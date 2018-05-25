Сегодня официально стартовал международный конкурс Honor 10 Global Theme Design Contest

В этом году участникам Global Theme Design Contest будут вручены премии в категориях Honor Masters Award, Honor Outstanding Award, Honor Brilliance Award, а также семь других крупных наград. Общий размер призового фонда для 133 победителей составит 100 000 долл. США. Оргкомитет конкурса подобрал впечатляющую судейскую комиссию, в которую вошли: Алекс Шади (Alex Schady) (руководитель программ в Fine Art Programme Central Saint Martins), Сяо Юн (Xiao Yong) (профессор Академии художественного дизайна при Центральной академии изящных искусств), Лян Цзюнь (Liang Jun) (главный дизайн-директор по вопросам пользовательского взаимодействия в центре UCD), Александр Плике Гурлитт (Alexandre Plicque Gurlitt) (дизайн-директор Международного центра эстетических исследований в Париже) и другие влиятельные эксперты сферы дизайна, а также президент бренда Honor Джордж Чжао (George Zhao). Для получения дополнительной информации посетите официальный веб-сайт Honor.

Конкурс проводится во взаимодействии с девелоперской программой Huawei Hi-Star, что предоставляет выдающимся дизайнерам тем оформления доступ к официальным маркетинговым каналам Huawei, включая продвижение в приложении Huawei Themes, а также ежемесячное вручение наград за лучшую работу и другие ресурсы для маркетингового продвижения. Организаторы мероприятия надеются, что преимущества этого конкурса помогут каждому дизайнеру воплотить свои мечты в реальность.

В период с 25 мая по 25 июня, в ходе предварительного конкурсного этапа, дизайнерам необходимо лишь подать заявку и свои креативные наброски. Дополнительно на этом этапе можно предоставить анимированный видеоролик и визуальный чертеж. Все дизайнеры, зарегистрировавшиеся до 15 июня, имеют возможность принять участие в обучающем семинаре Huawei Theme Developer Tools, в ходе они смогут получить базовые знания о технологиях и методах создания тем. Для получения дополнительной информации о конкурсном процессе зарегистрируйтесь на официальном веб-сайте Honor.

В 2017 году пользователи 368 миллионов раз скачивали контент из раздела Themes, что позволило увеличить средний доход разработчиков тем оформления на 135 %, а число дизайнеров, получивших прибыль с помощью своих разработок, достигло 90%. Предоставление пользователям широкого спектра тем оформления также открывает возможности для дизайнеров, участвующих в конкурсе, найти путь для карьерного роста в индустрии смартфонов. Привлекая дизайнеров из всех уголков земного шара и давая им возможность проявить свою оригинальность и энергию в создании новой эстетики пользовательских интерфейсов, конкурс оказывает мощное влияние на будущие дизайн-тенденции в сфере мобильного Интернета.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/696439/%E5%8F%91%E7%A8%BF%E5%9B%BE.jpg

SOURCE Honor