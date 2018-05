Ponad milion egzemplarzy Honor 10 sprzedanych

Rekordowy wynik sprzedaży osiągnięto na konkretnych rynkach, na których model Honor 10 jest dostępny do natychmiastowego zakupu po globalnej premierze, która miała miejsce 15 maja. W Wielkiej Brytanii model Honor 10 zyskał miano premierowego bestsellera w portalu Amazon UK w kategorii telefonów bez blokady. W Rosji ponad 500 fanów i klientów ustawiło się w kolejce przed sklepem Honor, by pomimo deszczu dostać najnowszy model.

Ponadto poziom sprzedaży modelu Honor 10 w pierwszym tygodniu po światowej premierze dwukrotnie przebił wynik modelu Honor 9. Na oficjalnej stronie firmy Honor Hihonor, czyli kolejnym kanale zakupów w sieci cały przygotowany zapas urządzeń został wyprzedany w pierwszym tygodniu we wszystkich pięciu krajach, w których telefon był dostępny, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

W najbliższych dniach i tygodniach model Honor 10 zostanie udostępniony w innych krajach i regionach, w tym w środkowej i wschodniej Europie, krajach skandynawskich i na Bliskim Wschodzie. Model zadebiutował także w tym tygodniu na kilku rynkach południowo-wschodnioazjatyckich, a sprzedaż wkrótce rozpocznie się także w Malezji, Tajlandii, Wietnamie i na Filipinach. Zapraszamy do śledzenia aktualizacji i odwiedzin na stronie Hihonor, gdzie można nabyć model Honor 10!

Podsumowanie funkcji modelu Honor 10:

Aparat AI 2.0

24 MP + 16 MP w tylnym aparacie, wsparcie przez niezależnie wbudowany procesor NPU i pierwszą w branży technologię semantycznej segmentacji obrazu;

24 MP w przednim aparacie ze wsparciem technologii AI 2.0.

Awangardowy projekt

15 warstw szkła 3D z tyłu, błyszczące kolory pod każdym kątem w świetle naturalnym i w cieniu;

model Honor 10 daje konsumentom niesamowite połączenie kolorów: Phantom Blue i Phantom Green[1]; te dwa kultowe i przełomowe kolory powstały w Paris Aesthetics Center, gdzie kreatywność i entuzjazm inżynierów i projektantów firmy Honor weszła w życie.

Inne cechy

Ultradźwiękowy czytnik odcisków palców z przodu pokryty szkłem

Ekran FullView FHD+ 5,84 cala z wyświetlaczem 19:9 bez brzegów

4 GB RAM i 64 GB/128 GB ROM

Honor SuperCharge [2] 5V/4.5 A z baterią 3400 mAh (wartość normalna)

5V/4.5 A z baterią 3400 mAh (wartość normalna) EMUI 8.1 na bazie systemu Android 8.1

O Honor

Firma Honor jest wiodącą e-marką należącą do grupy Huawei Group. Zgodnie ze sloganem „For the Brave" marka powstała w celu sprostania potrzebom pokolenia cyfrowego poprzez ofertę produktów zoptymalizowanych w internecie, które zapewniają nieporównywalną satysfakcję użytkownika, zachęcają do podejmowania działań, krzewią kreatywność i dodają młodym siły do realizacji marzeń. To właśnie w ten sposób marka Honor wyróżnia się na tle konkurencji, skupiając się na podkreślaniu własnej odwagi koniecznej do wypracowania nowego podejścia i podjęcia kroków niezbędnych do wprowadzenia na rynek najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

[1] Model dostępny także w kolorach Midnight Black i Phantom Grey.

[2] Na bazie wyników testów w laboratorium Honor.

