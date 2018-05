Le concours mondial de design de thème Honor 10 commence officiellement aujourd'hui

Le concours mondial de design de thème récompensera les lauréats des Honor Masters Award, Honor Outstanding Award, Honor Brilliance Award et sept autres récompenses majeures, dans le cadre d'un système de délégation de 133 bénéficiaires qui remporteront un total de gains de 100 000 USD. Un impressionnant jury a été réuni, où l'on retrouve Alex Schady (responsable du programme des beaux-arts de Central Saint Martins), Xiao Yong (professeur à l'académie de design artistique de l'académie centrale des beaux-arts), Liang Jun (directeur en chef en design des expériences utilisateur au centre UCD), Alexandre Plicque Gurlitt (directeur artistique au centre mondial de recherches en esthétique, à Paris, France) et d'autres dirigeants influents dans le secteur du design, ainsi que le président de Honor, George Zhao. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet officiel de Honor.

Ce concours collaborera également avec le programme Hi-Star de Huawei Developer et offrira à d'éminents designers de thèmes l'accès aux canaux officiels de marketing de Huawei, en particulier leur promotion sur l'application Huawei Themes ; chaque mois, les meilleurs travaux seront récompensés par des ressources supplémentaires en vue de leur promotion. Les avantages de ce concours devraient permettre à chaque designer de concrétiser ses rêves.

Du 25 mai au 25 juin, au cours du tour préliminaire du concours, les designers n'auront à soumettre que leurs croquis créatifs et leurs ébauches. La soumission d'une vidéo d'animation de référence et d'un tableau d'images est facultative à ce stade du concours. Veuillez noter que les designers qui s'enregistreront avant le 15 juin pourront participer à une séance de formation de Huawei Theme Developer Tools (outils pour développeurs de thèmes de Huawei), qui présentera des connaissances utiles sur les techniques et compétences nécessaires pour le design de thèmes. Pour de plus amples renseignements sur les détails du concours, veuillez vous identifier sur le site Internet officiel de Honor.

En 2017, Themes a attiré plus de 368 millions de téléchargements, augmentant de 135 % le revenu moyen des développeurs de thèmes ; le nombre de développeurs ayant réalisé un bénéfice a quant à lui augmenté de 90 %. En fournissant aux utilisateurs des expériences thématiques riches, les concepteurs participants ont la possibilité de trouver des voies d'avancement professionnel dans l'industrie des smartphones. Attirant des designers du monde entier, qui appliquent leur ingéniosité et leur énergie à la création d'une nouvelle interface utilisateur esthétique, le concours exerce une forte influence sur les futures tendances du design de l'Internet mobile.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/696439/%E5%8F%91%E7%A8%BF%E5%9B%BE.jpg

SOURCE Honor