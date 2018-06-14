Компания Seraphim выиграла тендер на поставку модулей мощностью 246 Вт для крупнейшей в Украине солнечной электростанции

Масштабная солнечная электростанция мощностью 246 МВт будет построена в городе Днепропетровске в центральном регионе Украины. Поставка высокоэффективных поликристаллических модулей 330 Вт от компании Seraphim общей мощностью 246 МВт будет осуществлена до конца августа этого года. После ввода в эксплуатацию станция удовлетворит потребности в электроэнергии более чем 100 000 местных жителей и позволит сократить углеродные выбросы на 300 000 т в год. Реализация столь масштабного проекта символизирует подъем в украинской отрасли возобновляемой энергетики и рост влияния экономики чистой энергии как в Украине, так и во всей Восточной Европе.

Президент компании Seraphim Полярис Ли (Polaris Li) прокомментировал: «Для Seraphim большая честь стать эксклюзивным поставщиком модулей для столь знакового проекта. Этот контракт служит достойным вознаграждением за наш многолетний упорный труд и наглядно демонстрирует международное признание весьма продуманных производственных процессов Seraphim, а также надежного имиджа нашего бренда. Строительство солнечной электростанции мощностью 246 МВт четко указывает на амбициозность планов Украины в отношении возобновляемой энергетики. Мы рады видеть, как наши высокие стандарты и профессиональные сервисы приносят реальную пользу нашим клиентам».

Украина обладает огромным потенциалом как быстро развивающийся рынок солнечной энергетики. Согласно обнародованным правительством страны целевым показателям, в 2020 году на долю возобновляемых источников энергии должно приходиться от 3,8 до 11% общего энергопотребления. Украинские власти активно инвестируют 3 млрд. евро (3,4 млрд. долл. США) в развитие фотоэлектрических технологий. Украина вот уже много лет является одним из самых ценных рынков для Seraphim. В прошлом году компания поставила модули общей мощностью 1,2 МВт для другого крупного PV-проекта в украинском Измаиле. В дальнейшем Seraphim продолжит активно участвовать в развитии украинской отрасли солнечной энергетики.

SOURCE Seraphim Solar