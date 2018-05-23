По всему миру уже продано свыше одно миллиона смартфонов Honor 10

Подобный рекордный показатель был достигнут на рынках, где Honor 10 поступил в продажу после глобального выпуска 15 мая этого года. В Великобритании эта модель уже стала бестселлером Amazon UK в категории «Неблокированные телефоны». В России около 500 поклонников бренда выстроились в очередь перед дверями магазина Honor в проливной дождь, чтобы первыми заполучить желанный гаджет.

За первую неделю мировых продаж количество проданных Honor 10 удвоило рекорд, поставленный предыдущей моделью Honor 9. На официальном сайте бренда - Hihonor , - еще одном канале онлайн-продаж, - весь подготовленный запас смартфонов был продан всего за неделю после выпуска на рынки каждой из пяти стран, где он поступил в продажу, - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании.

В ближайшие дни и недели Honor 10 появится на прилавках магазинов и в других странах мира, включая Центральную и Восточную Европу, Скандинавию и Ближний Восток. На этой неделе презентация новинки уже прошла в нескольких странах Юго-Восточной Азии. В скором времени стартуют продажи в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах. Следите за нашими новостями не на забудьте посетить веб-сайт Hihonor , чтобы приобрести собственный Honor 10!

Краткий обзор ключевых характеристик Honor 10:

Камера AI 2.0

Задняя камера 24 МП + 16 МП с независимым встроенным процессором NPU и первой в отрасли технологии семантической сегментации изображения.

Фронтальная камера 24 МП, также оснащенная технологией AI 2.0.

Авангардный дизайн

15 слоев трехмерного стекла на тыльной поверхности обеспечивают красочное сияние корпуса под любым углом зрения при естественном освещении или в тени.

Смартфон Honor 10 поставляется в потрясающих цветовых вариациях – Phantom Blue и Phantom Green.[1] Эти две уникальных расцветки были созданы специалистами Paris Aesthetics Center, ожививших креативность и энтузиазм инженеров и дизайнеров Honor.

Прочие функции

Фронтальный ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, защищенный стеклом

5,84-дюймовый экран FullView FHD+ с безрамочным дисплеем 19:9

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ/128 ГБ ПЗУ

Honor SuperCharge [2] 5В/4,5 А с аккумулятором 3 400 мАч (типовое значение)

5В/4,5 А с аккумулятором 3 400 мАч (типовое значение) EMUI 8.1 на базе Android 8.1

О бренде Honor

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов, входящим в состав Huawei Group. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.hihonor.com или следите за нашими новостями на:

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[1] Модель также поставляется в цветовых вариантах Midnight Black и Phantom Grey.

[2] Исходя из результатов тестирования в лаборатории Honor.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/695630/Honor_10_over_1M.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/695631/Fans_Get_Hands_on_with_Honor_10.jpg

SOURCE Honor

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http://www.hihonor.com

