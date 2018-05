L'UEFA et Pepsi® annoncent l'interprétation de « New Rules » lors de la cérémonie d'ouverture de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA présentée par Pepsi

À l'occasion de la troisième édition de la « cérémonie d'ouverture de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA présentée par Pepsi », évènement très attendu, Dua Lipa sera véritablement sur le devant de la scène internationale où les univers de la musique, du divertissement et du sport convergeront pour offrir une expérience inoubliable aux supporteurs où qu'ils soient, au stade ou chez eux, devant leur poste. Dua Lipa détient le record de la plus jeune artiste solo féminine à avoir obtenu un milliard de visionnages sur YouTube et elle est actuellement l'artiste féminine la plus écoutée sur Spotify à l'échelle planétaire. Elle interprétera les tubes de son dernier album, dont « IDGAF » et « New Rules », qui est d'ores et déjà disque de platine dans 18 pays. Cette superstar mondiale a vendu plus de 2,2 millions d'exemplaires de son album et 17 millions de singles dans le monde entier.

Dua Lipa a déclaré : « J'ai eu le plaisir d'être invitée par l'UEFA et Pepsi à participer à la 'cérémonie d'ouverture de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA'. C'est une occasion unique. J'ai hâte de me retrouver devant les supporteurs et de participer à un évènement aussi emblématique. Je compte bien offrir un spectacle inoubliable ! »

Cette année, la finale se disputera au stade NSC Olimpiyskiy de Kiev, le samedi 26 mai. Elle sera diffusée dans plus de 220 pays et régions du globe.

« Marque ancrée à la fois dans la musique et le football, Pepsi souhaite célébrer la passion et la ferveur des supporteurs et leur permettre de vivre le jeu d'une manière inédite. Inviter l'une des stars de la musique les plus en vogue à l'un des plus grands rendez-vous sportifs au monde s'inscrit dans cette volonté », a déclaré Natalia Filippociants, directrice principale du marketing, Global Pepsi Trademark, Global Beverage Group, PepsiCo. « Dua Lipa est une artiste stupéfiante et nous avons hâte de la voir mettre tout le monde debout pendant un moment de communion mondiale, aussi grisant pour le jeu que nous aimons tous et que nous vivons tous. »

Non seulement PepsiCo est un sponsor de longue date de la Ligue des champions de l'UEFA, mais Pepsi a aussi lancé sa campagne mondiale « LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL. » (Le football. Aimez-le. Vivez-le.), illustrée par un groupe de footballeurs qui comptent parmi les plus prestigieux de la planète : Leo Messi, Marcelo, Toni Kroos, Carli Lloyd et Dele Alli. Cette campagne internationale conjugue l'art et le sport pour donner vie à ce beau jeu, sur le terrain et en dehors. Elle a produit un nouveau spot télé mondial plein de vitalité ainsi que des emballages personnalisés qui ont été conçus par des artistes natifs du même pays que chaque joueur concerné.

Guy-Laurent Epstein, directeur du marketing d'UEFA Events SA, a commenté à ce sujet : « Nous sommes très heureux de collaborer avec notre partenaire Pepsi à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2018. C'est la troisième année consécutive que nous travaillons ensemble. Pepsi est synonyme d'alliance heureuse entre musique, divertissement et sport, et l'évènement de cette année marquera un grand rendez-vous. Nous sommes ravis d'accueillir Dua Lipa à Kiev. Elle électrisera la foule avec son énergie et offrira le spectacle parfait juste avant le coup d'envoi de la finale de football disputée entre clubs européens ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.facebook.com/ChampionsLeague et sur les pages Facebook officielles de Pepsi dans le monde entier. Rejoignez la conversation en ligne via #LOVEITLIVEIT.

