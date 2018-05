Der weltweite Wettbewerb um Theme-Designs für das Honor 10 beginnt offiziell heute

Der diesjährige weltweite Wettbewerb um Theme-Designs wird Empfänger des „Honor Masters Award", des „Honor Outstanding Award", des „Honor Brilliance Award" und sieben anderer wichtiger Preise benennen – im Rahmen eines Verleihungssystems von insgesamt 133 Preisempfängern, die zusammen eine Siegprämie von 100.000 US-Dollar erhalten. Ein beeindruckendes Gremium an Preisrichtern wurde gewonnen, darunter Alex Schady (Programmleiter des „Fine Art Programme", Central Saint Martins), Xiao Yong (Professor an der Academy of Art Design, Central Academy of Fine Arts), Liang Jun (Chefdirektor Benutzererfahrungs-Design, UCD Center), Alexandre Plicque Gurlitt (Design-Direktor des Global Aesthetics Research Center in Paris, Frankreich), andere einflussreiche Führungspersönlichkeiten im Design-Feld sowie Honor-President George Zhao. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der offiziellen Website von Honor.

Der Wettbewerb kooperiert auch mit dem „Huawei Developer's Hi-Star Program" – mit dem Ziel, herausragenden Theme-Designern Zugang zu Huaweis offiziellen Marketingkanälen zu gewähren, einschließlich einer Förderung auf der App „Huawei Themes". Daneben gewährt er für die beste Arbeit jedes Monats zusätzliche Förderressourcen. Es wird erhofft, dass die Vorteile des Wettbewerbs jedem der Designer helfen, seine Träume zu verwirklichen.

Im Zeitraum vom 25. Mai bis 25. Juni – der Vorrunde des Wettbewerbs – müssen die Designer nur ihre kreativen Skizzen und Designentwürfe einreichen. Das Einreichen einer Referenz-Videoanimation und des Bilddiagramms sind zu dieser Zeit des Wettbewerbs noch optional. Beachten Sie bitte, dass Designer, die sich vor dem 15. Juni anmelden, das Recht erwerben, an einer Huawei-Schulungs-Session für Theme-Entwickler-Werkzeuge (Huawei Theme Developer Tools) teilzunehmen, auf der nützliche Informationen über Theme-Design-Techniken und -Fertigkeiten vermittelt werden. Weitere Einzelheiten über den Wettbewerb entnehmen Sie bitte der offiziellen Website von Honor.

2017 entfielen auf Themes über 368 Millionen Downloads. Das Durchschnittseinkommen der Theme-Entwickler stieg dadurch um 135 Prozent; die Zahl der Entwickler, die einen Gewinn ausweisen konnten, stieg um 90 Prozent. Indem sie Nutzern facettenreiche gehaltvolle Theme-Erlebnisse bieten, erarbeiten sich die teilnehmenden Designer auch Chancen, in der Smartphone-Branche weiterführende Karrierewege einzuschlagen. Mit seinem Aufruf an Designer in aller Welt, ihre Erfindungsgabe und Energie in neue Benutzeroberflächenästhetik zu investieren, hat der Wettbewerb einen erheblichen Einfluss auf künftige Design-Trends in der mobilen Internet-Nutzung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/696439/%E5%8F%91%E7%A8%BF%E5%9B%BE.jpg

SOURCE Honor