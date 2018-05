Honor 10 vendeu mais de 1 milhão de unidades globalmente

Este número recorde de vendas foi alcançado em mercados específicos onde o Honor 10 está imediatamente disponível para compra após o lançamento global em 15 de maio. No Reino Unido, o Honor 10 se tornou o produto recém-lançado mais vendido na Amazon UK na categoria Celular Desbloqueado. Na Rússia, cerca de 500 fãs e clientes chegaram a fazer fila do lado de fora da loja Honor na chuva para colocar as mãos no último lançamento.

Além disso, o volume de vendas global da primeira semana do Honor 10 dobrou o recorde criado pelo Honor 9. No Hihonor, o site oficial da Honor, outro dos canais de compra online, todo o estoque pré-preparado esgotou na primeira semana após o lançamento em cada um dos cinco países em que está disponível, incluindo Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha.

Nos próximos dias e semanas, o Honor 10 estará disponível em outros países/regiões, incluindo Europa Central e do Leste, países nórdicos e Oriente Médio. Também foi lançado em vários países do Sudeste Asiático nesta semana, e as vendas começarão em breve na Malásia, Tailândia, Vietnã e Filipinas. Fique ligado e não se esqueça de visitar Hihonor para conseguir seu Honor 10!

Recapitulação dos principais recursos do Honor 10:

Câmera AI 2.0

Câmera traseira de 24MP + 16MP, com suporte do processador NPU independente embutido e tecnologia de Segmentação de Imagem Semântica, inédita no setor.

A câmera frontal de 24MP também tem suporte à tecnologia AI 2.0.

Design de vanguarda

15 camadas de vidro 3D na parte traseira, e um design que revela um brilho colorido de todos os ângulos, em luz natural e sombra.

O Honor 10 apresenta uma incrível combinação de cores para os consumidores - Phantom Blue, Phantom Green.[1] Estas duas cores icônicas e inovadoras foram criadas no Centro de Estética de Paris , onde a criatividade e o entusiasmo dos engenheiros e designers da Honor ganham vida.

Outras

Sensor de impressão digital ultrassônico de posicionamento frontal sob o vidro

Tela FullView FHD+ de 5,84 polegadas com uma tela sem bordas 19:9

4 GB de RAM e 64 GB/128 GB de ROM

Honor SuperCharge [2] 5V/4.5A com bateria de 3.400 mAh (valor típico)

5V/4.5A com bateria de 3.400 mAh (valor típico) EMUI 8.1 baseado em Android 8.1

Sobre a Honor

A Honor é uma das principais e-brand de smartphones do Grupo Huawei. Em consonância com seu slogan "Para os Corajosos", a marca foi criada para atender às necessidades dos nativos digitais através de produtos otimizados para a internet que oferecem experiência superior ao usuário, inspiram a ação, estimulam a criatividade e capacitam os jovens a realizar seus sonhos. Ao fazer isso, a Honor se destacou, demonstrando sua própria coragem para fazer as coisas de forma diferente e tomar as medidas necessárias para introduzir as mais recentes tecnologias e inovações para seus clientes.

Para mais informações, visite Honor online em www.hihonor.com

[1] Também está disponível em Midnight Black e Phantom Grey.

[2] Baseado nos testes do laboratório da Honor.

FONTE Honor

