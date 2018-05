Le Honor 10 vendu à plus d'1 million d'unités à l'échelle mondiale

Ces ventes record ont été atteintes sur des marchés spécifiques où le Honor 10 est immédiatement disponible à l'achat, suite à son lancement mondial le 15 mai. Au Royaume-Uni, le Honor 10 est devenu le nouveau produit best-seller sur Amazon UK dans la catégorie des téléphones débloqués. En Russie, près de 500 fans et clients ont même fait la queue sous la pluie à l'extérieur de la boutique Honor pour obtenir la toute nouvelle version.

En outre, le volume des ventes mondiales de la première semaine du Honor 10 a doublé le record établi par le Honor 9. Sur Hihonor, site Web officiel de Honor, l'un des autres canaux de vente en ligne, tout le stock préparé à l'avance a été vendu pendant la première semaine suivant le lancement sur chacun des cinq continents sur lesquels le smartphone est disponible, y compris au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, le Honor 10 sera rapidement disponible dans d'autres pays/régions, parmi lesquels l'Europe centrale et orientale, les pays nordiques et le Moyen-Orient. Le smartphone vient également d'être lancé dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est cette semaine, et les ventes débuteront prochainement en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines. Restez informés et n'oubliez pas de vous rendre sur Hihonor pour obtenir votre Honor 10 !

Récapitulatif des caractéristiques principales du Honor 10 :

Appareil photo AI 2.0

Appareil photo arrière 24 MP + 16 MP, doté du processeur NPU indépendamment intégré, et de la première technologie de segmentation sémantique d'image.

Appareil photo avant 24 MP, également doté de la technologie AI 2.0.

Design avant-gardiste

15 couches de verre 3D à l'arrière, et ce design révèle un éclat coloré sous chaque angle, à la lumière naturelle et dans l'ombre.

Le Honor 10 offre aux consommateurs une formidable combinaison de couleurs – baptisées Phantom Blue et Phantom Green.[1] Ces deux couleurs emblématiques et révolutionnaires ont été créées au Centre d'esthétisme de Paris , où la créativité et l'enthousiasme des ingénieurs et designers de Honor se sont révélés.

Autres

Capteur d'empreintes ultrason à l'avant sous une couche de verre

Écran FullView FHD+ de 5,84 pouces, avec un affichage sans cadre 19:9

4 Go de RAM et 64 Go / 128 Go de ROM

Honor SuperCharge [2] 5 V /4,5 A avec une batterie de 3 400 mAh (valeur typique)

5 V /4,5 A avec une batterie de 3 400 mAh (valeur typique) EMUI 8.1 basé sur Android 8.1

À propos d'Honor

Honor est une e-marque de smartphone leader appartenant à Huawei Group. Conformément à son slogan « For the Brave » (pour les plus courageux), la marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique, grâce à des produits optimisés Internet qui offrent des expériences utilisateur supérieures, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. En faisant cela, Honor se démarque et met en avant son propre courage qui est de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

[1] Le smartphone est également disponible en Midnight Black et Phantom Grey.

[2] D'après les tests du laboratoire de Honor.

