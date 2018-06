Seraphim remporte le projet solaire de 246 MW, le plus grand d'Ukraine

NANJING, Chine, 15 juin 2018 /PRNewswire/ -- Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (« Seraphim ») a annoncé avoir remporté l'accord d'approvisionnement pour un monumental projet solaire de 246 MW situé en Ukraine et développé par le plus grand groupe énergétique d'Ukraine, DTEK. Cette installation sera, à ce jour, la plus grande centrale électrique utilisant des énergies renouvelables d'Ukraine. CMEC est le maître d'œuvre IAC et Seraphim est l'unique fournisseur de modules.