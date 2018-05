Oficjalne rozpoczęcie międzynarodowego konkursu na projekt motywu przewodniego Honor 10

W tym roku w ramach międzynarodowego konkursu na projekt motywu przewodniego wyłonieni zostaną laureaci nagród Honor Masters Award, Honor Outstanding Award, Honor Brilliance Award i siedmiu innych ważnych wyróżnień, które trafią do 133 nagrodzonych. Poza tytułem dostaną oni także łącznie 100 000 dolarów. Nad przyznawaniem nagród będą czuwać znamienici jurorzy, w tym Alex Schady (dyrektor programu sztuki na uczelni Central Saint Martins), Xiao Yong (profesor akademii projektowania na uczelni Central Academy of Fine Arts), Liang Jun (główny dyrektor projektowania doświadczeń użytkowników w centrum UCD), Alexandre Plicque Gurlitt (dyrektor projektów w Globalnym Centrum Badań nad Estetyką w Paryżu we Francji) oraz inni wpływowi liderzy w branży projektowania, a także prezes firmy Honor George Zhao. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy Honor.

Z konkursem związany będzie także program deweloperów Huawei Hi-Star Program, który zapewni wyróżniającym się projektantom dostęp do oficjalnych kanałów marketingowych firmy Huawei, w tym promocję w aplikacji Huawei Themes. Każdego miesiąca najlepszy projekt otrzyma także dodatkowe środki na promocję. Korzyści płynące z konkursu mają pomóc każdemu projektantowi w realizacji marzeń.

Od 25 maja do 25 czerwca w trakcie rundy eliminacyjnej konkursu projektanci będą przesyłać szkice projektów. Na tym etapie konkursu informacyjne wideo referencyjne i obrazy są opcjonalne. Projektanci, którzy zgłoszą się do udziału w konkursie przed 15 czerwca będą mogli wziąć udział w sesji szkoleniowej z zakresu narzędzi twórców motywów przewodnich Huawei. W ramach tej sesji uczestnicy zapoznają się z podstawami technik i umiejętności projektowania motywów. Dodatkowe informacje na temat szczegółów konkursu można znaleźć po zalogowaniu się na oficjalnej stronie firmy Honor.

W 2017 r. aplikacja Themes zarejestrowała ponad 368 milionów pobrań, co przyczyniło się do zwiększenia średniego przychodu twórców motywów o 135% i zwiększyło o 90% odsetek deweloperów, którzy coś zarobili. Zapewnianie użytkownikom bogatych, tematycznych doznań zwiększa także szanse projektantów na zalezienie dobrej ścieżki rozwoju kariery w branży smartfonów. Przyciągając projektantów z całego świata i zachęcając ich do przelania pomysłowości i energii na estetyczne interfejsy, konkurs wywiera duży wpływ na przyszłe trendy projektowania na urządzenia mobilne.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/696439/%E5%8F%91%E7%A8%BF%E5%9B%BE.jpg

SOURCE Honor