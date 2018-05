UEFA e Pepsi® anunciam "New Rules" para a cerimônia de abertura da final da Liga dos Campeões da UEFA apresentada pela Pepsi

No terceiro ano da altamente esperada "Cerimônia de Abertura da Final da Liga dos Campeões da UEFA apresentada pela Pepsi", Dua Lipa vai subir em um palco verdadeiramente global, com a combinação dos mundos da música, do entretenimento e do esporte, para proporcionar aos torcedores uma experiência inesquecível, estejam eles no estádio ou assistindo pela televisão em casa. Dua Lipa, que detém o recorde de cantora solo mais jovem a atingir 1 bilhão de visualizações no YouTube e é, atualmente, a cantora mais ouvida em transmissão contínua (streaming) no Spotify, irá apresentar sucessos de seu último álbum, como "IDGAF" e "New Rules", que ganhou o Disco de Platina em 18 países. O álbum da superestrela global vendeu mais de 2,2 milhões de cópias e 17 milhões de singles em todo o mundo.

Dua Lipa disse: "Fiquei muito honrada com o convite da UEFA e da Pepsi para me apresentar na 'Cerimônia de Abertura da Final da Liga dos Campões da UEFA'. É uma oportunidade única na vida. Não posso esperar por me colocar diante dos torcedores e participar desse evento tão estimulante. Estou planejando fazer uma apresentação inesquecível".

A final deste ano será jogada no NSC Olimpiyskiy Stadium (Estádio Olímpico do Complexo Esportivo Nacional) de Kiev, em 26 de maio (sábado) e será transmitida para 220 países e territórios.

"Marca enraizada na música e no futebol, a Pepsi objetiva celebrar a paixão e o amor dos torcedores e possibilitar a eles viver o jogo como nunca antes. Levar uma das mais bem-sucedidas estrelas da música para um dos maiores eventos esportivos do mundo irá fazer exatamente isso", disse a diretora sênior de marketing da Global Pepsi Trademark da Global Beverage Group da PepsiCo, Natalia Filippociants. "Dua Liga é uma cantora fenomenal e estamos ansiosos para vê-la levantar todos os torcedores antes desse momento global tão emocionante do jogo que todos amamos e vivemos".

Além do contínuo patrocínio pela PepsiCo da Liga dos Campões da UEFA, a Pepsi lançou sua campanha global "LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL." ("Ame-o. Viva-o. Futebol."), estrelada por uma seleção de craques de futebol internacionais como Leo Messi, Marcelo, Toni Kroos, Carli Lloyd e Dele Alli. A campanha global conecta arte e esporte para dar vida ao belo jogo – dentro e fora do campo – e é acompanhada por um novo comercial de TV global estimulante e ilustrações on-pack personalizadas por artistas do país de origem de cada jogador.

O diretor de marketing da UEFA Events AS, Guy-Laurent Epstein, declarou: "Estamos muito satisfeitos com a colaboração com a nossa parceira Pepsi para a Cerimônia de Abertura da Final da Liga dos Campeões da UEFA de 2018 pelo terceiro ano consecutivo. A Pepsi é sinônimo da combinação de música, entretenimento e esporte e o evento deste ano está destinado a ser uma grande ocasião. Estamos estimulados por poder levar Dua Lipa para Kiev. Sua energia irá proporcionar ao público o desempenho perfeito momentos antes de o jogo máximo dos clubes de futebol europeus começar".

Para obter mais informações, visite https://www.facebook.com/ChampionsLeague e as páginas oficiais da Pepsi no Facebook em todo o mundo. Participe da conversação on-line com #LOVEITLIVEIT.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONTATE:

Nicole.Tronolone@pepsico.com

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são desfrutados por consumidores mais de um bilhão de vezes por dia, em mais de 200 países e territórios de diversas partes do mundo. A PepsiCo gerou mais de US$ 63 bilhões em receitas líquidas em 2017, impulsionadas por um portfólio complementar de alimentos e bebidas, que inclui os produtos Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker e Tropicana. O portfólio de produtos da PepsiCo contém uma ampla variedade de alimentos e bebidas agradáveis, incluindo 22 marcas que geram mais de US$ 1 bilhão cada uma em vendas anuais estimadas no varejo.

No coração da PepsiCo está o lema "Performance com propósito" – nossa convicção fundamental de que o sucesso de nossa empresa está inextricavelmente ligado à sustentabilidade do mundo a nossa volta. Acreditamos que melhorar continuamente os produtos que vendemos, operar responsavelmente para proteger nosso planeta e capacitar as pessoas em todo o mundo habilita a PepsiCo a operar uma empresa global bem-sucedida, que cria valor de longo prazo para a sociedade e seus acionistas. Para mais informações, visite www.pepsico.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/686556/PepsiCo_UEFA_Opening_Ceremony.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/686555/PepsiCo_Dua_Lipa.jpg

FONTE PepsiCo

SOURCE PepsiCo

Related Links

http://www.pepsico.com