pepsi приглашение выступить на «Церемонии открытия финала Лиги чемпионов» - это поистине уникальная возможность. С нетерпением жду возможности выйти на сцену перед поклонниками и стать частью столь волнительного мероприятия. Я планирую сделать свое выступление просто-таки незабываемым!»

В этом году финал состоится на территории НСК «Олимпийский» в Киеве в субботу, 26 мая. Прямая трансляция матча будет вестись в 220 странах и регионах по всему земному шару.

«Как бренд, уходящий корнями в мир музыки и футбола, Pepsi стремится разделить с футбольными фанатами их любовь к этому потрясающему виду спорта и позволить им погрузиться в игру как можно глубже. И участие столь популярной звезды в одном из самых значимых спортивных событий мира поможет нам достичь этой цели, - отметила Наталья Филиппосьянц (Natalia Filippociants), старший маркетинговый директор по международным торговым маркам Pepsi подразделения PepsiCo. Global Beverage Group. - Дуа Липа - феноменальный исполнитель и мы очень рады, что именно она будет заводить публику в преддверии столь волнующего для всех поклонников футбола момента, который мы все так любим и ждем».

Наряду с постоянной спонсорской поддержкой Лиги чемпионов УЕФА PepsiCo представила свою глобальную кампанию «LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL.» при участии плеяды звезд футбола мировой величины: Лионеля Месси, Марсело Виейры, Тони Крооса, Карли Ллоуд и Деле Алли. Международная рекламная кампания объединяет мир искусства и спорта, буквально пробуждая самые прекрасные моменты игры к жизни - как на поле, так и за его пределами. Кампания включает энергичный телевизионный рекламный ролик и уникальный дизайн упаковки продукции бренда, созданный художниками из родных стран каждого звездного игрока.

Ги-Лоран Эпштейн (Guy-Laurent Epstein), маркетинговый директор UEFA Events SA, прокомментировал: «Мы рады сотрудничать с нашим партнером Pepsi в подготовке Церемонии открытия финала Лиги чемпионов-2018. Это мероприятие мы организуем совместно вот уже третий год подряд. Имя Pepsi является синонимом единения музыки, спорта и развлечений, и предстоящая церемония станет отличным поводом, чтобы в очередной раз продемонстрировать наши безграничные возможности. Для нас большая честь приветствовать Дуа Липа в Киеве. Ее потрясающая энергия гарантирует публике поистине незабываемые впечатления в преддверии решающего матча для европейского клубного футбола».

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.facebook.com/ChampionsLeague и официальные страницы Pepsi в сети Facebook. Присоединяйтесь к онлайн-диалогу с хэштэгом #LOVEITLIVEIT.

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Nicole.Tronolone@pepsico.com

О компании PepsiCo

Потребители в 200 странах мира ежедневно употребляют миллиард единиц продукции PepsiCo. В 2017году чистая прибыль компании от портфеля напитков и продуктов питания торговых марок Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker и Tropicana превысила 63 млрд. долл. США. В ассортименте продукции компании представлены 22 торговых марки, ежегодный объем розничных продаж каждой из которых превышает 1 млрд. долл. США.

В основе деятельности PepsiCo лежит принцип «Ответственно к цели» (Performance with Purpose) – наша неизменная уверенность в том, что успех компании неразрывно связан с самодостаточным и устойчивым развитием окружающего нас мира. Мы убеждены, что непрерывное усовершенствование нашей продукции, принятие на себя ответственности за защиту нашей планеты и предоставление людям по всему миру новых возможностей служат зароком успешной глобальной деятельности компании PepsiCo, приносящей долгосрочную пользу и ценность обществу и нашим акционерам. Для получения более подробной информации посетите www.pepsico.com .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/686556/PepsiCo_UEFA_Opening_Ceremony.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/686555/PepsiCo_Dua_Lipa.jpg

SOURCE PepsiCo

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