По всему миру уже продано свыше одно миллиона смартфонов Honor 10

News provided by

Honor

11:39 ET

В скором времени приобрести Honor 10 можно будет и на других рынках

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 23 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Молодой и инновационный бренд смартфонов Honor сегодня сообщил, что продажи недавно представленной флагманской модели Honor 10 уже превысили один миллион единиц. И это - всего лишь спустя месяц после презентации смартфона на рынке Китая и неделю после глобального запуска в Лондоне.

Honor_10_over_1M
Honor_10_over_1M
Fans_Get_Hands_on_with_Honor_10
Fans_Get_Hands_on_with_Honor_10
Honor_10_over_1M Fans_Get_Hands_on_with_Honor_10

Подобный рекордный показатель был достигнут на рынках, где Honor 10 поступил в продажу после глобального выпуска 15 мая этого года. В Великобритании эта модель уже стала бестселлером Amazon UK в категории «Неблокированные телефоны». В России около 500 поклонников бренда выстроились в очередь перед дверями магазина Honor в проливной дождь, чтобы первыми заполучить желанный гаджет.

За первую неделю мировых продаж количество проданных Honor 10 удвоило рекорд, поставленный предыдущей моделью Honor 9. На официальном сайте бренда - Hihonor, - еще одном канале онлайн-продаж, - весь подготовленный запас смартфонов был продан всего за неделю после выпуска на рынки каждой из пяти стран, где он поступил в продажу, - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании.

В ближайшие дни и недели Honor 10 появится на прилавках магазинов и в других странах мира, включая Центральную и Восточную Европу, Скандинавию и Ближний Восток. На этой неделе презентация новинки уже прошла в нескольких странах Юго-Восточной Азии. В скором времени стартуют продажи в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах. Следите за нашими новостями не на забудьте посетить веб-сайт Hihonor, чтобы приобрести собственный Honor 10!

Краткий обзор ключевых характеристик Honor 10:

Камера AI 2.0

  • Задняя камера 24 МП + 16 МП с независимым встроенным процессором NPU и первой в отрасли технологии семантической сегментации изображения.
  • Фронтальная камера 24 МП, также оснащенная технологией AI 2.0.

Авангардный дизайн

  • 15 слоев трехмерного стекла на тыльной поверхности обеспечивают красочное сияние корпуса под любым углом зрения при естественном освещении или в тени.
  • Смартфон Honor 10 поставляется в потрясающих цветовых вариациях – Phantom Blue и Phantom Green.[1] Эти две уникальных расцветки были созданы специалистами Paris Aesthetics Center, ожививших креативность и энтузиазм инженеров и дизайнеров Honor.

Прочие функции

  • Фронтальный ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, защищенный стеклом
  • 5,84-дюймовый экран FullView FHD+ с безрамочным дисплеем 19:9
  • 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ/128 ГБ ПЗУ
  • Honor SuperCharge[2] 5В/4,5 А с аккумулятором 3 400 мАч (типовое значение)
  • EMUI 8.1 на базе Android 8.1

О бренде Honor

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов, входящим в состав Huawei Group. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайтwww.hihonor.com или следите за нашими новостями на:

https://www.facebook.com/honorglobal/ 
https://twitter.com/Honorglobal 
https://www.instagram.com/honorglobal/ 
https://www.youtube.com/honorglobal

[1] Модель также поставляется в цветовых вариантах Midnight Black и Phantom Grey.
[2] Исходя из результатов тестирования в лаборатории Honor.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/695630/Honor_10_over_1M.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/695631/Fans_Get_Hands_on_with_Honor_10.jpg  

SOURCE Honor

Related Links

http://www.hihonor.com

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По всему миру уже продано свыше одно миллиона смартфонов Honor 10

News provided by

Honor

11:39 ET